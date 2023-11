IDM News : Vin chaud, vainqueur d'une chute et test d'Hockenheim

Un circuit IDM fait parler de lui dans les statistiques du championnat du monde de Superbike. En Hongrie, des médailles sont distribuées, à Hockenheim, le test d'endurance est à l'honneur et un ex-champion obtient un contrat de pilote d'essai pour Noël.

Reconnaissance à la maison

Le pilote de Superbike Bálint Kovács ne fait pas seulement bonne figure sur les circuits. Il a notamment réussi à terminer sa première saison complète d'IDM Superbike en huitième position. Avant de passer à la planification de la saison à venir, le Hongrois a encore fait la fête. "J'ai participé à plusieurs championnats internationaux cette saison, mais l'un des meilleurs sentiments est de recevoir une reconnaissance à la maison", explique Kovács. "Lors de la cérémonie des MAMS Speed Awards organisée par la Fédération hongroise des sports mécaniques, j'ai reçu une distinction spéciale pour ma participation et mes résultats en EWC, IDM, ESBK et MAMS Speed.

Je suis fier, des événements comme celui-ci me donnent la force de continuer et de poursuivre mes objectifs. Merci pour cette médaille je suis très heureux".

Médaille de Most

Les responsables du championnat du monde de Superbike ont publié les statistiques actuelles des chutes après la fin de leur saison 2023. Ce genre de choses n'est pas publié pour l'IDM, mais il est fort probable que l'on ait au moins quelque chose en commun en ce qui concerne le high score du circuit. Au total, il y a eu 523 chutes en WorldSBK, WorldSSP et WorldSSP300. Parmi elles, 172 ont été enregistrées en WorldSBK, 220 en WorldSSP et 131 en WorldSSP300. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) est en tête de liste, il a chuté 15 fois cette saison.



Au palmarès des circuits, l'Autodrom Most, sur lequel l'IDM a également vu quelques chutes cette année, était en tête avec 65 chutes. Le WorldSBK et le WorldSSP300 y ont enregistré 23 chutes chacun, tandis que le WorldSSP a enregistré les 19 chutes restantes. La plupart d'entre elles ont eu lieu dans la chicane après le départ et l'arrivée.

Sur la vague du succès

Jonas Folger, qui avait terminé la saison IDM Superbike 2020 en tant que champion, a marqué trois fois des points en six courses en tant que pilote de réserve MotoGP dans l'équipe GASGAS-Tech3 2023. Grâce à ces mérites, il a obtenu un nouveau contrat en tant que pilote d'essai MotoGP pour 2024 : "Nous avons fait une prolongation de contrat avec Jonas", a rapporté Pit Beirer lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com. "D'abord parce qu'il a fait un super boulot en tant que pilote d'essai et ensuite parce qu'il a fait du bon travail cette année en tant que pilote de réserve, lorsqu'il s'est jeté à l'eau au Texas et qu'il a vraiment remplacé Pol Espargaro lors de nombreuses courses. Jonas s'en est mieux sorti que ce que nous aurions tous imaginé. Rien que pour cela, il mérite de rester dans notre projet MotoGP. Avec trois pilotes d'essai, nous avons certainement une situation très luxueuse. Et nous avons aussi Mika Kallio sous la main. Notre équipe de test MotoGP aime énormément travailler avec Jonas. C'est pourquoi il n'y a pas eu de discussion sur le nouveau contrat".

Une mobylette IDM au musée

"Vous ne voulez pas renoncer à de superbes motos et au GERT56", demande actuellement l'équipe IDM Superbike. "Il fait trop froid dehors et vous cherchez des motos dans une ambiance géniale. Alors rendez-vous au nouveau BMW Motorrad Welt à Berlin, le lieu de naissance de toutes les motos, au Juliusturm 32, directement dans le quartier de Siemensstadt. Depuis peu, vous pouvez y admirer la GERT56 BMW M1000RR de Patrick Hobelsberger #521 dans sa brillante robe Ilmberger Carbonparts et le design 4moto avec la #52, avec laquelle il a obtenu la troisième place au classement général de l'IDM 2023. De plus, il y aura des affiches de l'équipe et des autographes de Toni Finsterbusch et Jan Ole Jähnig (dans la limite des stocks disponibles). Merci à Karl Bayer de la boutique Vodafone Rotkreuzplatz de nous avoir laissé la voiture, car elle lui appartient et pour Pax, il y aura une "fraîcheur" en 2024. Merci à BMW Motorrad pour cette opportunité. Pouvoir nous présenter dans ce cadre nous rend un peu fiers et nous considérons cela comme une appréciation de notre engagement sportif en tant que clients".

Trinquer avec Teuchert

Pour jeudi, il y a une invitation pour ceux qui se décident à la dernière minute. L'ancien champion du monde de Supersport Jörg Teuchert fête déjà le premier tour de Noël dans son magasin de vélos à Hersbruck, en Franconie. Et tous ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à la fête. "Nous invitons cordialement tous nos clients, amis et connaissances à venir fêter Noël avec nous", explique-t-on chez Team Teuchert. "Quand ? Jeudi 30 novembre 2023 de 15 à 20 heures. Nous nous réjouissons de votre visite. Votre magasin Giant de Hersbruck".

Possibilité de test à Hockenheim

Pendant des décennies, la saison de moto commençait sur le circuit d'Hockenheim avec la classique longue distance des "1000 kilomètres". Ensuite, il y a eu Corona, puis plus rien pour le moment. En 2024, il devrait à nouveau se passer quelque chose. Sur la variante IDM. "Après de nombreuses années, mais avec seulement 37 participants en 2022, l'organisateur ADAC Hessen Thüringen ne voit pas d'avenir économiquement viable, c'est maintenant le DMV qui va prendre le relais". C'est ce que vient d'expliquer la direction de la DLC. "Il y aura quelques modifications. Par exemple, le tracé sera celui de la variante moto, également connue sous le nom de variante IDM). Et comme la finale de l'IDM est prévue à l'automne au même endroit, la date de Pâques 2024 attirera peut-être l'un ou l'autre pilote de l'IDM, de la Twin Cup ou du Pro Superstock 1000 au Hockenheimring".



"Après l'abandon de cette année, il pourrait y avoir à nouveau une course de 1000 km le samedi saint à Hockenheim en 2024", affirment les responsables avec optimisme. Apparemment, les exploitants du circuit et les organisateurs s'efforcent depuis des semaines d'obtenir une nouvelle édition de cette classique de la moto, qui pourrait alors en être à sa 46e édition.