IDM News: Presentes, oportunidades e uma lembrança de Espanha

No IDM, o rumo para o próximo ano já está a ser traçado em segundo plano. Os atletas e os antigos alunos também se preparam para a viragem do ano.

Presentes de Natal do Campeonato do Mundo

No Campeonato do Mundo de Endurance, a YART também conquistou o título de 2023 com o apoio da Alemanha. Para Marvin Fritz, este foi o quarto título da sua longa e bem sucedida carreira. Depois do título da ADAC Junior Cup (2005), do título da IDM Supersport (2014) e da vitória na IDM Superbike (2016), Fritz pode agora considerar-se Campeão do Mundo de Endurance a partir deste ano. "Chegou finalmente o momento", anuncia a equipa, "mesmo a tempo do Natal. A caixa de oferta Ultimate YART, com t-shirt, vinho, café, autógrafos originais e caixa de oferta de edição limitada". As encomendas já estão a ser aceites.

Mais uma oportunidade no campeonato do mundo

O interlúdio do piloto suíço Marcel Brenner na IDM foi muito curto. O piloto de Supersport sempre se sentiu atraído pelo grande mundo. Agora, no próximo ano, vai ter outra oportunidade no campeonato do mundo. No ano passado, Brenner correu na Endurance com a Team Bolliger após a sua curta passagem pelo campeonato italiano. No início de novembro, assinou um contrato com a Team MTM Racing. "Foi um momento incrivelmente maravilhoso para mim", diz Brenner, descrevendo os seus sentimentos. "A MTM vai fornecer o material e as infra-estruturas, incluindo o pessoal técnico, e como equipa vamos operar sob o nome VIAMO Racing."

Pausa de inverno na Pitbike

O antigo piloto da IDM, Christof Höfer, tem tido sucesso com o seu programa de pitbike, entre outras coisas. Mas está atualmente em reestruturação. "Gostaríamos de vos informar", explica Höfer através das redes sociais, "que infelizmente não haverá ronda indoor da F73 Academy Pitbike no kartódromo de Hungen este inverno. Há muitas razões para isso, e as mudanças estruturais na organização das duas rodas por parte da pista infelizmente não se harmonizam com o conceito da F73 Academy". A época ao ar livre começa em abril de 2024.

Mão partida como recordação de Espanha

O piloto húngaro da IDM Superbike, Bálint Kovács, voltou a fazer as malas em meados de novembro para competir na final do Campeonato de Espanha de Superbike em Barcelona. "A quinta-feira correu bem e sem problemas", disse, "consegui fazer algumas boas voltas à pista, mas a paragem de quase um mês fez-se sentir, demorei um pouco mais a entrar no ritmo do que esperava". No sábado, as coisas começaram a melhorar e o piloto da BMW ficou em 8º lugar na categoria Superstock. Ele não conseguiu colher os louros que merecia no domingo. "Infelizmente, lesionei-me na mão durante a sessão de qualificação da manhã de sábado", disse Kovács. O fim de semana terminou assim prematuramente.