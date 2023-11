Notizie IDM: Controllo dell'adattamento, della firma e dell'idoneità

Al momento, per la maggior parte delle persone è prevista una pausa invernale, almeno per quanto riguarda le gare. Ma nessuno di coloro che sono coinvolti è inattivo. Si cercano e si trovano sponsor, si celebrano successi e si fanno diagnosi.

La scuola media NTC continua a costruire sui suoi successi, gli ex corridori IDM vanno spesso in giro e due corridori attivi si registrano o aiutano a comprare i vestiti.

Funziona come un orologio

La Northern Talent Cup è stata ancora una volta un ospite gradito nel paddock dell'IDM nel 2023. Con il marchio di lubrificanti Motul, la scuola media ha trovato un nuovo partner sulla strada della MotoGP™. Mentre i nuovi partecipanti si preparano a passare alle Honda NSF250 R e ai pneumatici Pirelli, dietro le quinte si sta creando la necessaria copertura finanziaria. "Siamo molto contenti", ha dichiarato Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna Sports, "di dare il benvenuto a Motul nella Northern Talent Cup. È un fatto molto positivo per noi vedere una presenza consolidata nella MotoGP estendere la sua partnership alla Road to MotoGP - riconosce l'incredibile valore di questo progetto che stiamo costruendo in tutto il mondo fornendo prodotti di alta qualità per le stelle di domani".

Corri, Bálint, corri

"Ho partecipato al test biennale Fit4Race, che fornisce sempre informazioni utili sulla mia condizione fisica e mentale", ha riferito di recente l'ungherese Bálint Kovács, che ha corso per il team BCC-alpha-Van Zon-BMW nel 2023. "Il primo giorno, la diagnosi di laboratorio è stata seguita da un colloquio psicologico e dal test di Wiener. Questo test è una procedura computerizzata che fornisce informazioni sulle capacità mentali come l'attenzione, la concentrazione, l'elaborazione delle informazioni o la percezione spazio-visiva. Poi è arrivato uno dei miei test preferiti, la valutazione al simulatore motoristico, che consiste in compiti di prova in determinate condizioni ambientali e in un protocollo di prova in un simulatore. La mattina successiva c'è stata la valutazione antropometrica, che comprendeva una valutazione della composizione corporea, del sesso, dell'età, del tipo di sport e di altri obiettivi specifici, seguita dalla valutazione funzionale. La valutazione comprendeva un esame degli schemi di movimento di base per determinare le condizioni del sistema muscolo-scheletrico, l'efficienza del movimento e i fattori di rischio di lesioni. È seguito un esame a riposo e sotto carico, nonché un esame biomeccanico. Lo studio di due giorni si è concluso con un test fisiologico e una consulenza nutrizionale. Sto ancora aspettando i risultati, ma sembra che potrò partecipare alle competizioni ancora per molto tempo".

Marvin Fritz firma

Dopo aver vinto il Campionato del Mondo Endurance con la YART, l'ex campione IDM Superbike Marvin Fritz ha avuto molte cose da fare. Tra queste, una visita alla finale IDM, un breve viaggio in Spagna e un viaggio in Florida, dove ha partecipato a Daytona con il suo team EWC. Nel frattempo, Fritz ha trovato il tempo per una firma. Marvin Fritz è stato accolto dal sindaco Tobias Meyer presso l'amministrazione comunale di Haßloch per firmare il libro d'oro di Haßloch. È improbabile che ci sia una riunione nell'IDM. Il suo capo della YART, Mandy Kainz, ha recentemente dichiarato che non è previsto nulla in tal senso.

In sintonia con Hobelsberger

Patrick Hobelsberger, che si è classificato terzo nella Superbike IDM 2023 con il Team GERT56, ha promosso in modo massiccio il suo fornitore di abbigliamento. "Giornate speciali a novembre da 4SR", pubblicizza il pilota IDM sui social media. "Ordina la tua tuta personalizzata e ottieni uno sconto del 10% a novembre. Usa la stessa qualità di tute che uso io! Per maggiori informazioni contattate 4SR o me direttamente".