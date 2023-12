IDM 2023 - El director de la serie Broy hace balance

Antes de que Normann Broy, Director de las Series IDM, viajara a los Premios FIM en Liverpool, Reino Unido, encontró tiempo para una entrevista con SPEEDWEEK.com en la que echa la vista atrás al año 2023 y explica algunos de los antecedentes.

SPEEDWEEK.com: El año pasado, adaptaste el reglamento IDM Supersport al reglamento de nueva generación del Campeonato del Mundo SSP. ¿Quedó satisfecho con la respuesta? Para algunos equipos, el nuevo reglamento era muy costoso.

Normann Broy: "En general, el cambio fue satisfactorio. Por supuesto, fue un gran paso para los equipos, pero era inevitable de cara al futuro y a la variedad de marcas de la categoría. Aunque a menudo se comunica de forma diferente, hubo tiempo suficiente para prepararlo. Anunciamos el cambio por primera vez en la reunión de directores de equipo en Hockenheim en 2021".

El año pasado, los equipos con Triumph, MV Agusta y Ducati compitieron en el IDM Supersport. Marc Moser hizo una aparición como invitado en el IDM Superbike con una Ducati. Pero ninguno de los fabricantes mencionados era socio del pool IDM. ¿Cuál es la situación actual? ¿Entrará alguno de los importadores mencionados directamente en la IDM 2024?

"Eso no es correcto, tanto Triumph como MV Agusta eran socios del pool, aunque MV lo hizo a través de una iniciativa de los concesionarios. Ahora Ducati también está a bordo para 2024 a través de un acuerdo similar. Estamos encantados con esto y demuestra el fuerte desarrollo de la Superport Next Generation. Pero la historia y la emotividad de Ducati también enriquecen enormemente el Superbike".

El campeonato monomarca se disputa en varias categorías cada año, casi en secreto. Pero ni el IDM ni los ganadores del campeonato monomarca hacen un escándalo al respecto. ¿Qué cree que aporta este título?

"Se celebra un campeonato monomarca en las tres clases de monoplazas de la IDM y hay una ceremonia de campeonato correspondiente en la final. Para los aficionados, por supuesto, la atención se centra en los pilotos sobre las motos, por lo que un campeonato monomarca no genera necesariamente la misma percepción en todas las grandes series del automovilismo. No obstante, este título es importante para nosotros y para los fabricantes, ya que la tecnología también desempeña un papel muy importante en la lucha por el título."

El promotor ha dicho adiós a la parrilla invertida para 2024. ¿Cómo se tomó esta decisión?

"La parrilla invertida tuvo mucho éxito durante varios años y proporcionó algunos momentos emocionantes en las carreras de Superbike. Sin embargo, siempre hubo voces críticas y la cuestión fundamental del cambio. También nos esforzamos por aumentar el valor mediático de la clasificación. Por lo tanto, actualmente estamos buscando un formato nuevo y emocionante y también estamos estudiando otros campeonatos nacionales e internacionales."

¿Qué están planeando en su lugar?

"La decisión final se tomará antes de Navidad. Por desgracia, de momento no puedo dar una perspectiva".

En su programación, los organizadores del WorldSBK y del Campeonato del Mundo de Endurance

Mundial de Resistencia han vuelto a fracasar en la coordinación de sus calendarios. Como el año anterior, habrá colisión. Del 19 al 21 de julio de 2024, tanto la ronda del Campeonato del Mundo de SBK en Most como la ronda del EWC en Suzuka están en el calendario. Si la ronda del EWC se pospone una semana, esta fecha chocará con el IDM en Schleiz. ¿Lo tienes en cuenta?

"Sí, lo tenemos. No quiero volver a tener una situación como la de 2023 para el IDM. Hice todo lo posible de antemano para evitar un enfrentamiento. Pero debido al aplazamiento del EWC, nos encontramos de nuevo con el problema y, por desgracia, no tuvimos ninguna opción de aplazar la carrera en el Red Bull Ring.

No obstante, seguimos teniendo un plan B para la próxima temporada en caso de que se produzca otro aplazamiento. Además, mantenemos buenos contactos con los campeonatos internacionales, lo que significa que también mantenemos conversaciones sobre los calendarios con antelación para evitar estas cosas."

¿Es probable que haya cambios en el reglamento técnico de alguna de las clases IDM la próxima temporada?

"Habrá algunos pequeños ajustes cada año. Sobre todo si hay planteamientos relacionados con la seguridad. Quizás también se añadan colaboradores técnicos, que tendremos que tener en cuenta. Pero no se prevén grandes cambios".

Hay sugerencias de algún que otro equipo para definir una especie de modo de prueba. Por ejemplo, que haya que decidir un circuito de pruebas al principio de la temporada para que los equipos mejor situados no puedan probar de antemano en todos los circuitos del IDM. ¿Hay algún plan en ese sentido?

"Siempre existen estos pensamientos, pero somos un campeonato nacional y es difícil controlar esto como es debido. Por eso no veo ninguna posibilidad por el momento".

Una delegación del promotor del IDM visitó la final del BSB en Brands Hatch/GB. ¿Hubo allí alguna inspiración para el IDM?

"Por supuesto, es muy interesante echar un vistazo a los otros grandes campeonatos nacionales y ver cómo funcionan las cosas allí. De ahí se puede sacar alguna idea. En última instancia, sin embargo, son los requisitos básicos completamente diferentes en el BSB los que hacen que una comparación sea muy difícil al final."