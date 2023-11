Yamaha dans le pool IDM pour trois années supplémentaires

Les préparatifs pour la saison de sport automobile 2024 battent également leur plein chez Yamaha Motor Deutschland : l'engagement IDM se poursuit, la promotion des jeunes talents bLU cRU et la R7 Cup sont développées et la R3 Cup sera relancée en 2025.

Yamaha continuera à s'engager en tant que partenaire de la plus importante série de courses de motos de route d'Allemagne. Wim Vermeulen, directeur marketing de Yamaha Motor Deutschland, et Normann Broy, directeur de la série IDM, se sont mis d'accord mi-novembre pour poursuivre leur collaboration pendant trois années supplémentaires. La première pierre est ainsi posée pour que les motos Yamaha continuent à être autorisées à prendre le départ dans les classes de prédicat IDM. Cela ouvre la voie à une planification détaillée avec des équipes soutenues par Yamaha dans les différentes catégories.

IDM Supersport

Dans la classe IDM Supersport, la Yamaha R6 est toujours fortement représentée. Dans cette classe, Yamaha Motor Deutschland soutiendra quatre talents prometteurs la saison prochaine. L'objectif est d'offrir à ces pilotes un soutien durable et de les encourager au mieux dans leur ascension au sein de la famille Yamaha. La catégorie Supersport est une étape importante pour les pilotes du programme de relève bLU cRU de Yamaha, à partir de laquelle ils peuvent faire un pas réaliste vers le championnat du monde Supersport, le championnat du monde d'endurance EWC ou l'IDM Superbike.

IDM Superbike

Dans la catégorie reine du sport motocycliste allemand, la classe IDM Superbike, 2023 a été une année de défi pour la Yamaha R1. Le plan prévoit donc de poursuivre le développement de la version IDM de la R1 et d'utiliser la saison 2024 pour collecter des données afin de se concentrer sur le titre IDM en 2025. Yamaha a le plaisir d'annoncer qu'au moins deux nouvelles équipes IDM Superbike feront déjà confiance à la R1 pour la saison 2024.



Le line-up complet des teams et pilotes soutenus par Yamaha Motor Deutschland dans les classes de prédicat IDM sera annoncé prochainement.

Promotion des jeunes talents bLU cRU

Avec le programme bLU cRU, Yamaha mise au niveau international sur la promotion à long terme des jeunes talents en les coachant de manière intensive et en leur permettant ainsi de s'établir avec succès dans les différentes catégories avec Yamaha comme partenaire solide. L'objectif est de soutenir les jeunes pilotes au sein de la famille Yamaha dans leur ascension - également dans les séries de course internationales. Yamaha Motor Deutschland s'engage également fortement dans ce domaine et met en œuvre la philosophie bLU cRU avec des projets tels que les séries de courses coachées pour les jeunes pilotes ou la bLU cRU-Academy en IDM. La saison prochaine, Yamaha soutiendra et encouragera pas moins de huit pilotes germanophones dans les catégories prédicatives de l'IDM. Les noms des pilotes seront publiés dans le cadre de la présentation des équipes soutenues.

Yamalube Yamaha R7 Cup

Après deux saisons couronnées de succès de la Yamaha R7 Cup, l'année dernière pour la première fois dans le cadre de l'IDM, la Yamalube Yamaha R7 Cup entame sa troisième édition en 2024 avec un nouveau nom. Le calendrier est passé de cinq à six courses dans le cadre de l'IDM, plus un entraînement d'ouverture juste avant la première course. La saison prochaine, des packs complets et attractifs seront à nouveau proposés, comprenant une R7 prête à courir, une combinaison en cuir sur mesure IXS, un casque Shark, une tente Yamaha et bien d'autres choses encore. Les pilotes qui décident de participer avant la fin de l'année bénéficient d'un tarif "early bird". L'objectif est de réunir 30 à 35 coureurs sur la ligne de départ. Une invitation à la super finale R7 attend à nouveau les meilleurs pilotes de la coupe : une comparaison internationale dans le cadre d'un événement du championnat du monde. Les informations, les prix, le calendrier et la possibilité de s'inscrire sont disponibles dès maintenant sur www.yamaha-racing.de.

Coupe Yamaha R3

À partir de 2025, il y aura à nouveau une Yamaha R3 Cup en Allemagne, afin de soutenir les jeunes talents dans leur entrée dans le sport automobile ambitieux. Celle-ci sera un élément important du programme allemand bLU cRU et s'adressera aux pilotes âgés de 14 à 18 ans. Parallèlement, l'âge minimum de la Yamalube Yamaha R7 Cup sera abaissé de 18 à 16 ans afin de faciliter la promotion de la R3 Cup. Un maximum de 30 pilotes démontreront leurs capacités lors d'un entraînement d'ouverture et de six courses de la saison et seront préparés par des coaches de haut niveau pour les prochaines étapes de leur carrière. Les inscriptions pour la Yamaha R3 Cup débuteront en juin 2024.

Twin Cup & Pro Superstock Cup

Après mûre réflexion, Yamaha Motor Deutschland décide de ne pas poursuivre son engagement en tant que partenaire officiel de la Twin Cup et de la Pro Superstock Cup. Yamaha a longtemps investi dans les deux coupes en tant que partenaire stratégique. Grâce à l'organisation professionnelle et à l'intérêt toujours aussi grand de la scène du sport automobile pour le racing avec des machines non carénées, la Twin Cup 2024 continuera à se développer même sans Yamaha comme sponsor officiel. Yamaha pourra ainsi se concentrer davantage sur le développement de la R7 Cup et l'organisation de la nouvelle R3 Cup. Comme le règlement FIM Superstock sert de base fondamentale aussi bien pour l'IDM Superbike que pour la Pro Superstock Cup, les véhicules des deux catégories sont relativement similaires en termes de standards techniques. Yamaha a donc décidé de se concentrer sur le développement des pilotes et des équipes de l'IDM Superbike.