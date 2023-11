IDM 2024 com os auto-pagadores da Ducati

Até agora, o envolvimento da Ducati no IDM só foi possível numa base selectiva, como piloto convidado. Porque ninguém, nem mesmo a Ducati, queria pagar a necessária taxa de entrada no pool de patrocinadores do IDM. E não há pontos sem ser membro da pool.

Este ano, foi Marc Moser na IDM Superbike e Max Enderlein na IDM Supersport, graças à abertura dos regulamentos para a Next Generation, que correram com as respectivas Ducati numa ou noutra corrida. O promotor do IDM anunciou agora no seu site a entrada da marca italiana no IDM. No entanto, não há qualquer menção ao envolvimento do importador alemão.

"Uma cooperação entre concessionários na Alemanha torna-o possível", explicam os responsáveis em torno do diretor da série IDM, Normann Broy. "O IDM assiste assim a uma expansão significativa do seu campo de participantes com a adição de outra marca de renome, uma vez que a Ducati vai competir pelo título do campeonato nas classes Superbike e Supersport. Graças à iniciativa empenhada dos concessionários alemães e a um aumento da taxa de inscrição para os pilotos, o tão esperado passo para a classificação oficial é agora possível."