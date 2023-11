C'è anche la minaccia di uno scontro di date IDM-EWC nel 2024?

Il belga Werner Daemen ha avuto il suo bel da fare nel 2023. Nell'IDM, lui e il suo team BCC-alpha-Van Zon-BMW hanno inviato cinque piloti nelle gare della classe Superbike. A bordo c'erano Ilya Mikhalchik dall'Ucraina, Max Schmidt dalla Germania, Bálint Kovács dall'Ungheria, Kamil Krzemien dalla Polonia e Philipp Steinmayr dall'Austria. Ha anche gestito il BMW Motorrad World Endurance Team iscritto dal costruttore BMW al Campionato Mondiale Endurance con Mikhalchik, il bavarese Markus Reiterberger e il francese Jeremy Guarnoni. A questo si aggiunge il coinvolgimento di Reiterberger nel Campionato asiatico Superbike, che è riuscito a concludere alla penultima gara in Cina con una vittoria anticipata del titolo.

Questo sarebbe stato anche l'unico titolo piloti per l'intraprendente Daemen. Mikhalchik è riuscito a mantenere aperta la lotta per il titolo IDM Superbike fino all'ultima gara della stagione a Hockenheim, ma alla fine Florian Alt si è imposto nella classifica generale. L'inizio della stagione è stato difficile per l'ucraino, che è tornato alla sua forma abituale solo verso la fine della stagione.

"Sono rimasto deluso", ha spiegato Daemen, ripensando al calendario IDM dello scorso anno, "dal fatto che il promotore non abbia autorizzato un risultato scratch". Per Mikhalchik, per il pilota Honda Alt e per il pilota Kawasaki Tati Mercado, la stagione è stata caratterizzata da sole sei gare. L'evento IDM al Red Bull Ring e la gara EWC a Suzuka si sono sovrapposti. Di conseguenza, la trasferta in Austria è stata annullata per le crepe del campionato mondiale e sono stati aggiunti zero punti ai rispettivi conti IDM.

Non è stato possibile riprogrammare l'IDM e il promotore ha respinto l'idea di un risultato annullato. "Florian e Ilya sono stati i migliori piloti dell'IDM nel 2023", ha spiegato Daemen. "Flo meritava di essere campione, Ilya ha commesso troppi errori in confronto". In qualità di Team Principal EWC, avrebbe potuto nominare un altro pilota per la Otto Ore di Suzuka al posto di Mikhalchik. "Quando sapevamo che Flo sarebbe andato in Giappone", dice Daemen, "era chiaro anche a noi che saremmo andati in Giappone. Sono un uomo di sport quando si tratta di cose del genere e penso che debba vincere il migliore. Penso che siamo stati i più veloci nell'IDM, ma Florian Alt ha ottenuto più punti".

Sia Mikhalchik che Alt, e attualmente anche Mercado, vogliono continuare il loro doppio campionato nel 2024. Guardando i vari calendari, al momento sembra tutto a posto. Ma c'è una minaccia di problemi simile a quella dell'anno scorso. All'inizio sembrava tutto perfetto. Ma quando si è capito che l'EWC di Suzuka, noto per essere la gara di prestigio assoluto per i costruttori giapponesi, dove amano mandare i loro assi del campionato del mondo, si scontrava con una gara del WorldSBK, la data di Suzuka è stata rapidamente rinviata. Alla data dell'IDM al Red Bull Ring, con conseguenze ben note.

Se si guarda al calendario attuale, l'IDM non si scontra con nulla. Tuttavia, l'accordo tra WorldSBK e EWC non ha funzionato di nuovo bene. La gara in Giappone è prevista dal 19 al 21 luglio 2024. Nello stesso periodo si svolgerà un weekend del WorldSBK a Most. Ora c'è il forte rischio che la data di Suzuka venga nuovamente rinviata. Se la trasferta in Giappone dovesse essere posticipata di una settimana, la situazione sarebbe ancora una volta incerta per i doppi protagonisti. Infatti, il fine settimana dell'IDM a Schleiz è alle porte.