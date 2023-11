Peter Höss como campeão de DM e mecânico de Bradl

Peter Höss ainda é conhecido por muitos como o campeão alemão da equipa de Erwin Neumayer em 1993. No entanto, o homem de 60 anos também tem uma ligação com as corridas de duas rodas - e nos últimos quatro anos com os carros de rali.

A temporada de ralis alemã 2023 terminou no passado sábado com o 4º ADAC rthb Rally Hessisches Bergland em Malsfeld e arredores, no norte de Hesse. O 4º ADAC rthb Retro Rally Hessisches Bergland, que foi concebido para a regularidade, foi novamente integrado na ronda final da HJS AvD DMSB Rallye Cup, a segunda liga do desporto de ralis alemão. O nome de Peter Höss também constava da lista de participantes.

"Comecei no desporto motorizado em 1989 como copiloto de Egon Schons", começou o campeão alemão de 1993 no barco de Erwin Neumayer a falar à SPEEDWEEK.com no parque de ralis sobre as suas mais recentes actividades no desporto motorizado.

E continuou: "Infelizmente, tive de parar durante a época de 2008 porque o meu joelho já não aguentava. Depois, passei a restaurar carros clássicos. Em 2013, voltei a participar no Troféu Clássico com uma mota a solo, mas depois de um grave acidente em Franciacorta, em 2019, tive de parar também. Há quatro anos, construí um Mercedes 190 e conduzo-o esporadicamente em ralis históricos para me divertir na primavera e no outono, quando o tempo o permite."

Durante a época alta, o funcionário da Mercedes-Benz responsável pelo desenvolvimento automóvel não pode dedicar-se à sua última paixão devido ao seu trabalho a tempo parcial como Presidente Técnico do Moto Trophy. Entretanto, acrescentou um trabalho secundário ao trabalhar ativamente como mecânico no projeto júnior de Stefan Bradl.

"Isto aconteceu porque o Honda Talent Challenge corre com Manfred John como parte do Moto Trophy. Como eu também tomava conta dos rapazes da Honda em termos de tecnologia, Adi Stadler abordou-me a dada altura para saber se eu me juntaria ao projeto de Stefan. Estou envolvido desde o primeiro Stefan Bradl Rookies Day em 2021 e gostaria de dar o meu contributo", explica o homem de 60 anos de Calw-Stammheim, uns bons 30 quilómetros a oeste de Estugarda.

Quando as verdadeiras motos de competição (Honda NSF250R) forem utilizadas na Northern Talent Cup (NTC) a partir da época do próximo ano, em vez da KTM RC4 R derivada da moto de cross, Peter Höss apoiará uma equipa alemã recém-criada de um ou dois pilotos como técnico. "É evidente que estamos a fazer alguma coisa. Só que ainda não se sabe de que forma", diz o piloto da Suábia, que continua a ser um pouco reservado.

O sucesso de Peter Höss no desporto automóvel não é segredo. Depois de se ter sagrado vice-campeão alemão em 1991, juntamente com Bernd Scherer, o campeão europeu de sidecar de 1986, como "Schmiermaxe", conseguiu o mesmo em 1992 com Erwin Neumayer. Finalmente, celebrou com ele o título de campeão alemão em 1993. Em 1996, foi novamente vice-campeão alemão no barco de Markus Neumann. Em 1997, tiveram um grave acidente a caminho da vitória no então A1-Ring, o que o impediu de conquistar o seu segundo título de campeão alemão.

Em 2007, Peter Höss assistiu Eckart Rösinger no sidecar na Ilha de Man, mas devido aos seus problemas cada vez mais graves nos joelhos, teve de pendurar o capacete durante a época de 2008.

Mas não para sempre, pois descobriu o Troféu Clássico de Manfred John para si próprio. De 2013 a 2018, venceu a classe de 500cc com a sua Ducati Pantah de 1977 e também conquistou o título na classe Top Twin em 2017.

Os seus sucessos nos ralis ainda são limitados, uma vez que os ralis históricos são disputados com regularidade. No entanto, o piloto Peter Höss gosta mais de velocidade. No 4º ADAC rthb Retro-Rally Hessisches Bergland, por exemplo, terminou em 23º lugar, praticamente no meio do pelotão. "Mas voltar a conduzir foi muito divertido, isso foi o mais importante."