IDM 2024 avec autopartage Ducati

En IDM Superbike et IDM Supersport, les pilotes Ducati obtiendront à partir de la saison prochaine des points, une première depuis des années. Une initiative des concessionnaires et des frais d'inscription plus élevés pour les Ducatistes rendent cela possible.

Jusqu'à présent, l'engagement de Ducati dans l'IDM n'a toujours été possible que de manière ponctuelle, en tant que pilote invité. En effet, personne, pas même Ducati, ne voulait payer le droit d'entrée nécessaire au pool de sponsors IDM. Et sans adhésion au pool, pas de points.

Cette année, ce sont Marc Moser en IDM Superbike et Max Enderlein en IDM Supersport, grâce à l'ouverture du règlement vers la Next Generation, qui ont fait courir leur Ducati respective lors de l'une ou l'autre course. Aujourd'hui, le promoteur de l'IDM annonce sur son site Internet l'arrivée de la marque italienne en IDM. Mais rien n'est dit sur l'engagement de l'importateur allemand.

"Une coopération entre concessionnaires en Allemagne rend cela possible", expliquent plutôt les responsables autour du manager de la série IDM Normann Broy. "L'IDM enregistre ainsi un élargissement important de son champ de participation avec une autre marque renommée, puisque Ducati se battra pour le titre de champion dans les catégories Superbike et Supersport. Grâce à l'initiative engagée des concessionnaires allemands et à une augmentation des frais d'inscription pour les pilotes, le pas tant attendu vers le classement officiel est désormais possible".