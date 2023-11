IDM News: Ciclomotor Meklau, mão partida e passeio de Kawa

O diretor de corrida do Red Bull Ring vende o seu velho equipamento de trabalho, um ex-ciclista oferece sessões de treino, um recém-chegado parte os ossos e um parceiro de piscina da IDM já está a planear a festa para o próximo verão.

Os comprovados Kawasaki Days vão para a próxima ronda: nos dias 15 e 16 de junho de 2024, os organizadores da Kawasaki convidam os visitantes do Technik Museum Speyer a ver motas actuais e clássicas, a experimentar a ação em duas rodas e a trocar ideias com muitas outras pessoas que pensam da mesma forma. Naturalmente, todos os fãs de motas são bem-vindos. "Temos também um aniversário especial para celebrar", anunciam os organizadores, "ao olharmos para trás, para os 40 anos de Ninja". Claro que também será possível voltar a fazer test-rides com os últimos modelos da Kawasaki. As reservas ainda não são possíveis. O estacionamento está disponível diretamente no local do evento e a entrada nos Dias Kawasaki é gratuita.

Ciclomotor Meklau em oferta

O austríaco já não compete há algum tempo. Faz agora parte da equipa de gestão do Red Bull Ring. Agora está a oferecer um dos seus antigos ciclomotores de corrida para venda no site Willhaben. Em oferta: Suzuki GSX-R 1000R SBK Racing.

"Está pronto para possuir a derradeira máquina de corridas?", lê-se no anúncio. "Esta Suzuki GSX-R 1000R SBK Racing é uma obra-prima de velocidade, potência e precisão. Está repleta de actualizações de topo que fazem dela uma força a ter em conta na pista." O pacote inclui peças Yoshimura Racing, sistema de escape Akrapovic em titânio, suspensão Öhlins, pinças Brembo SBK em titânio e Brembo 320 Disc 6,5 mm, carenagem em carbono e jantes de alumínio PVM Racing. "Esta moto foi construída para os demónios da velocidade e entusiastas das corridas", continua o anúncio, "que exigem o melhor. Não perca a sua oportunidade de possuir esta potência de uma mota." Custa 27.500 euros.

Viagem a Hockenheim com Jan Bühn

O próprio Jan Bühn já correu no IDM Superbike e no Campeonato do Mundo de Endurance. Atualmente, com a sua empresa Trackaction Jan Bühn, oferece passeios de teste e de treino, com ele como instrutor. Com sede perto de Hockenheimring, conseguiu assegurar uma das poucas datas disponíveis para o fim de semana. As reservas podem ser feitas para o primeiro fim de semana de junho de 2024, mas "devido à elevada procura, apenas está disponível um número pequeno e limitado de lugares", explica Bühn. Quem tiver tempo e vontade pode reservar agora.

Mudança de Orgis

Kevin Orgis, de 23 anos, da Saxónia, venceu a classe Pro Superstock 1000 em 2023 com uma BMW M 1000 RR. A sua promoção para a IDM Superbike é um passo lógico. Ele obteve cinco vitórias na série Pro Superstock 1000 e também marcou pontos em todas as outras corridas. Orgis ganhou o título da Taça com uma vantagem de 48 pontos sobre o segundo classificado, Johann Flammann. Orgis passou cinco anos da sua carreira no Campeonato do Mundo CEV Repsol Moto3 Junior e no Campeonato Europeu de Moto2 em Espanha antes de regressar à Alemanha. Havia uma razão para ele não ter entrado na classe Superbike aqui imediatamente. Faltava-lhe o conhecimento da pista. Mas Orgis aprendeu rapidamente e teve direito a um arranque como convidado da Superbike no Red Bull Ring. A equipa familiar vai continuar, com o pai René responsável pela gestão. Isto provou ser um sucesso, embora o talento de Kevin não tenha passado despercebido a várias equipas e tenha havido ofertas. O BMW M 1000 RR vai continuar com a equipa, apenas as datas dos testes foram transferidas para o novo ano. Kevin partiu o pulso direito enquanto praticava boulder no ginásio na semana passada. Escorregou na parede de escalada e isso aconteceu enquanto se apoiava no chão. (Fonte: idm.de)

Viagem a Espanha

O piloto da IDM Superbike, Bálint Kovács, vai viajar da Hungria para Barcelona a meio desta semana. "Lá vou participar na última ronda do ESBK, o Campeonato de Espanha, com a equipa easyRace na categoria Stock 1000", explica o piloto da BMW. "Quero alcançar um bom resultado na última ronda da época, por isso estou pronto para a competição."