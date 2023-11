Notizie IDM: vin brulè, vincitore di un incidente e test di Hockenheim

In un luogo o nell'altro, le vacanze che si avvicinano si annunciano già in forma liquida. In Ungheria si consegnano medaglie e un ex campione della Superbike IDM sarà in sella a una MotoGP nel 2024.

Un circuito IDM si sta imponendo nelle statistiche del Campionato mondiale Superbike. Le medaglie vengono consegnate in Ungheria, la prova di resistenza si avvicina a Hockenheim e un ex campione ottiene un contratto da collaudatore per Natale.

Riconoscimento in patria

Il pilota di Superbike Bálint Kovács non fa solo una bella figura in pista. Tra le altre cose, è riuscito a concludere la sua prima stagione completa IDM Superbike all'ottavo posto. Prima di proseguire con la pianificazione della prossima stagione, l'ungherese ha festeggiato in grande stile. "In questa stagione ho partecipato a diversi campionati internazionali, ma una delle sensazioni più belle è quando vengo riconosciuto in patria", spiega Kovács. "Alla cerimonia dei MAMS Speed Awards, organizzata dall'Associazione motoristica ungherese, ho ricevuto un premio speciale per la mia partecipazione e i miei risultati nell'EWC, nell'IDM, nell'ESBK e nel MAMS Speed.

Sono orgoglioso, eventi come questo mi danno la forza di andare avanti e perseguire i miei obiettivi. Grazie per la medaglia, sono molto felice".

La medaglia più importante

Gli organizzatori del Campionato Mondiale Superbike hanno pubblicato le attuali statistiche sugli incidenti dopo la fine della stagione 2023. Questa non è pubblicata nell'IDM, ma c'è una buona probabilità di avere almeno qualcosa in comune quando si tratta di punteggi elevati in pista. Ci sono state in totale 523 cadute nel WorldSBK, nel WorldSSP e nel WorldSSP300. Di queste, 172 sono avvenute nel WorldSBK, 220 nel WorldSSP e 131 nel WorldSSP300. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) è in cima alla lista, con 15 cadute in questa stagione.



L'Autodrom Most, dove quest'anno si è verificato anche l'incidente dell'IDM, è in cima alla lista dei circuiti con 65 cadute. Il WorldSBK e il WorldSSP300 hanno registrato 23 cadute ciascuno, mentre il WorldSSP ha registrato le restanti 19 cadute. La maggior parte di queste si è verificata nella chicane dopo la partenza e l'arrivo.

Sull'onda del successo

Jonas Folger, che ha concluso la stagione IDM Superbike 2020 come campione, è andato a segno tre volte in sei gare come pilota sostituto della MotoGP nel team GASGAS-Tech3 2023. Grazie a questi risultati, ha ottenuto un nuovo contratto come collaudatore MotoGP per il 2024. "Abbiamo prolungato il nostro contratto con Jonas", ha riferito Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Innanzitutto perché ha fatto un ottimo lavoro come collaudatore e perché ha fatto un buon lavoro quest'anno come pilota sostitutivo quando si è buttato a capofitto in Texas e ha davvero sostituito Pol Espargaro in molte gare. Jonas è uscito da questa vicenda meglio di quanto avremmo mai immaginato. Solo per questo motivo, merita di rimanere nel nostro progetto MotoGP. Con tre piloti collaudatori, abbiamo sicuramente una situazione molto lussuosa. E abbiamo ancora Mika Kallio nella manica. Il nostro team di collaudo della MotoGP si trova davvero bene a lavorare con Jonas. Ecco perché non c'è stata alcuna discussione sul nuovo contratto".

Il ciclomotore IDM nel museo

"Non volete perdervi le grandi moto e il GERT56", chiede attualmente il team IDM Superbike. "Fuori fa troppo freddo e siete alla ricerca di moto in una grande atmosfera. Allora andate al nuovo BMW Motorrad Welt di Berlino, il luogo di nascita di tutte le moto a Juliusturm 32, proprio a Siemensstadt. Potrete ammirare la BMW M1000RR GERT56 di Patrick Hobelsberger #521 nel lucido abito Ilmberger Carbonparts e il design 4moto con il #52, con cui ha conquistato il terzo posto nella classifica generale dell'IDM 2023. Ci saranno anche poster del team e autografi di Toni Finsterbusch e Jan Ole Jähnig (fino a esaurimento scorte). Grazie a Karl Bayer del Vodafone Shop Rotkreuzplatz per averci permesso di utilizzare il veicolo, perché appartiene a lui e per Pax ci sarà una "freschezza" nel 2024. Grazie a BMW Motorrad per l'opportunità. Poterci presentare in questa cornice ci rende un po' orgogliosi e lo vediamo come un apprezzamento per il nostro impegno nello sport dei clienti".

Brindisi con Teuchert

Giovedì c'è un invito per i viaggiatori dell'ultimo minuto. L'ex campione del mondo Supersport Jörg Teuchert festeggerà il primo round di Natale nel suo negozio di moto a Hersbruck, in Franconia. E chiunque lo desideri potrà unirsi ai festeggiamenti. "Invitiamo cordialmente tutti i clienti, gli amici e i conoscenti a festeggiare il Natale con noi", afferma il Team Teuchert. "Quando? Giovedì 30 novembre 2023 dalle 15.00 alle 20.00. Aspettiamo con ansia la vostra visita. Il vostro Giant Store Hersbruck".

Opportunità di test a Hockenheim

Per decenni, la stagione motociclistica all'Hockenheimring è iniziata con la classica "1000 chilometri". Poi è arrivata Corona e poi più nulla. Nel 2024 dovrebbe succedere di nuovo qualcosa. Sulla variante IDM. "Ora che l'organizzatore ADAC Hessen Thüringen non vede un futuro economicamente sostenibile dopo molti anni, ma con solo 37 partenti nel 2022, subentrerà la DMV". Questo è stato spiegato dalla direzione del DLC. "Ci sono alcune modifiche. Ad esempio, per il circuito verrà utilizzata la variante moto (nota anche come variante IDM). E poiché la finale dell'IDM è prevista nello stesso luogo in autunno, la data di Pasqua 2024 potrebbe anche attirare all'Hockenheimring uno o due piloti dell'IDM, della Twin Cup o della Pro Superstock 1000".



"Dopo la cancellazione di quest'anno, nel 2024 potrebbe esserci di nuovo una gara di 1000 km il Sabato Santo a Hockenheim", affermano ottimisticamente gli organizzatori. Pare che i gestori della pista e gli organizzatori stiano lavorando da settimane a una nuova edizione della classica delle moto, che potrebbe quindi tenersi per la 46esima volta.