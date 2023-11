Nouvelles de l'IDM : cadeaux, opportunités et souvenir d'Espagne

L'année touche à sa fin et pourtant un pilote IDM n'avait pas encore parcouru assez de kilomètres en course. Il est possible d'avoir un ancien champion IDM sous le sapin de Noël.

Chez IDM, les jalons pour l'année à venir sont déjà posés en arrière-plan. Chez les actifs et les anciens, on se prépare également à la fin de l'année.

Cadeaux de Noël en WRC

Dans le championnat du monde d'endurance, le YART a également remporté le titre en 2023 avec le soutien de l'Allemagne. Pour Marvin Fritz, il s'agissait du quatrième titre de sa carrière déjà bien remplie. Après le titre en ADAC Junior Cup (2005), le titre en IDM Supersport (2014) et la victoire en IDM Superbike (2016), Fritz peut désormais s'appeler champion du monde d'endurance depuis cette année. "C'est enfin arrivé", annonce maintenant l'équipe, "juste à temps pour Noël. Le coffret cadeau Ultimate YART, avec T-shirt, vin, café, autographes originaux et boîte cadeau en édition limitée". Les commandes sont acceptées dès maintenant.

A nouveau une chance de championnat du monde

L'intermède en IDM a été aussi court que possible pour le Suisse Marcel Brenner. Le pilote Supersport a toujours été attiré par le vaste monde. L'année prochaine, il aura une nouvelle chance en championnat du monde. L'année dernière, Brenner a couru en Endurance avec l'équipe Bolliger, après que son détour par le championnat italien n'ait été que de courte durée. Début novembre, il a pu signer un contrat avec l'équipe MTM Racing. "C'était un moment incroyablement beau pour moi", explique Brenner pour décrire son ressenti. "MTM fournira le matériel et l'infrastructure, y compris le personnel technique, et en tant qu'équipe, nous nous présenterons sous le nom de VIAMO Racing".

Pause hivernale en pitbike

L'ancien pilote IDM Christof Höfer a notamment du succès avec son offre Pitbike. Mais actuellement, une restructuration est en cours. "Nous souhaitons vous informer", explique Höfer via les médias sociaux, "qu'il n'y aura malheureusement pas de F73 Academy Pitbike en salle cet hiver sur la piste de karting de Hungen. Les raisons sont multiples et les changements structurels dans le domaine de l'organisation des deux roues de la part de la piste ne s'harmonisent malheureusement pas avec le concept de la F73 Academy". La saison outdoor débutera en avril 2024.

Une main cassée comme souvenir d'Espagne

Le pilote hongrois d'IDM Superbike, Bálint Kovács, avait refait ses valises à la mi-novembre pour participer à la finale du championnat espagnol de Superbike à Barcelone. "La journée de jeudi s'est déroulée sans encombre et dans de bonnes conditions", a-t-il déclaré, "j'ai pu faire quelques bons tours de piste, mais la pause de près d'un mois s'est fait sentir et j'ai mis un peu plus de temps que prévu à retrouver ma vitesse de croisière". Le samedi, les choses se sont d'abord améliorées et le pilote BMW a décroché la 8e place dans la catégorie Superstock. Il n'a pas pu récolter les lauriers mérités le dimanche. "Malheureusement, je me suis blessé à la main lors des qualifications matinales du samedi", explique Kovács. Le week-end s'est donc terminé prématurément.