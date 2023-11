IDM News : Mobylette Meklau, fracture de la main et sortie de la Kawa

En hiver, il s'agit plus de planifier que de rouler. C'est pourquoi les préparatifs pour la prochaine saison sont en cours. Ou bien on fait le ménage et on met en vente sa Suzuki d'antan.

Le directeur de course du Red Bull Ring vend son ancien outil de travail, un ex-pilote propose des entraînements, un promu se brise les os et un partenaire du pool IDM planifie déjà la fête pour l'été prochain.

Les Kawa-Days en 2024

Les Kawasaki Days, qui ont déjà fait leurs preuves, se poursuivent : les 15 et 16 juin 2024, les responsables de Kawasaki vous invitent au Technik Museum de Speyer pour voir des motos actuelles et classiques, vivre une action deux-roues et échanger avec de nombreuses autres personnes partageant les mêmes idées. Bien entendu, tous les fans de moto sont les bienvenus. "De plus, nous avons un anniversaire particulier à fêter", annoncent les organisateurs, "car nous jetons un regard en arrière sur les 40 ans de Ninja". Bien entendu, il sera à nouveau possible de faire des essais avec les modèles Kawasaki actuels. Les réservations ne sont actuellement pas encore possibles. Des places de parking sont disponibles directement sur le site de l'événement et l'entrée aux Kawasaki Days est gratuite.

Une mobylette Meklau en vente

L'Autrichien ne participe plus à des courses depuis longtemps. Entre-temps, il fait partie de l'équipe dirigeante du Red Bull Ring. Il met désormais en vente l'une de ses anciennes mobylettes de course sur le site Willhaben. En vente : une Suzuki GSX-R 1000R SBK Racing.

"Êtes-vous prêt à posséder la machine de course ultime ?", peut-on lire dans l'annonce. "Cette Suzuki GSX-R 1000R SBK Racing est un chef-d'œuvre de vitesse, de puissance et de précision. Elle est pleine de mises à jour de haut niveau qui en font une force avec laquelle il faut compter sur la piste". Le package comprend notamment des pièces Yoshimura Racing, un système d'échappement Akrapovic en titane, une suspension Öhlins, des étriers Brembo Titan SBK et Brembo 320 Disc 6,5 mm, un fairing en carbone et des roues PVM Racing en aluminium. "Cette moto est construite pour les démons de la vitesse et les passionnés de course", poursuit l'annonce, "qui exigent le meilleur. Ne manquez pas votre chance de posséder cette centrale électrique de moto". Coût : 27 500 euros.

Tournée d'Hockenheim avec Jan Bühn

Auparavant, Jan Bühn a lui-même couru en IDM Superbike et en championnat du monde d'endurance. Maintenant, avec son entreprise Trackaction Jan Bühn, il propose des courses d'essai et d'entraînement, avec lui comme instructeur. Il est installé près du circuit d'Hockenheim et a réussi à décrocher l'une des rares dates disponibles pour un week-end. Il est possible de réserver pour le premier week-end de juin 2024. "En raison de la forte demande, nous ne disposons toutefois que d'un contingent de places restreint et limité dans le temps", explique Bühn. Ceux qui ont le temps et l'envie peuvent réserver dès maintenant.

Changement d'orgis

Le Saxon Kevin Orgis, âgé de 23 ans, a remporté la catégorie Pro Superstock 1000 en 2023 sur une BMW M 1000 RR. Sa montée en IDM Superbike est une étape logique. Il avait remporté cinq victoires dans la série Pro Superstock 1000 et avait également marqué des points dans toutes les autres courses. Orgis a remporté le titre de la Coupe avec 48 points d'avance sur le deuxième, Johann Flammann. Orgis a passé cinq ans de sa carrière en championnat du monde junior CEV Repsol Moto3 et en championnat d'Europe Moto2 en Espagne avant de revenir en Allemagne. S'il ne s'est pas tout de suite lancé dans la catégorie Superbike ici, c'est pour une bonne raison. Il lui manquait la connaissance des circuits. Mais Orgis a vite appris et s'est offert un départ invité en Superbike sur le Red Bull Ring. Il continuera au sein de l'équipe familiale, dans laquelle son père René tient le management en main. Cela a fait ses preuves, même si le talent de Kevin n'est pas passé inaperçu auprès de diverses équipes et que des offres ont été faites. La BMW M 1000 RR ne change pas non plus, seules les dates des tests ont été déplacées dans la nouvelle année. Kevin s'est cassé le poignet droit la semaine dernière en faisant de l'escalade de bloc en salle. Il a glissé sur le mur d'escalade et c'est en prenant appui sur le sol que c'est arrivé. (Source : idm.de)

Voyage en Espagne

Le pilote d'IDM Superbike Bálint Kovács s'apprête à quitter la Hongrie en milieu de semaine pour se rendre à Barcelone. "J'y participerai à la manche finale de l'ESBK, le championnat espagnol, avec l'équipe easyRace dans la catégorie Stock 1000", explique le pilote BMW. "Pour cette dernière manche de la saison, je veux obtenir un bon résultat, je suis donc prêt pour la compétition".