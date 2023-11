Peter Höss come campione DM e meccanico Bradl

La stagione rallystica tedesca 2023 si è conclusa sabato scorso con il 4° ADAC rthb Rally Hessisches Bergland a Malsfeld e dintorni, nel nord dell'Assia. Il 4° ADAC rthb Retro Rally Hessisches Bergland, progettato per la regolarità, è stato nuovamente integrato nella prova finale della HJS AvD DMSB Rallye Cup, la seconda lega dello sport rallystico tedesco. Nell'elenco dei partecipanti figurava anche il nome di Peter Höss.

"Ho iniziato a praticare il motorsport nel 1989 come copilota di Egon Schons", ha esordito il campione tedesco del 1993 con la barca di Erwin Neumayer, parlando a SPEEDWEEK.com delle sue ultime attività nel motorsport.

Ha continuato: "Purtroppo ho dovuto smettere durante la stagione 2008 perché il mio ginocchio non era più in grado di reggere. Poi ho restaurato auto d'epoca. Nel 2013 ho ricominciato a partecipare al Classic Trophy con una moto da solo, ma dopo un grave incidente a Franciacorta nel 2019 ho dovuto smettere anche con quella. Quattro anni fa, mi sono costruito una Mercedes 190 e la guido sporadicamente nei rally storici per divertimento in primavera e in autunno, quando il tempo lo permette".

Durante l'alta stagione, il dipendente del reparto sviluppo auto di Mercedes-Benz non può dedicarsi alla sua ultima passione a causa del suo lavoro part-time come presidente tecnico del Moto Trophy. Nel frattempo, ha aggiunto un lavoro secondario lavorando attivamente come meccanico al progetto junior di Stefan Bradl.

"È nato perché il Talent Challenge Honda corre con Manfred John nell'ambito del Moto Trophy. Poiché mi occupo anche dei ragazzi Honda in termini di tecnologia, ad un certo punto Adi Stadler mi ha chiesto se volevo partecipare al progetto di Stefan. Sono stato coinvolto fin dal primo Stefan Bradl Rookies Day del 2021 e vorrei dare il mio contributo", spiega il 60enne di Calw-Stammheim, a ben 30 chilometri a ovest di Stoccarda.

Quando, a partire dalla prossima stagione, nella Northern Talent Cup (NTC) verranno utilizzate vere moto da corsa (Honda NSF250R) invece della KTM RC4 R derivata dalla moto da cross, Peter Höss supporterà come tecnico un team tedesco di uno o due piloti di nuova costituzione. "È chiaro che stiamo facendo qualcosa. Solo che la forma è ancora un po' in alto mare", dice il pilota svevo, ancora un po' riservato.

Il successo di Peter Höss nel motorsport non è un segreto. Dopo essersi classificato secondo in Germania nel 1991 insieme a Bernd Scherer, campione europeo di sidecar nel 1986, come "Schmiermaxe", ha ottenuto lo stesso risultato nel 1992 con Erwin Neumayer. Con lui ha infine festeggiato il titolo di campione tedesco nel 1993. Nel 1996 è stato nuovamente vicecampione tedesco sulla barca di Markus Neumann. Nel 1997, sulla strada per la vittoria del campionato sull'allora A1-Ring, ha avuto un grave incidente che gli ha impedito di vincere il suo secondo titolo DM.

Nel 2007, Peter Höss ha assistito Eckart Rösinger dal sidecar all'Isola di Man, ma a causa dei suoi problemi sempre più gravi al ginocchio, ha dovuto appendere il casco al chiodo durante la stagione 2008.

Ma non per sempre, perché ha scoperto da solo il Manfred John's Classic Trophy. Dal 2013 al 2018 ha vinto la classe 500cc con la sua Ducati Pantah del 1977 e ha conquistato il titolo anche nella classe Top Twin nel 2017.

I suoi successi nei rally sono ancora limitati, dato che i rally storici vengono disputati con regolarità. Tuttavia, il pilota Peter Höss ama di più la velocità. Al 4° ADAC rthb Retro-Rally Hessisches Bergland, ad esempio, si è classificato al 23° posto, praticamente a metà classifica. "Ma guidare è stato di nuovo molto divertente, questa era la cosa più importante".