IDM News: Vinho quente, vencedor do acidente e teste de Hockenheim

Um circuito IDM está a fazer nome nas estatísticas do Campeonato do Mundo de Superbike. As medalhas são distribuídas na Hungria, o teste de resistência acena em Hockenheim e um antigo campeão recebe um contrato de piloto de testes pelo Natal.

Reconhecimento em casa

O piloto de Superbike Bálint Kovács não se limita a fazer uma bela figura na pista de corrida. Entre outras coisas, conseguiu terminar a sua primeira época completa de IDM Superbike em oitavo lugar. Antes de continuar a planear a próxima época, o húngaro festejou em grande estilo. "Competi em vários campeonatos internacionais esta época, mas uma das melhores sensações é quando sou reconhecido por isso no meu país", explica Kovács. "Na cerimónia dos Prémios MAMS Speed, organizada pela Associação Húngara de Automobilismo, recebi um prémio especial pela minha participação e resultados no EWC, IDM, ESBK e MAMS Speed.

Estou orgulhoso, eventos como este dão-me força para continuar e perseguir os meus objectivos. Obrigado pela medalha, estou muito feliz".

A maior medalha

Os organizadores do Campeonato do Mundo de Superbike publicaram as estatísticas actuais de acidentes após o final da época de 2023. Esta não é publicada no IDM, mas há uma boa hipótese de termos pelo menos algo em comum no que diz respeito à pontuação máxima da pista. Houve um total de 523 acidentes no WorldSBK, WorldSSP e WorldSSP300. Destes, 172 foram no WorldSBK, 220 no WorldSSP e 131 no WorldSSP300. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) encabeçou a lista, tendo caído 15 vezes esta época.



O Autódromo de Most, onde o IDM também registou um acidente estranho este ano, liderou a lista de pistas com 65 acidentes. A WorldSBK e a WorldSSP300 registaram 23 acidentes cada, enquanto a WorldSSP registou os restantes 19 acidentes. A maioria destes acidentes ocorreu na chicane após a partida e a chegada.

Na onda do sucesso

Jonas Folger, que terminou a temporada de 2020 da IDM Superbike como campeão, marcou três vezes em seis corridas como piloto substituto de MotoGP na equipa GASGAS-Tech3 de 2023. Graças a estas conquistas, foi-lhe dado um novo contrato como piloto de testes de MotoGP para 2024. "Prolongámos o nosso contrato com o Jonas", relatou Pit Beirer numa entrevista à SPEEDWEEK.com. "Em primeiro lugar, porque ele fez um excelente trabalho como piloto de testes e porque fez um bom trabalho este ano como piloto de substituição quando entrou de cabeça no Texas e realmente substituiu Pol Espargaro em muitas corridas. Jonas saiu do caso melhor do que todos nós imaginámos. Só por essa razão, ele merece ficar com o nosso projeto de MotoGP. Com três pilotos de testes, temos certamente uma situação muito luxuosa. E ainda temos o Mika Kallio na manga. A nossa equipa de testes de MotoGP gosta muito de trabalhar com o Jonas. É por isso que não houve discussão sobre o novo contrato".

Ciclomotor IDM no museu

"Não querem perder as grandes motos e o GERT56", pergunta a equipa IDM Superbike. "Está muito frio lá fora e estás à procura de motos num ambiente fantástico. Então dirijam-se ao novo BMW Motorrad Welt em Berlim, o local de nascimento de todas as motos em Juliusturm 32, mesmo em Siemensstadt. Agora pode admirar o GERT56 BMW M1000RR de Patrick Hobelsberger # 521 no brilhante vestido Ilmberger Carbonparts e o design 4moto com o # 52, com o qual ele ficou em terceiro lugar na classificação geral do IDM 2023. Haverá também posters da equipa e autógrafos de Toni Finsterbusch e Jan Ole Jähnig (enquanto durarem os stocks). Muito obrigado a Karl Bayer, da Vodafone Shop Rotkreuzplatz, por nos ter deixado utilizar o veículo, porque lhe pertence e porque para a Pax haverá uma "frescura" em 2024. Obrigado à BMW Motorrad pela oportunidade. O facto de nos podermos apresentar neste cenário deixa-nos um pouco orgulhosos e consideramo-lo um reconhecimento do nosso empenho no desporto para clientes."

Brindar com Teuchert

Há um convite para os viajantes de última hora na quinta-feira. O antigo Campeão do Mundo de Supersport, Jörg Teuchert, vai celebrar a primeira ronda de Natal na sua loja de bicicletas em Hersbruck, na Francónia. E todos os que quiserem podem juntar-se às celebrações. "Convidamos cordialmente todos os clientes, amigos e conhecidos a celebrarem a época natalícia connosco", diz a Equipa Teuchert. "Quando? Quinta-feira, 30 de novembro de 2023, das 15 às 20 horas. Aguardamos a vossa visita. A vossa Giant Store Hersbruck".

Oportunidade de teste em Hockenheim

Durante décadas, a temporada de motos em Hockenheimring começou com o clássico de longa distância "1000 quilómetros". Depois veio o Corona e depois nada mais. Algo deverá voltar a acontecer em 2024. Sobre a variante IDM. "Agora que o organizador ADAC Hessen Thüringen não vê um futuro economicamente viável depois de muitos anos, mas com apenas 37 entradas em 2022, o DMV assumirá o controle." Isto foi agora explicado pela direção do DLC. "Há algumas modificações. Por exemplo, a variante de mota (também conhecida como variante IDM) será utilizada para o circuito. E como a final da IDM está agendada para o mesmo local no outono, a data da Páscoa de 2024 pode também atrair um ou dois pilotos da IDM, da Twin Cup ou da Pro Superstock 1000 para Hockenheimring."



"Após o cancelamento deste ano, poderá haver novamente uma corrida de 1000 km no Sábado Santo em Hockenheim em 2024", afirmam os organizadores com otimismo. Aparentemente, os operadores de pista e os organizadores estão a trabalhar há semanas numa nova edição do clássico das motos, que poderá então realizar-se pela 46ª vez.