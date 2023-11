¿Existe también la amenaza de un choque de fechas IDM-EWC en 2024?

El belga Werner Daemen tuvo mucho trabajo en 2023. En el IDM, él y su equipo BCC-alpha-Van Zon-BMW enviaron a cinco pilotos a las carreras de la categoría Superbike. A bordo estaban el ucraniano Ilya Mikhalchik, el alemán Max Schmidt, el húngaro Bálint Kovács, el polaco Kamil Krzemien y el austriaco Philipp Steinmayr. También dirigió el equipo BMW Motorrad World Endurance Team, inscrito por el fabricante BMW en el Campeonato del Mundo de Resistencia, con Mikhalchik, el bávaro Markus Reiterberger y el francés Jeremy Guarnoni. Además de esto, Reiterberger participó en el Campeonato Asiático de Superbikes, que finalizó en la penúltima carrera en China con una temprana victoria en el título.

Este también sería el único título de pilotos para el emprendedor Daemen. Mikhalchik pudo mantener abierta la lucha por el título de Superbike IDM hasta la última carrera de la temporada en Hockenheim, pero al final Florian Alt se impuso en la clasificación general. El ucraniano tuvo un comienzo de temporada accidentado y no recuperó su forma habitual hasta el final.

"Me decepcionó", explicó Daemen, echando la vista atrás al calendario IDM del año pasado, "que el promotor no autorizara un resultado scratch". Para Mikhalchik, la figura de Honda Alt y el hombre de Kawasaki Tati Mercado, la temporada sólo constó de seis carreras. La prueba del IDM en el Red Bull Ring y la carrera del EWC en Suzuka se solaparon. Como resultado, el viaje a Austria se canceló para los cracks del mundial y se sumaron cero puntos a sus respectivas cuentas del IDM.

No fue posible reprogramar el IDM y el promotor rechazó la idea de un resultado cancelado. "Florian e Ilya fueron los mejores pilotos del IDM en 2023", explicó Daemen. "Flo merecía ser campeón, Ilya cometió demasiados errores en comparación". Como director del equipo EWC, podría haber nominado a otro piloto para las Ocho Horas de Suzuka en lugar de Mikhalchik. "Cuando supimos que Flo iba a Japón", dice Daemen, "también tuvimos claro que íbamos a Japón. Soy un deportista cuando se trata de cosas así y creo que debe ganar el mejor. Creo que fuimos los más rápidos en el IDM, pero Florian Alt sumó más puntos".

Tanto Mikhalchik como Alt, y actualmente Mercado, quieren continuar su doble campeonato en 2024. Mirando los distintos calendarios, todo parece ir bien por el momento. Pero hay una amenaza de problemas similar a la del año pasado. Al principio todo parecía estupendo. Pero cuando quedó claro que el EWC en Suzuka, que es conocido por ser la carrera de prestigio absoluto para los fabricantes japoneses, donde les gusta enviar a sus ases del campeonato del mundo, coincidía con una carrera del WorldSBK, la fecha de Suzuka se pospuso rápidamente. A la cita del IDM en el Red Bull Ring, con las consabidas consecuencias.

Si se mira ahora el calendario, el IDM no choca con nada. Sin embargo, el acuerdo entre el WorldSBK y el EWC no volvió a funcionar bien. La carrera en Japón está prevista del 19 al 21 de julio de 2024. Un fin de semana de WorldSBK tendrá lugar al mismo tiempo en Most. Ahora existe un gran riesgo de que la cita de Suzuka se posponga de nuevo. Si el viaje a Japón se pospusiera una semana, las cosas volverían a parecer sombrías para los dobles titulares. Esto se debe a que se acerca el fin de semana del IDM en Schleiz.