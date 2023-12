IDM 2023 - Le manager de la série Broy fait le bilan

Avant de se rendre aux FIM Awards à Liverpool, en Grande-Bretagne, Normann Broy, manager de la série IDM, a trouvé le temps d'accorder une interview à SPEEDWEEK.com, au cours de laquelle il a passé en revue l'année 2023 et expliqué plus en détail certains éléments de fond.

SPEEDWEEK.com : L'année dernière, vous avez adapté le règlement de l'IDM Supersport à celui de la nouvelle génération du championnat du monde SSP. Avez-vous été satisfaits de l'accueil qui vous a été réservé ? Pour certaines équipes, les nouvelles règles ont coûté cher.

Normann Broy : "Dans l'ensemble, la transition s'est déroulée de manière satisfaisante. Bien sûr, cela a été un grand pas pour les équipes, mais c'était inévitable compte tenu de l'avenir et de la diversité des marques dans la catégorie. Même si l'on aime communiquer différemment, il y a eu suffisamment de temps pour s'y préparer. Nous avons annoncé le changement pour la première fois lors de la réunion des chefs d'équipe à Hockenheim en 2021".

L'année dernière, des équipes avec Triumph, MV Agusta et Ducati avaient pris le départ de l'IDM Supersport. Avec une Ducati, Marc Moser avait fait une apparition en IDM Superbike. Mais aucun des constructeurs cités n'était partenaire du pool IDM. Quelle est la situation actuelle ? L'un des importateurs susmentionnés participera-t-il directement à l'IDM 2024 ?

"Ce n'est pas correct, Triumph et MV Agusta étaient tous deux partenaires du pool, mais pour MV, c'était une initiative des concessionnaires. Pour 2024, Ducati est désormais également dans le coup via un accord similaire. Cela nous réjouit énormément et montre le fort développement de la Superport Next Generation. Mais Ducati valorise aussi énormément la Superbike avec son histoire et son caractère émotionnel".

C'est assez discrètement que se déroule chaque année le championnat des marques dans différentes catégories. Mais ni l'IDM ni les vainqueurs du championnat des marques n'en font un plat. Quel est l'intérêt de ce titre à ton avis ?

"Un championnat des marques est disputé dans les trois classes solo de l'IDM et une cérémonie de remise des prix a lieu lors de la finale. Pour les fans, ce sont bien sûr les athlètes sur les motos qui sont au premier plan, c'est pourquoi un classement des marques ne génère pas forcément la même perception dans toutes les grandes séries de sport automobile. Néanmoins, ce titre est important pour nous et pour les constructeurs, car la technique joue également un rôle énorme dans la course au titre".

Le promoteur a renoncé à la grille inversée pour 2024. Comment cette décision a-t-elle été prise ?

"La grille inversée nous a accompagnés avec beaucoup de succès pendant quelques années et a assuré l'un ou l'autre moment fort passionnant dans les courses de Superbike. Mais il y a toujours eu des critiques et la question du changement s'est posée. De plus, nous avons l'intention de revaloriser les qualifications sur le plan médiatique. C'est pourquoi nous sommes actuellement à la recherche d'un nouveau format passionnant et nous regardons également les autres championnats nationaux et internationaux à cet effet".

Que prévoyez-vous à la place ?

"Une décision finale devrait être prise avant Noël. Actuellement, je ne peux malheureusement pas encore donner de perspectives".

Lors de la planification de leur calendrier, les créateurs du WorldSBK et du

du championnat du monde d'endurance ne se sont apparemment pas concertés. Comme l'année dernière, il y a collision. Du 19 au 21 juillet 2024, le calendrier prévoit à la fois la manche du championnat du monde SBK de Most et la manche EWC de Suzuka. Si la course EWC est déplacée d'une semaine, cette date entrera en collision avec l'IDM à Schleiz. Avez-vous cela à l'esprit ?

"Oui, nous l'avons. Je ne voudrais pas qu'une situation comme celle de 2023 se reproduise pour l'IDM. Là aussi, j'avais fait tout ce qui était possible en amont pour éviter un chevauchement. Mais avec le report de l'EWC, nous nous sommes retrouvés face à un nouveau problème et nous n'avions malheureusement plus aucune option pour reporter la course au Red Bull Ring.

Mais pour la saison prochaine, nous avons encore un plan B, si nous devions encore être confrontés à un report. De plus, nous entretenons de bons contacts avec les championnats internationaux, ce qui permet d'avoir des discussions préalables sur les calendriers afin d'éviter ce genre de situation".

Faut-il s'attendre à des changements dans le règlement technique de l'une des catégories IDM pour la saison prochaine ?

"Il y aura quelques petites adaptations chaque année. Surtout s'il y a des approches liées à la sécurité. Peut-être que des partenaires techniques viendront s'ajouter à la liste et que nous devrons en tenir compte. Mais des changements grossiers ne sont pas prévus".

Il y a des propositions de l'une ou l'autre équipe pour établir une sorte de mode de test. Que l'on doive par exemple se fixer sur un circuit d'essai dès le début de la saison, afin que les équipes les mieux loties ne puissent pas tester à l'avance sur chaque circuit IDM. Quelque chose est-il prévu dans ce sens ?

"Ces idées reviennent régulièrement, mais nous sommes un championnat national et il est difficile de contrôler cela comme cela devrait être le cas. Je ne vois donc pas de possibilité à l'heure actuelle".

Une délégation du promoteur de l'IDM a assisté à la finale de la BSB à Brands Hatch/GB. Y a-t-il eu des inspirations pour l'IDM ?

"Bien sûr, il est très intéressant de s'intéresser aux autres grands championnats nationaux et de voir comment s'y déroulent les choses. On peut certainement y puiser des idées. Mais en fin de compte, ce sont justement les conditions de base complètement différentes de la BSB qui rendent une comparaison très difficile au final".