Notizie IDM: ciclomotore Meklau, mano rotta e gita in Kawa

Il direttore di gara del Red Bull Ring vende la sua vecchia attrezzatura da lavoro, un ex pilota offre sessioni di allenamento, un nuovo arrivato si rompe le ossa e un partner della piscina IDM sta già organizzando la festa per la prossima estate.

Giornate Kawa 2024

Il 15 e 16 giugno 2024, gli organizzatori di Kawasaki inviteranno i visitatori al Technik Museum di Speyer per vedere moto attuali e classiche, sperimentare l'azione a due ruote e scambiare idee con molte altre persone che la pensano allo stesso modo. Naturalmente, tutti gli appassionati di moto sono i benvenuti. "Abbiamo anche un anniversario speciale da festeggiare", annunciano gli organizzatori, "guardando indietro ai 40 anni di Ninja". Naturalmente, sarà di nuovo possibile effettuare giri di prova con gli ultimi modelli Kawasaki. Non è ancora possibile prenotare. Il parcheggio è disponibile direttamente sul luogo dell'evento e l'ingresso ai Kawasaki Days è gratuito.

Ciclomotore Meklau in offerta

L'austriaco non corre più da tempo. Ora fa parte del team di gestione del Red Bull Ring. Ora mette in vendita uno dei suoi ex ciclomotori da corsa sul sito web di Willhaben. In offerta: Suzuki GSX-R 1000R SBK Racing.

"Siete pronti a possedere la macchina da corsa per eccellenza?", si legge nell'annuncio. "Questa Suzuki GSX-R 1000R SBK Racing è un capolavoro di velocità, potenza e precisione. È ricca di aggiornamenti di altissimo livello che la rendono una forza da non sottovalutare in pista". Il pacchetto comprende ricambi Yoshimura Racing Parts, impianto di scarico Akrapovic in titanio, sospensioni Öhlins, pinze Brembo SBK in titanio e Brembo 320 Disc da 6,5 mm, carenatura in carbonio e cerchi in alluminio PVM Racing. Questa moto è stata costruita per i demoni della velocità e gli appassionati di corse", continua la pubblicità, "che esigono il meglio". Non perdete l'occasione di possedere questo concentrato di potenza". Costo 27.500 euro.

Tour di Hockenheim con Jan Bühn

Jan Bühn stesso ha corso nel campionato IDM Superbike e nel campionato mondiale Endurance. Ora offre giri di prova e di allenamento con la sua società Trackaction Jan Bühn, con lui come istruttore. Con sede vicino all'Hockenheimring, è riuscito ad assicurarsi una delle poche date disponibili per il fine settimana. Le prenotazioni possono essere effettuate per il primo fine settimana di giugno 2024, ma "a causa dell'elevata richiesta, sono disponibili solo un numero limitato di posti", spiega Bühn. Chiunque abbia tempo e voglia può prenotare ora.

Cambio di Orgis

Il 23enne sassone Kevin Orgis ha vinto la classe Pro Superstock 1000 nel 2023 in sella a una BMW M 1000 RR. La sua promozione alla IDM Superbike è un passo logico. Ha ottenuto cinque vittorie nella serie Pro Superstock 1000 e ha ottenuto punti in tutte le altre gare. Orgis ha vinto il titolo della Coppa con 48 punti di vantaggio sul secondo classificato Johann Flammann. Orgis ha trascorso cinque anni della sua carriera nel CEV Repsol Moto3 Junior World Championship e nel Campionato Europeo Moto2 in Spagna prima di tornare in Germania. C'era un motivo per cui non è entrato subito nella classe Superbike. Gli mancava la conoscenza della pista. Ma Orgis ha imparato in fretta e si è concesso una partenza da ospite in Superbike al Red Bull Ring. Il team di famiglia continuerà ad essere gestito dal padre René. Questo si è rivelato un successo, anche se il talento di Kevin non è passato inosservato a diversi team e ci sono state offerte. La BMW M 1000 RR rimarrà nel team, solo che le date dei test sono state spostate al nuovo anno. Kevin si è rotto il polso destro mentre faceva bouldering in palestra la scorsa settimana. È scivolato sulla parete di arrampicata ed è successo mentre si reggeva a terra. (Fonte: idm.de)

Viaggio in Spagna

Il pilota IDM Superbike Bálint Kovács si recherà dall'Ungheria a Barcellona a metà di questa settimana. "Lì parteciperò all'ultimo round dell'ESBK, il campionato spagnolo, con il team easyRace nella categoria Stock 1000", spiega il pilota BMW. "Voglio ottenere un buon risultato nell'ultimo round della stagione, quindi sono pronto per la competizione".