Notizie IDM: Regali, opportunità e un souvenir dalla Spagna

L'anno sta per concludersi e un pilota IDM non ha ancora completato un numero sufficiente di chilometri di gara. Sotto l'albero di Natale si può trovare un ex campione IDM.

All'IDM si sta già preparando il percorso per il prossimo anno. Anche gli atleti e gli ex-allievi si stanno preparando per la svolta dell'anno.

Regali di Natale del Campionato del Mondo

Nel Campionato del Mondo Endurance, la YART ha vinto il titolo 2023 con il supporto della Germania. Per Marvin Fritz si tratta del quarto titolo della sua lunga e fortunata carriera. Dopo il titolo ADAC Junior Cup (2005), il titolo IDM Supersport (2014) e la vittoria nell'IDM Superbike (2016), da quest'anno Fritz può definirsi anche Campione del Mondo Endurance. "Il momento è finalmente arrivato", annuncia il team, "giusto in tempo per Natale. La confezione regalo Ultimate YART, con T-shirt, vino, caffè, autografi originali e confezione regalo in edizione limitata". Gli ordini sono in corso di accettazione.

Un'altra opportunità per il campionato del mondo

La parentesi dello svizzero Marcel Brenner nell'IDM è stata molto breve. Il pilota della Supersport è sempre stato attratto dal grande mondo. Ora avrà un'altra opportunità per il campionato del mondo l'anno prossimo. L'anno scorso, Brenner ha corso nell'Endurance con il Team Bolliger dopo la breve parentesi nel campionato italiano. All'inizio di novembre ha firmato un contratto con il Team MTM Racing. "È stato un momento incredibilmente bello per me", dice Brenner, descrivendo le sue sensazioni. "MTM fornirà il materiale e le infrastrutture, compreso lo staff tecnico, e come squadra opereremo con il nome VIAMO Racing".

Pausa invernale della Pitbike

L'ex pilota IDM Christof Höfer ha successo, tra le altre cose, con il suo programma di pitbike. Ma attualmente è in fase di ristrutturazione. "Desideriamo informarvi", spiega Höfer tramite i social media, "che purtroppo quest'inverno non ci sarà il round indoor della F73 Academy Pitbike sul kartodromo di Hungen. Le ragioni sono molteplici e i cambiamenti strutturali nell'organizzazione delle due ruote da parte del circuito purtroppo non si armonizzano con il concetto di F73 Academy". La stagione outdoor inizierà nell'aprile 2024.

Mano rotta come souvenir dalla Spagna

Il pilota ungherese dell'IDM Superbike Bálint Kovács ha fatto nuovamente le valigie a metà novembre per partecipare alla finale del campionato spagnolo Superbike a Barcellona. "Giovedì è andato tutto liscio e bene", ha raccontato, "sono riuscito a fare qualche buon giro in pista, ma la pausa di quasi un mese si è fatta sentire, mi ci è voluto un po' più di tempo del previsto per rientrare nel ritmo". Sabato le cose hanno iniziato a migliorare e il pilota BMW ha conquistato l'ottavo posto nella categoria Superstock. Domenica non è riuscito a raccogliere gli allori che meritava. "Purtroppo mi sono infortunato alla mano durante le qualifiche del sabato", ha detto Kovács. Il weekend si è quindi concluso prematuramente.