Formação com Reiterberger e Mikhalchik

Se quiser adoçar o seu inverno com motociclismo no sul da Europa, pode fazê-lo com vários fornecedores. A MRP Racing da Bélgica traz os seus pilotos IDM e EWC como instrutores de condução.

Por detrás do nome MRP Racing está, entre outros, o belga Werner Daemen, que envia equipas para o início do IDM e do Campeonato do Mundo de Endurance e que, com o seu protegido Markus Reiterberger, não só ganhou quatro títulos IDM Superbike, como também o título de campeão no Campeonato Asiático, há alguns dias, nas corridas na China. A MRP Racing não oferece apenas tecnologia e material, mas também oportunidades de teste.

"Depois do sucesso dos nossos eventos anteriores, estamos interessados", diz a equipa da MRP em Daemen, "em oferecer aos nossos clientes dias de pista de alta qualidade que ofereçam um pouco mais de excelência. Vamos organizar três eventos com o mesmo espírito dos anteriores, com grupos mais pequenos, com um máximo de 35 pilotos em cada grupo. Isto garante mais tempo de condução e um serviço de primeira classe com acesso a pneus e peças sobresselentes."

Aqueles que quiserem pôr à prova as suas capacidades na companhia de profissionais poderão fazê-lo no próximo ano. "Aprender com os melhores pilotos e beneficiar da nossa vasta experiência como equipa vencedora do EWC e do IDM", é a promessa. "Conheça os nossos pilotos e equipas do IDM e do EWC no nosso evento em fevereiro. Muitos pilotos estarão à disposição para o guiar pela pista". É provável que a lista inclua Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik.

O que estará em oferta

Tal como no passado, o nível de qualidade deverá manter-se elevado. Cada evento está também aberto a principiantes, acompanhados por pilotos profissionais que acompanharão os recém-chegados durante as suas primeiras voltas à pista. "Também nos certificamos", diz Daemen, "de que todos os grupos estão corretamente organizados em cada evento, utilizando o nosso software de cronometragem. Desfrute de uma happy hour para discutir os seus tempos de volta e recordes. Participe num passeio pela pista para melhorar as suas capacidades Desfrute do excelente ambiente e da diversão durante o evento. Estão disponíveis ofertas de transporte e hotel para todas as datas, bem como seguro de RC e médico."

Serviço completo

"Tal como nos eventos anteriores, teremos um serviço pronto para fornecer pneus e peças", continua. "Para os condutores da BMW, todas as peças estão disponíveis imediatamente e estamos à procura de parceiros para oferecer também outras marcas."

Datas e preços dos eventos

- Andaluzia 20-22 de dezembro de 2023: 300 euros

- Andaluzia 12-14 de fevereiro de 2024: 450 euros

- Andaluzia 27-29.0.2024: 450 euros