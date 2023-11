Une collision de dates IDM-EWC menace-t-elle aussi en 2024 ?

En 2023, le Belge Werner Daemen s'était chargé d'un travail considérable. En IDM, il a envoyé avec son équipe BCC-alpha-Van Zon-BMW pas moins de cinq pilotes dans les courses de la catégorie Superbike. Ilya Mikhalchik d'Ukraine, Max Schmidt d'Allemagne, Bálint Kovács de Hongrie, Kamil Krzemien de Pologne et Philipp Steinmayr d'Autriche étaient à bord. Il a également dirigé l'équipe BMW Motorrad World Endurance Team engagée par le constructeur BMW dans le championnat du monde d'endurance, avec Mikhalchik, le Bavarois Markus Reiterberger et le Français Jeremy Guarnoni. De plus, Reiterberger a participé au championnat asiatique de Superbike, ce qui lui a permis de remporter le titre dès l'avant-dernière course en Chine.

Ce devait être le seul titre de pilote pour le remuant Daemen. Mikhalchik avait en effet réussi à maintenir la lutte pour le titre en IDM Superbike ouverte jusqu'à la toute dernière course de la saison à Hockenheim, mais Florian Alt avait finalement pris l'avantage au classement général. Pour l'Ukrainien, la saison a commencé en dents de scie et ce n'est que vers la fin de la saison qu'il a retrouvé sa forme habituelle.

"J'étais déjà déçu", explique Daemen en regardant le calendrier IDM de l'année dernière, "que le promoteur n'ait pas autorisé un résultat à biffer". En effet, pour Mikhalchik, la figure de proue de Honda Alt et l'homme de Kawasaki Tati Mercado, la saison n'avait comporté que six courses. La date de l'IDM au Red Bull Ring et la course EWC de Suzuka s'étaient chevauchées. L'excursion en Autriche a donc été annulée pour les cracks du WM et zéro point a été inscrit sur leur compte IDM respectif.

Un changement de date de l'IDM n'était pas envisageable et le promoteur a rejeté l'idée d'un résultat biffé. "Florian et Ilya étaient les meilleurs pilotes de l'IDM en 2023", explique Daemen. "Flo a mérité d'être champion, Ilya a commis trop d'erreurs en comparaison". En tant que chef d'équipe EWC, il aurait pu nommer un autre pilote au lieu de Mikhalchik pour les huit heures de Suzuka. "Quand nous avons su que Flo allait au Japon", constate Daemen, "il était clair pour nous aussi que nous allions au Japon. Je suis un sportif dans ce domaine et je pense que le meilleur doit gagner. Je pense que nous étions les plus rapides en IDM, mais Florian Alt a marqué plus de points".

Mikhalchik, Alt et, pour l'instant, Mercado souhaitent tous deux poursuivre leur double championnat en 2024. Si l'on regarde les différents calendriers, tout semble actuellement aller pour le mieux. Mais la situation risque de ressembler à celle de l'année dernière. Au début, tout semblait parfait. Mais lorsqu'il s'est avéré que l'EWC de Suzuka, course de prestige absolue pour les constructeurs japonais, où ils envoient volontiers leurs as du championnat du monde, entrait en collision avec une course du WorldSBK, la date de Suzuka a été rapidement reportée. Il a été reporté à la date de l'IDM au Red Bull Ring, avec les conséquences que l'on sait.

Si l'on regarde maintenant le calendrier, l'IDM n'entre pas en conflit avec quoi que ce soit. Toutefois, l'accord entre le WorldSBK et l'EWC n'a pas fonctionné correctement. Du 19 au 21 juillet 2024, une course est prévue au Japon. Au même moment, un week-end WorldSBK se déroulera à Most. Le risque est maintenant grand que la date de Suzuka soit à nouveau reportée. Si l'excursion au Japon était repoussée d'une semaine, la situation serait à nouveau sombre pour les doubles participants. En effet, le week-end IDM de Schleiz se profile à l'horizon.