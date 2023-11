Yamaha na reserva IDM por mais três anos

O importador ainda não revelou quem exatamente vai pilotar uma Yamaha nas classes IDM a solo e de quadro no próximo ano. Mas quer estar envolvido em quase todas as divisões.

Os preparativos para a temporada de desporto motorizado de 2024 também estão em pleno andamento na Yamaha Motor Germany: o compromisso IDM será continuado, o programa de jovens talentos bLU cRU e a Taça R7 serão expandidos e a Taça R3 será reorganizada em 2025.

A Yamaha continuará a estar envolvida como parceira da mais importante série de corridas de motas de estrada da Alemanha. Wim Vermeulen, Diretor de Marketing da Yamaha Motor Germany, e Normann Broy, Diretor de Série da IDM, concordaram em meados de novembro em continuar a sua colaboração por mais três anos. Isto estabelece as bases para que as motas Yamaha continuem a ser elegíveis para competir nas classes IDM. Isto abre caminho para um planeamento detalhado com as equipas apoiadas pela Yamaha nas várias classes.

IDM Supersport

A Yamaha R6 continua a estar fortemente representada na classe IDM Supersport. A Yamaha Motor Germany vai apoiar quatro talentos promissores nesta classe na próxima época. O objetivo é oferecer a estes pilotos apoio a longo prazo e dar-lhes o melhor incentivo possível no seu percurso na família Yamaha. A classe Supersport é um passo importante para os pilotos do programa júnior bLU cRU da Yamaha, a partir do qual podem dar o passo realista para o Campeonato do Mundo de Supersport, o Campeonato do Mundo de Endurance EWC ou a IDM Superbike.

IDM Superbike

Na classe rainha das corridas de motas alemãs, a classe IDM Superbike, 2023 foi um ano desafiante para a Yamaha R1. O plano é, portanto, continuar o desenvolvimento da versão IDM da R1 e usar a temporada de 2024 para recolher dados, a fim de se concentrar no título IDM em 2025. A Yamaha tem o prazer de anunciar que pelo menos duas novas equipas IDM Superbike já estão a contar com a R1 para a época de 2024.



O alinhamento completo de equipas e pilotos apoiados pela Yamaha Motor Germany nas classes predicadas IDM será anunciado em breve.

bLU cRU promoção de jovens talentos

Com o programa bLU cRU, a Yamaha está a concentrar-se internacionalmente na promoção a longo prazo de jovens talentos, fornecendo treino intensivo a jovens talentos para que possam estabelecer-se com sucesso nas várias classes com a Yamaha como um parceiro forte. O objetivo é apoiar os jovens pilotos da família Yamaha no seu desenvolvimento - também em séries de corridas internacionais. A Yamaha Motor Germany também está fortemente envolvida nesta área e implementa a filosofia bLU cRU com projectos como as séries de corridas júnior com formação ou a Academia bLU cRU na IDM. Na próxima época, a Yamaha vai apoiar e promover oito pilotos de língua alemã nas classes IDM. Os nomes dos pilotos serão publicados como parte da apresentação das equipas apoiadas.

Taça Yamalube Yamaha R7

Depois de duas épocas de sucesso da Taça Yamaha R7, no ano passado pela primeira vez como parte do IDM, a Taça Yamalube Yamaha R7 entrará na sua terceira ronda em 2024 com um novo nome. O âmbito do calendário foi aumentado de cinco para seis corridas da época como parte do IDM, mais uma sessão de treinos de abertura imediatamente antes da primeira corrida. Na próxima época, haverá mais uma vez pacotes completos atractivos, que consistem numa R7 pronta para a corrida, fato de couro personalizado IXS, capacete Shark, tenda Yamaha e muito mais. Os pilotos que decidirem participar antes do final do ano beneficiarão de uma taxa de inscrição antecipada. O objetivo é ter 30 a 35 pilotos no início. Os melhores pilotos da Taça receberão, mais uma vez, um convite para a Superfinal R7: uma comparação internacional no âmbito de um evento do campeonato do mundo. Informações, prémios, calendário e o formulário de inscrição estão agora disponíveis em www.yamaha-racing.de.

Taça Yamaha R3

A partir de 2025, haverá novamente uma Taça Yamaha R3 na Alemanha para apoiar os jovens talentos na sua entrada em corridas ambiciosas. Esta será uma parte importante do programa alemão bLU cRU e destina-se a pilotos com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos. Ao mesmo tempo, a idade mínima para a Taça Yamalube Yamaha R7 será reduzida de 18 para 16 anos para facilitar a subida da Taça R3. Um máximo de 30 pilotos irão então testar as suas capacidades numa sessão de treino de abertura e em seis corridas de época e serão preparados para os próximos passos da sua carreira por treinadores de alta competição. As inscrições para a Yamaha R3 Cup terão início em junho de 2024.

Taça Twin e Taça Pro Superstock

Após cuidadosa consideração, a Yamaha Motor Germany decidiu não continuar o seu envolvimento como parceiro oficial da Twin Cup e da Pro Superstock Cup. A Yamaha há muito que investe em ambas as taças como parceiro estratégico. Graças à organização profissional e ao elevado nível de interesse continuado da cena das corridas em corridas com máquinas sem pneus, a Twin Cup continuará a desenvolver-se em 2024, mesmo sem a Yamaha como patrocinador oficial. Isto permitirá à Yamaha concentrar-se mais no desenvolvimento da Taça R7 e na organização da nova Taça R3. Como os regulamentos da FIM Superstock servem de base fundamental tanto para a IDM Superbike como para a Pro Superstock Cup, os veículos de ambas as classes são relativamente semelhantes em termos de padrões técnicos. Assim, a Yamaha decidiu concentrar-se no desenvolvimento de pilotos e equipas na IDM Superbike.