Peter Höss como campeón de DM y mecánico de Bradl

La temporada alemana de rallies 2023 finalizó el pasado sábado con el 4º Rally ADAC rthb Hessisches Bergland en Malsfeld y sus alrededores, en el norte de Hesse. El 4º Rally ADAC rthb Retro Hessisches Bergland, diseñado para la regularidad, se integró de nuevo en la ronda final de la HJS AvD DMSB Rallye Cup, la segunda liga del deporte alemán de rallies. El nombre de Peter Höss también figuraba en la lista de participantes.

"Empecé en el automovilismo en 1989 como copiloto de Egon Schons", comenzó el campeón alemán de 1993 en el barco de Erwin Neumayer sus comentarios a SPEEDWEEK.com en el parque de rallyes sobre sus actividades más recientes en el automovilismo.

Continuó: "Desgraciadamente, tuve que dejarlo durante la temporada 2008 porque mi rodilla ya no daba más de sí. Después restauré coches clásicos. En 2013, empecé de nuevo en el Trofeo Clásicos con una moto en solitario, pero después de un grave accidente en Franciacorta en 2019, tuve que dejar de hacerlo también. Hace cuatro años, me construí un Mercedes 190 y lo conduzco esporádicamente en rallies históricos por diversión en primavera y otoño, cuando el tiempo me lo permite."

Durante la temporada alta, el empleado de desarrollo de automóviles de Mercedes-Benz apenas puede dedicarse a su última pasión debido a su trabajo a tiempo parcial como Presidente Técnico del Moto Trophy. Mientras tanto, ha añadido un trabajo secundario trabajando activamente como mecánico en el proyecto junior de Stefan Bradl.

"Esto surgió porque el Honda Talent Challenge corre con Manfred John como parte del Moto Trophy. Como yo también me ocupaba de los chicos de Honda en cuanto a tecnología, Adi Stadler se me acercó en algún momento con la pregunta de si me uniría al proyecto de Stefan. Estoy involucrado desde el primer Rookies Day de Stefan Bradl en 2021 y me gustaría aportar mi contribución", explica este piloto de 60 años de Calw-Stammheim, a unos 30 kilómetros al oeste de Stuttgart.

Cuando a partir de la próxima temporada se utilicen motos de carreras de verdad (Honda NSF250R) en la Northern Talent Cup (NTC) en lugar de la KTM RC4 R derivada de la moto de cross, Peter Höss apoyará como técnico a un equipo alemán de nueva creación de uno o dos pilotos. "Está claro que estamos haciendo algo. Sólo que en qué forma está todavía un poco en el aire", dice el piloto suabo, que se muestra todavía algo reservado.

El éxito de Peter Höss en el automovilismo no es ningún secreto. Tras proclamarse subcampeón de Alemania en 1991 junto a Bernd Scherer, campeón europeo de sidecar en 1986, como "Schmiermaxe", logró lo mismo en 1992 con Erwin Neumayer. Finalmente celebró con él el título de campeón alemán en 1993. En 1996, fue de nuevo subcampeón alemán en el barco de Markus Neumann. En 1997, sufrieron un grave accidente camino de ganar el campeonato en el entonces A1-Ring, lo que le impidió ganar su segundo título de DM.

En 2007, Peter Höss asistió a Eckart Rösinger desde el sidecar en la Isla de Man, pero debido a sus cada vez más graves problemas de rodilla, tuvo que colgar el casco durante la temporada 2008.

Pero no para siempre, ya que descubrió por sí mismo el Trofeo Clásico Manfred John. De 2013 a 2018, ganó la categoría de 500cc con su Ducati Pantah de 1977 y también se hizo con el título en la categoría Top Twin en 2017.

Sus éxitos en los rallies siguen siendo limitados, ya que los rallies históricos se disputan con regularidad. Sin embargo, al piloto Peter Höss le gusta más la velocidad. En el 4º ADAC rthb Retro-Rally Hessisches Bergland, por ejemplo, terminó en 23ª posición, más o menos en medio del pelotón. "Pero volver a conducir fue muy divertido, eso fue lo más importante".