Peter Höss, champion de DM et visseur de Bradl

Peter Höss est encore connu pour avoir été champion d'Allemagne dans l'attelage d'Erwin Neumayer en 1993. Mais ce sexagénaire a également un lien avec les deux-roues de course - et depuis quatre ans avec les voitures de rallye.

La saison 2023 des rallyes allemands s'est achevée samedi dernier avec le 4e ADAC rthb Rallye Hessisches Bergland à Malsfeld et dans ses environs, dans le nord de la Hesse. Intégrée à la manche finale de la HJS AvD DMSB Rallye Cup, la deuxième ligue du rallye allemand, la 4e ADAC rthb Retro-Rallye Hessisches Bergland, axée sur la régularité, était à nouveau organisée. Le nom de Peter Höss figurait également sur la liste des participants.

"J'ai commencé à pratiquer le sport automobile en 1989 en tant que copilote d'Egon Schons", a déclaré le champion d'Allemagne 1993 dans le bateau d'Erwin Neumayer à SPEEDWEEK.com au sujet de son activité la plus récente dans le domaine du sport automobile.

Et d'ajouter : "Pendant la saison 2008, j'ai malheureusement dû arrêter parce que mon genou ne me suivait plus. Ensuite, j'ai restauré des voitures anciennes. En 2013, j'ai recommencé dans le Trophée classique avec une moto en solo, mais après un grave accident en 2019 à Franciacorta, j'ai dû arrêter aussi. Il y a quatre ans, j'ai alors construit une Mercedes 190 et, pour le plaisir, je participe sporadiquement à des rallyes Historic au printemps et en automne, lorsque le temps le permet".

Pendant la haute saison, ce collaborateur du développement des voitures particulières chez Mercedes-Benz ne peut guère s'adonner à sa dernière passion en raison de son activité secondaire de responsable technique du Moto Trophy. Entre-temps, il a ajouté un autre travail à sa liste de tâches, puisqu'il participe activement au projet de Stefan Bradl en tant que mécanicien.

"Cela s'est fait parce que le Honda Talent Challenge roule chez Manfred John dans le cadre du Moto Trophy. Comme je m'occupais également de la technique des garçons Honda, Adi Stadler m'a demandé à un moment donné si je voulais participer au projet de Stefan. Depuis le premier Stefan Bradl Rookies Day en 2021, j'en fais partie et je suis heureux d'apporter ma contribution", explique ce sexagénaire originaire de Calw-Stammheim, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Stuttgart.

Lorsque, à partir de la saison prochaine, de vraies motos de course (Honda NSF250R) seront utilisées dans la Northern Talent Cup (NTC) à la place de la KTM RC4 R, dérivée de la moto de cross, Peter Höss assistera en tant que technicien une équipe allemande nouvellement constituée, composée d'un ou deux pilotes. "Il est clair que nous allons faire quelque chose. La seule chose qui reste en suspens, c'est la forme que cela prendra", explique le Suabe.

Les succès de Peter Höss dans le sport automobile ne sont pas un secret. Après avoir été vice-champion d'Allemagne en 1991 avec Bernd Scherer, le champion d'Europe de side-car de 1986, en tant que "Schmiermaxe", il a réussi le même exploit en 1992 avec Erwin Neumayer. C'est avec lui qu'il a finalement fêté le titre de champion d'Allemagne en 1993. En 1996, il est à nouveau vice-champion d'Allemagne dans le bateau de Markus Neumann. En 1997, ils ont eu un grave accident sur le circuit A1 de l'époque, ce qui l'a privé de son deuxième titre de champion d'Allemagne.

En 2007, Peter Höss a assisté Eckart Rösinger sur l'île de Man depuis son side-car, mais il a dû raccrocher son casque pendant la saison 2008 en raison de problèmes de genoux de plus en plus importants.

Mais pas pour toujours, puisqu'il a découvert le Klassik Trophy de Manfred John. De 2013 à 2018, il a remporté la catégorie 500 avec sa Ducati Pantah de 1977 et a également décroché le titre dans la catégorie Top Twin en 2017.

En rallye, ses succès sont encore limités, car les rallyes Historic se déroulent en régularité. Le coureur Peter Höss aime cependant davantage la vitesse. Lors du 4e ADAC rthb Retro-Rallye Hessisches Bergland, il s'est par exemple classé 23e, assez exactement dans la moyenne. "Mais j'ai de nouveau pris beaucoup de plaisir à rouler, c'était le plus important".