IDM News: Regalos, oportunidades y un recuerdo de España

El año está llegando a su fin y, sin embargo, un piloto de la IDM aún no ha completado suficientes kilómetros de carrera. Puedes conseguir un antiguo campeón de la IDM bajo el árbol de Navidad.

En la IDM ya se está preparando el curso que viene. Los atletas y los antiguos alumnos también se preparan para el cambio de año.

Regalos de Navidad del Campeonato del Mundo

En el Campeonato del Mundo de Resistencia, YART también ganó el título de 2023 con apoyo alemán. Para Marvin Fritz fue el cuarto título de su larga y exitosa carrera. Tras el título de la ADAC Junior Cup (2005), el título de la IDM Supersport (2014) y la victoria en la IDM Superbike (2016), Fritz también puede llamarse Campeón del Mundo de Resistencia desde este año. "Por fin ha llegado el momento", anuncia el equipo, "justo a tiempo para Navidad. La caja de regalo Ultimate YART, con camiseta, vino, café, autógrafos originales y caja de regalo de edición limitada." Ya se aceptan pedidos.

Otra oportunidad mundialista

El interludio del suizo Marcel Brenner en el IDM ha sido muy breve. El piloto de Supersport siempre se ha sentido atraído por el gran mundo. Ahora tendrá otra oportunidad en el campeonato mundial el año que viene. El año pasado, Brenner corrió en Resistencia con el equipo Bolliger tras su breve paso por el campeonato italiano. A principios de noviembre, firmó un contrato con el equipo MTM Racing. "Fue un momento increíblemente maravilloso para mí", dice Brenner, describiendo sus sentimientos. "MTM proporcionará el material y la infraestructura, incluido el personal técnico, y como equipo operaremos bajo el nombre de VIAMO Racing".

Pausa invernal en Pitbike

El ex piloto de IDM Christof Höfer tiene éxito, entre otras cosas, con su programa de pitbike. Pero actualmente se está reestructurando. "Nos gustaría informaros", explica Höfer a través de las redes sociales, "de que lamentablemente no habrá ronda indoor de Pitbike de la F73 Academy en el kartódromo de Hungen este invierno. Hay muchas razones para ello, y los cambios estructurales en la organización de las dos ruedas por parte de la pista lamentablemente no armonizan con el concepto de la F73 Academy." La temporada al aire libre comienza en abril de 2024.

Una mano rota como recuerdo de España

El piloto húngaro del IDM Superbike Bálint Kovács volvió a hacer las maletas a mediados de noviembre para disputar la final del Campeonato de España de Superbike en Barcelona. "El jueves fue tranquilo y bien", informó, "pude dar unas cuantas vueltas buenas en la pista, pero el parón de casi un mes se hizo notar, me costó un poco más de lo que esperaba volver a coger el ritmo". El sábado, las cosas empezaron a mejorar y el piloto de BMW consiguió el 8º puesto en la categoría Superstock. El domingo no pudo cosechar los laureles que merecía. "Desgraciadamente, me lesioné la mano durante la sesión clasificatoria matinal del sábado", dijo Kovács. El fin de semana terminó así prematuramente.