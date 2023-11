Haverá também a ameaça de um choque de datas IDM-EWC em 2024?

No ano passado, houve confusão na luta pelo título IDM Superbike quando a corrida do EWC em Suzuka foi adiada para o fim de semana IDM no Red Bull Ring. Algo semelhante poderá voltar a acontecer em 2024.

O belga Werner Daemen teve o seu trabalho facilitado em 2023. No IDM, ele e a sua equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW enviaram cinco pilotos para as corridas da classe Superbike. A bordo estavam Ilya Mikhalchik da Ucrânia, Max Schmidt da Alemanha, Bálint Kovács da Hungria, Kamil Krzemien da Polónia e Philipp Steinmayr da Áustria. Dirigiu também a BMW Motorrad World Endurance Team, inscrita pelo fabricante BMW no Campeonato Mundial de Resistência, com Mikhalchik, o bávaro Markus Reiterberger e Jeremy Guarnoni, de França. A isto juntou-se o envolvimento de Reiterberger no Campeonato Asiático de Superbike, que conseguiu finalizar na penúltima corrida, na China, com uma vitória antecipada do título.

Este foi também o único título de piloto para o empreendedor Daemen. Mikhalchik conseguiu manter a luta pelo título IDM Superbike em aberto até à última corrida da época em Hockenheim, mas no final Florian Alt acabou por levar a melhor na classificação geral. O ucraniano teve um início de época atribulado e só voltou à sua forma habitual no final da época.

"Fiquei desiludido", explicou Daemen, olhando para o calendário IDM do ano passado, "com o facto de o promotor não ter autorizado um resultado de scratch". Para Mikhalchik, Alt, o líder da Honda, e Tati Mercado, da Kawasaki, a época foi composta por apenas seis corridas. O evento IDM no Red Bull Ring e a corrida do EWC em Suzuka sobrepuseram-se. Como resultado, a viagem à Áustria foi cancelada para os pilotos do campeonato do mundo e foram adicionados zero pontos às suas respectivas contas IDM.

Não foi possível remarcar o IDM e o promotor rejeitou a ideia de um resultado cancelado. "Florian e Ilya foram os melhores pilotos da IDM em 2023", explicou Daemen. "Flo merecia ser campeão, Ilya cometeu demasiados erros em comparação." Como Diretor de Equipa do EWC, poderia ter nomeado um piloto diferente para as Oito Horas de Suzuka em vez de Mikhalchik. "Quando soubemos que o Flo ia para o Japão", diz Daemen, "também ficou claro para nós que íamos para o Japão. Sou um desportista quando se trata deste tipo de coisas e penso que o melhor deve ganhar. Penso que fomos os mais rápidos na IDM, mas o Florian Alt marcou mais pontos".

Tanto Mikhalchik como Alt, e atualmente Mercado, querem continuar o seu duplo campeonato em 2024. Olhando para os vários calendários, tudo parece bem neste momento. Mas há uma ameaça de problemas semelhante à do ano passado. No início, tudo parecia ótimo. Mas quando se tornou claro que o EWC em Suzuka, que é conhecido por ser a corrida de prestígio absoluto para os fabricantes japoneses, onde gostam de enviar os seus ases do campeonato do mundo, estava a colidir com uma corrida da WorldSBK, a data de Suzuka foi rapidamente adiada. Para a data IDM no Red Bull Ring, com consequências bem conhecidas.

Se olharmos para o calendário atual, o IDM não colide com nada. No entanto, o acordo entre a WorldSBK e o EWC não funcionou bem novamente. A corrida no Japão está agendada para 19 a 21 de julho de 2024. Um fim de semana do WorldSBK terá lugar ao mesmo tempo em Most. Existe agora um grande risco de a data de Suzuka ser novamente adiada. Se a viagem para o Japão for adiada por uma semana, as coisas voltam a ficar sombrias para as duplas de arranque. Isto porque se aproxima o fim de semana do IDM em Schleiz.