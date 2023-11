Noticias IDM: Vino caliente, ganador del accidente y test de Hockenheim

Un circuito IDM se hace un hueco en las estadísticas del Campeonato del Mundo de Superbike. Se reparten medallas en Hungría, la prueba de resistencia llama a Hockenheim y un antiguo campeón consigue un contrato de piloto de pruebas para Navidad.

Reconocimiento en casa

El piloto de Superbike Bálint Kovács no sólo destaca en la pista. Entre otras cosas, consiguió terminar su primera temporada completa de Superbike IDM en octavo lugar. Antes de continuar con la planificación de la próxima temporada, el húngaro lo celebró por todo lo alto. "Esta temporada he competido en varios campeonatos internacionales, pero una de las mejores sensaciones es cuando me lo reconocen en casa", explica Kovács. "En la ceremonia de los MAMS Speed Awards, organizada por la Asociación Húngara de Automovilismo, recibí un premio especial por mi participación y resultados en el EWC, IDM, ESBK y MAMS Speed.

Estoy orgulloso, eventos como este me dan fuerzas para seguir adelante y perseguir mis objetivos. Gracias por la medalla, estoy muy contento".

Más medallas

Los organizadores del Campeonato del Mundo de Superbike publicaron las estadísticas actuales de caídas tras finalizar la temporada 2023. Esto no se publica en el IDM, pero es muy probable que al menos tengamos algo en común en lo que se refiere a la puntuación más alta en pista. Hubo un total de 523 caídas en WorldSBK, WorldSSP y WorldSSP300. De ellas, 172 fueron en WorldSBK, 220 en WorldSSP y 131 en WorldSSP300. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) encabeza la lista, con 15 caídas esta temporada.



El Autodrom Most, donde el IDM también vio alguna que otra caída este año, encabezó la lista de circuitos con 65 caídas. WorldSBK y WorldSSP300 registraron 23 caídas cada uno, mientras que WorldSSP registró las 19 restantes. La mayoría de ellas se produjeron en la chicane tras la salida y la meta.

En la cresta de la ola

Jonas Folger, que terminó la temporada 2020 del IDM Superbike como campeón, puntuó tres veces en seis carreras como piloto sustituto de MotoGP en el equipo 2023 GASGAS-Tech3. Gracias a estos logros, recibió un nuevo contrato como piloto probador de MotoGP para 2024. "Hemos ampliado nuestro contrato con Jonas", informó Pit Beirer en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "En primer lugar, porque ha hecho un gran trabajo como piloto de pruebas y porque ha hecho un buen trabajo este año como piloto sustituto cuando se metió de lleno en Texas y sustituyó realmente a Pol Espargaró en muchas carreras. Jonas ha salido mejor parado de lo que todos hubiéramos imaginado. Sólo por eso merece quedarse en nuestro proyecto de MotoGP. Con tres pilotos probadores, ciertamente tenemos una situación de lujo. Y todavía tenemos a Mika Kallio bajo la manga. A nuestro equipo de pruebas de MotoGP le gusta mucho trabajar con Jonas. Por eso no hubo discusión sobre el nuevo contrato".

Ciclomotor IDM en el museo

"No querrás perderte las grandes motos y el GERT56", se pregunta actualmente el equipo de Superbikes IDM. "Hace mucho frío fuera y buscas motos en un gran ambiente. Entonces dirígete al nuevo BMW Motorrad Welt de Berlín, la cuna de todas las motos en Juliusturm 32, justo en Siemensstadt. Ya puedes admirar la GERT56 BMW M1000RR de Patrick Hobelsberger #521 con el brillante vestido de Ilmberger Carbonparts y el diseño de 4moto con el #52, con el que consiguió el tercer puesto en la clasificación general del IDM 2023. También habrá pósters del equipo y autógrafos de Toni Finsterbusch y Jan Ole Jähnig (hasta agotar existencias). Muchas gracias a Karl Bayer de la Vodafone Shop Rotkreuzplatz por cedernos el vehículo, ya que le pertenece y para Pax habrá "frescura" en 2024. Gracias a BMW Motorrad por la oportunidad. Poder presentarnos en este escenario nos enorgullece un poco y lo vemos como un reconocimiento a nuestro compromiso con el deporte de los clientes."

Brindando con Teuchert

El jueves hay una invitación para los viajeros de última hora. El ex Campeón del Mundo de Supersport Jörg Teuchert celebrará la primera ronda de Navidad en su tienda de bicicletas de Hersbruck, en Franconia. Y todo el que lo desee podrá unirse a las celebraciones. "Invitamos cordialmente a todos los clientes, amigos y conocidos a dar la bienvenida a la Navidad con nosotros", dice el equipo Teuchert. "¿Cuándo? El jueves 30 de noviembre de 2023 de 15.00 a 20.00 horas. Esperamos su visita. Su tienda gigante Hersbruck".

Oportunidad de probar en Hockenheim

Durante décadas, la temporada de motociclismo en el circuito de Hockenheim comenzó con la clásica de larga distancia "1000 kilómetros". Luego vino Corona y después nada más. Algo debería volver a ocurrir en 2024. Sobre la variante IDM. "Ahora que el organizador ADAC Hessen Thüringen no ve un futuro económicamente viable después de muchos años, pero con sólo 37 participantes en 2022, el DMV tomará el relevo". Así lo ha explicado ahora la dirección del DLC. "Hay algunas modificaciones. Por ejemplo, para el circuito se utilizará la variante de motos (también conocida como variante IDM). Y como el final de la IDM está previsto que se celebre en el mismo escenario en otoño, la cita de Pascua de 2024 también podría atraer a uno o dos pilotos de la IDM, la Twin Cup o la Pro Superstock 1000 al Hockenheimring."



"Tras la cancelación de este año, podría volver a haber una carrera de 1000 km el Sábado Santo en Hockenheim en 2024", afirman los organizadores con optimismo. Al parecer, los operarios del circuito y los organizadores llevan semanas trabajando en una nueva edición de la clásica del motociclismo, que podría celebrarse entonces por 46ª vez.