IDM News: Prova, assinatura e verificação da condição física

A escola de jovens do NTC continua a desenvolver os seus êxitos, os antigos cavaleiros do IDM circulam muito e dois cavaleiros activos fazem o check-in ou ajudam a comprar roupa.

A correr como um relógio

A Northern Talent Cup foi mais uma vez um convidado bem-vindo no paddock do IDM em 2023. Com a marca de lubrificantes Motul, a escola júnior conseguiu um novo parceiro a caminho do MotoGP™. Enquanto os novos participantes se preparam para mudar para máquinas Honda NSF250 R e pneus Pirelli, a almofada financeira necessária está a ser criada nos bastidores. "Estamos muito satisfeitos", disse Carlos Ezpeleta, Diretor Desportivo da Dorna Sports, "por dar as boas-vindas à Motul na Northern Talent Cup. É algo muito positivo para nós vermos uma presença estabelecida no MotoGP a estender a sua parceria ao Road to MotoGP - reconhece o incrível valor deste projeto que estamos a construir em todo o mundo enquanto fornecemos produtos de alta qualidade para as estrelas de amanhã."

Corre, Bálint, corre

"Participei no teste bianual Fit4Race, que fornece sempre informações úteis sobre a minha condição mental e física", relatou recentemente o húngaro Bálint Kovács, que correu pela equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW em 2023. "No primeiro dia, o diagnóstico laboratorial foi seguido de uma entrevista psicológica e depois do teste de Wiener. Este teste é um procedimento computorizado que fornece informações sobre as capacidades mentais, como a atenção, a concentração, o processamento de informações ou a perceção espacial-visual. Depois veio um dos meus testes preferidos, a avaliação em simulador de desportos motorizados, que consiste em tarefas de teste em determinadas condições ambientais e num protocolo de teste num simulador. Na manhã seguinte, realizou-se a avaliação antropométrica, que incluiu uma avaliação da composição corporal, sexo, idade, tipo de desporto e outros objectivos específicos, seguida da avaliação funcional. A avaliação incluía um exame dos padrões básicos de movimento para determinar o estado do sistema músculo-esquelético, a eficiência do movimento e os factores de risco de lesão. Seguiu-se um exame em repouso e sob carga, bem como um exame biomecânico. O estudo de dois dias terminou com um teste fisiológico e um aconselhamento nutricional. Ainda estou à espera dos resultados, mas parece que vou poder participar em competições durante muito tempo."

Marvin Fritz assina

Depois de vencer o Campeonato do Mundo de Endurance com a YART, o antigo campeão de Superbike da IDM, Marvin Fritz, teve muito que fazer. Isto incluiu uma visita à final do IDM, uma curta viagem a Espanha e uma viagem à Florida, onde participou em Daytona com a sua equipa EWC. Pelo meio, Fritz encontrou tempo para uma assinatura. Marvin Fritz foi recebido pelo Presidente da Câmara Tobias Meyer na administração municipal de Haßloch para assinar o livro de ouro de Haßloch. É pouco provável que haja um reencontro no IDM. O seu chefe do YART, Mandy Kainz, disse recentemente que nada está planeado nesse sentido.

Ajustar com Hobelsberger

Patrick Hobelsberger, que terminou em terceiro lugar na IDM Superbike de 2023 com a Team GERT56, tem promovido fortemente o seu fornecedor de vestuário. "Dias especiais de novembro na 4SR", anuncia o piloto da IDM nas redes sociais. "Encomende o seu fato personalizado e obtenha um desconto de 10% em novembro. Usa a mesma qualidade de fatos que eu uso! Para mais informações, contacte a 4SR ou a mim diretamente".