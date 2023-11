Nouvelles de l'IDM : essayage, signature et contrôle de la condition physique

Actuellement, c'est la pause hivernale pour la plupart d'entre eux, du moins en ce qui concerne les courses. Mais aucun des participants n'est inactif. On cherche et on trouve des sponsors, on fête les succès et on fait des diagnostics.

L'école de la relève NTC continue à construire sur ses succès, les anciens pilotes IDM se déplacent beaucoup et deux actifs se vérifient ou aident à acheter des vêtements.

Ça marche comme sur des roulettes

En 2023, la Northern Talent Cup a de nouveau été une invitée de marque dans le camp des pilotes IDM. Avec la marque de lubrifiants Motul, l'école de la relève en route vers le MotoGP™ a décroché un nouveau partenaire. Tandis que les nouveaux participants se préparent à passer aux machines Honda NSF250 R et aux pneus Pirelli, on s'active en coulisses pour réunir le matelas financier nécessaire. "Nous sommes très heureux", a déclaré Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer, Dorna Sports, "d'accueillir Motul à la Northern Talent Cup. C'est quelque chose de très positif pour nous de voir une présence établie en MotoGP étendre son partenariat à la Road to MotoGP - elle reconnaît la valeur incroyable de ce projet que nous construisons dans le monde entier tout en fournissant des produits de qualité supérieure pour les stars de demain".

Cours, Bálint, cours

"J'ai participé au test semestriel de Fit4Race, qui fournit toujours des informations utiles sur mon état mental et physique", a récemment raconté le Hongrois Bálint Kovács, qui a couru en 2023 dans l'équipe BCC-alpha-Van Zon-BMW. "Le premier jour, le diagnostic de laboratoire était suivi d'un entretien psychologique, puis du test de Wiener. Ce test est un procédé assisté par ordinateur qui donne des informations sur les capacités mentales telles que l'attention, la concentration, le traitement des informations ou la perception spatio-visuelle. Ensuite, j'ai passé l'un de mes tests préférés, l'évaluation sur simulateur de sport automobile, qui consiste en des tâches de test dans des conditions environnementales spécifiques et un protocole de test dans un simulateur. Le lendemain matin, nous avons procédé à l'évaluation anthropométrique, qui comprenait une évaluation de la composition corporelle, du sexe, de l'âge, du type de sport et d'autres objectifs spécifiques, suivie de l'évaluation fonctionnelle. Cette évaluation comprenait l'examen des schémas de mouvement de base afin de déterminer l'état de l'appareil locomoteur, l'efficacité du mouvement et les facteurs de risque de blessure. Elle était suivie d'un examen au repos et à l'effort et d'un examen biomécanique. L'étude de deux jours s'est terminée par un test physiologique et des conseils nutritionnels. Bien que j'attende toujours l'évaluation, il semble que je puisse encore participer à des compétitions pendant longtemps".

Marvin Fritz signe

Après avoir remporté le championnat du monde d'endurance avec le YART, il s'est passé beaucoup de choses chez l'ancien champion IDM Superbike Marvin Fritz. Entre autres, la participation à la finale de l'IDM, un court voyage en Espagne et un voyage en Floride, où il a participé à Daytona avec son équipe EWC. Entre-temps, Fritz a encore trouvé le temps de signer un document. Marvin Fritz a été reçu par le maire Tobias Meyer à l'administration communale de Haßloch pour signer le livre d'or de Haßloch. Il n'y aura probablement pas de retrouvailles en IDM. Son patron du YART, Mandy Kainz, a récemment déclaré que rien n'était prévu dans ce sens.

Essayage avec Hobelsberger

Patrick Hobelsberger, troisième de l'IDM Superbike 2023 avec le team GERT56, fait beaucoup de publicité pour son fournisseur de vêtements. "Des jours de novembre particuliers chez 4SR", annonce le pilote IDM sur les médias sociaux. "Commandez votre propre combinaison personnalisée et bénéficiez de 10% de réduction en novembre. Utilisez la même qualité de combinaison que celle que j'utilise ! Pour plus d'informations, contactez 4SR ou moi directement".