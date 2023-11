Yamaha nel pool IDM per altri tre anni

L'importatore non ha ancora rivelato chi esattamente guiderà una Yamaha nelle classi IDM solo e telaio il prossimo anno. Ma vuole essere presente in quasi tutte le divisioni.

Anche in Yamaha Motor Germany fervono i preparativi per la stagione motoristica 2024: continuerà l'impegno nell'IDM, sarà ampliato il programma per giovani talenti bLU cRU e la R7 Cup, mentre la R3 Cup sarà riorganizzata nel 2025.

Yamaha continuerà a essere coinvolta come partner della più importante serie di gare motociclistiche su strada della Germania. Wim Vermeulen, Marketing Manager di Yamaha Motor Germany, e Normann Broy, Series Manager dell'IDM, hanno concordato a metà novembre di continuare la loro collaborazione per altri tre anni. Questo getta le basi affinché le moto Yamaha possano continuare a competere nelle classi predeterminate dell'IDM. Questo apre la strada a una pianificazione dettagliata con i team supportati da Yamaha nelle varie classi.

IDM Supersport

La Yamaha R6 è ancora fortemente rappresentata nella classe IDM Supersport. Yamaha Motor Germany supporterà quattro promettenti talenti in questa classe nella prossima stagione. L'obiettivo è quello di offrire a questi piloti un supporto a lungo termine e di incoraggiarli al meglio nel loro percorso di crescita nella famiglia Yamaha. La classe Supersport è un passo importante per i piloti del programma giovanile Yamaha bLU cRU, dal quale possono passare realisticamente al Campionato del Mondo Supersport, al Campionato del Mondo Endurance EWC o alla IDM Superbike.

IDM Superbike

Nella classe più importante del motociclismo tedesco, la IDM Superbike, il 2023 è stato un anno impegnativo per la Yamaha R1. Il piano è quindi di continuare lo sviluppo della versione IDM della R1 e di utilizzare la stagione 2024 per raccogliere dati al fine di concentrarsi sul titolo IDM nel 2025. Yamaha è lieta di annunciare che almeno due nuovi team IDM Superbike si affidano già alla R1 per la stagione 2024.



L'elenco completo dei team e dei piloti supportati da Yamaha Motor Germany nelle classi predeterminate IDM sarà annunciato a breve.

bLU cRU promozione dei giovani talenti

Con il programma bLU cRU, Yamaha si concentra a livello internazionale sulla promozione a lungo termine dei giovani talenti, fornendo loro un coaching intensivo affinché possano affermarsi con successo nelle varie classi con Yamaha come partner forte. L'obiettivo è quello di sostenere i giovani piloti della famiglia Yamaha nel loro percorso di crescita, anche nelle gare internazionali. Anche Yamaha Motor Germany è fortemente coinvolta in questo settore e implementa la filosofia bLU cRU con progetti come le serie di gare junior allenate o la bLU cRU Academy nell'IDM. Nella prossima stagione, Yamaha sosterrà e promuoverà otto piloti di lingua tedesca nelle classi predeterminate dell'IDM. I nomi dei piloti saranno pubblicati nell'ambito della presentazione dei team supportati.

Coppa Yamalube Yamaha R7

Dopo due stagioni di successo della Yamaha R7 Cup, l'anno scorso per la prima volta parte dell'IDM, la Yamalube Yamaha R7 Cup entrerà nel suo terzo round nel 2024 con un nuovo nome. La portata del calendario è stata aumentata da cinque a sei gare stagionali nell'ambito dell'IDM, più una sessione di prove di apertura immediatamente prima della prima gara. Nella prossima stagione saranno nuovamente disponibili interessanti pacchetti completi, che comprendono una R7 pronta per la gara, una tuta in pelle personalizzata IXS, un casco Shark, una tenda Yamaha e molto altro ancora. I piloti che decideranno di partecipare prima della fine dell'anno beneficeranno di una tariffa early bird. L'obiettivo è di avere 30-35 piloti al via. I migliori piloti della coppa riceveranno ancora una volta un invito alla R7 Superfinal: un confronto internazionale nell'ambito di un evento del campionato mondiale. Informazioni, premi, calendario e modulo di iscrizione sono disponibili sul sito www.yamaha-racing.de.

Coppa Yamaha R3

A partire dal 2025, ci sarà ancora una volta una Yamaha R3 Cup in Germania per sostenere i giovani talenti nel loro ingresso nelle competizioni più ambiziose. Sarà una parte importante del programma tedesco bLU cRU ed è rivolta ai piloti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Allo stesso tempo, l'età minima per la Yamalube Yamaha R7 Cup sarà abbassata da 18 a 16 anni per facilitare il passaggio dalla R3 Cup. Un massimo di 30 piloti metteranno alla prova le loro capacità in una sessione di allenamento iniziale e in sei gare stagionali e saranno preparati per i prossimi passi della loro carriera da allenatori di guida di alto livello. Le iscrizioni alla Yamaha R3 Cup inizieranno a giugno 2024.

Coppa Twin e Coppa Pro Superstock

Dopo un'attenta valutazione, Yamaha Motor Germany ha deciso di non continuare a partecipare come partner ufficiale della Twin Cup e della Pro Superstock Cup. Yamaha ha investito a lungo in entrambe le coppe come partner strategico. Grazie all'organizzazione professionale e al continuo interesse della scena agonistica per le gare con moto non omologate, la Twin Cup continuerà a svilupparsi nel 2024 anche senza Yamaha come sponsor ufficiale. Questo permetterà a Yamaha di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo della R7 Cup e sull'organizzazione della nuova R3 Cup. Poiché il regolamento FIM Superstock è la base fondamentale sia per la IDM Superbike che per la Pro Superstock Cup, i veicoli di entrambe le classi sono relativamente simili in termini di standard tecnici. Yamaha ha quindi deciso di concentrarsi sullo sviluppo di piloti e team nella IDM Superbike.