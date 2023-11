IDM 2024 con gli autopagatori Ducati

Nella IDM Superbike e IDM Supersport, i piloti Ducati torneranno a ricevere punti per la prima volta dopo anni a partire dalla prossima stagione. Ciò è reso possibile da un'iniziativa dei concessionari e dall'aumento delle quote di iscrizione per i Ducatisti.

Finora il coinvolgimento di Ducati nell'IDM è stato possibile solo su base selettiva, come pilota ospite. Perché nessuno, nemmeno la Ducati, ha voluto pagare la quota di iscrizione al pool di sponsor dell'IDM. E non ci sono punti senza l'iscrizione al pool.

Quest'anno sono stati Marc Moser nella IDM Superbike e Max Enderlein nella IDM Supersport, grazie all'apertura del regolamento verso la Next Generation, a correre con le rispettive Ducati in una gara o nell'altra. Il promotore dell'IDM ha ora annunciato sul suo sito web l'ingresso del marchio italiano nell'IDM. Tuttavia, non viene menzionato il coinvolgimento dell'importatore tedesco.

"Una cooperazione tra concessionari in Germania lo rende possibile", spiegano invece i responsabili intorno al responsabile della serie IDM Normann Broy. "L'IDM vede così un significativo ampliamento del suo campo di partecipanti con l'aggiunta di un altro marchio rinomato, dato che Ducati competerà per il titolo del campionato nelle classi Superbike e Supersport. Grazie all'iniziativa impegnata dei concessionari tedeschi e all'aumento della quota di iscrizione per i piloti, il tanto atteso passo nella classifica ufficiale è ora possibile."