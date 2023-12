IDM 2023 - Il responsabile della serie Broy fa il punto della situazione

I preparativi per l'IDM 2024 sono già in corso. Prima che il responsabile della serie IDM, Normann Broy, dia uno sguardo al futuro, ripercorre la stagione 2023.

Prima di recarsi ai FIM Awards di Liverpool, nel Regno Unito, il responsabile della serie IDM Normann Broy ha trovato il tempo per un'intervista a SPEEDWEEK.com in cui guarda all'anno 2023 e spiega alcuni retroscena.

SPEEDWEEK.com: L'anno scorso avete adattato il regolamento IDM Supersport al regolamento di nuova generazione del Campionato del Mondo SSP. È stato soddisfatto della risposta? Per alcuni team, le nuove regole erano molto costose.

Normann Broy: "Nel complesso, il passaggio è stato soddisfacente. Certo, è stato un grande passo per i team, ma era inevitabile in vista del futuro e della varietà di marchi presenti nella classe. Anche se spesso viene comunicato in modo diverso, c'è stato abbastanza tempo per prepararsi. Abbiamo annunciato il cambiamento per la prima volta alla riunione dei team principal a Hockenheim nel 2021".

L'anno scorso, i team con Triumph, MV Agusta e Ducati hanno gareggiato nella IDM Supersport. Marc Moser ha fatto un'apparizione nella IDM Superbike con una Ducati. Ma nessuno dei produttori citati era partner del pool IDM. Qual è la situazione attuale? Uno degli importatori citati entrerà direttamente nell'IDM 2024?

"Non è esatto: sia Triumph che MV Agusta erano pool partner, anche se MV lo ha fatto attraverso un'iniziativa dei concessionari. Ora anche Ducati è entrata a far parte dell'IDM 2024 con un accordo simile. Ne siamo felici e questo dimostra il forte sviluppo della Superport Next Generation. Ma anche la storia e l'emotività di Ducati valorizzano enormemente la Superbike".

Il campionato monomarca si svolge ogni anno in varie classi, quasi in segreto. Ma né l'IDM né i vincitori del campionato monomarca ne fanno un dramma. Cosa pensa che porti questo titolo?

"Il campionato monomarca si svolge in tutte e tre le classi soliste dell'IDM e alla fine c'è una cerimonia di premiazione. Per i fan, ovviamente, l'attenzione è rivolta ai piloti sulle moto, quindi un campionato monomarca non genera necessariamente la stessa percezione in tutte le principali serie motoristiche. Tuttavia, questo titolo è importante per noi e per i costruttori, poiché anche la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nella lotta per il titolo".

Il promotore ha detto addio alla griglia inversa per il 2024. Come si è arrivati a questa decisione?

"La griglia invertita ha avuto un grande successo per diversi anni e ha offerto alcuni momenti emozionanti nelle gare della Superbike. Tuttavia, ci sono sempre state voci critiche e la questione fondamentale del cambiamento. Stiamo anche cercando di migliorare il valore mediatico delle qualifiche. Stiamo quindi cercando un nuovo ed entusiasmante format e stiamo valutando anche altri campionati nazionali e internazionali".

Cosa avete in mente invece?

"La decisione finale sarà presa prima di Natale. Purtroppo, al momento non posso dare una prospettiva".

Nella loro programmazione, gli organizzatori del WorldSBK e dell'Endurance

Mondiale Endurance non sono riusciti ancora una volta a coordinare i loro programmi. Come l'anno scorso, ci sarà una collisione. Il 19-21 luglio 2024 sono in calendario sia il round del Campionato del Mondo SBK a Most sia il round dell'EWC a Suzuka. Se il round EWC viene posticipato di una settimana, questa data si scontrerà con l'IDM di Schleiz. Avete già in mente questa eventualità?

"Sì, è vero. Non voglio che si ripeta una situazione come quella del 2023 per l'IDM. Ho fatto tutto il possibile in anticipo per evitare uno scontro. Ma a causa del rinvio dell'EWC, ci siamo trovati di nuovo di fronte al problema e purtroppo non avevamo alcuna possibilità di rinviare la gara al Red Bull Ring.

Tuttavia, abbiamo ancora un piano B per la prossima stagione, se dovesse esserci un altro rinvio. Inoltre, manteniamo buoni contatti con i campionati internazionali, il che significa che discutiamo anche dei calendari in anticipo per evitare questo tipo di eventi".

È probabile che la prossima stagione vengano apportate modifiche al regolamento tecnico di una delle classi IDM?

"Ogni anno ci sarà qualche piccola modifica. Soprattutto se ci sono approcci legati alla sicurezza. Forse si aggiungeranno anche dei partner tecnici, di cui dovremo tenere conto. Ma non sono previsti grandi cambiamenti".

Ci sono suggerimenti da parte di un team o di un altro per definire una sorta di modalità di test. Per esempio, che si debba decidere una pista di prova all'inizio della stagione, in modo che i team meglio piazzati non possano provare in anticipo su ogni pista dell'IDM. Ci sono progetti in questa direzione?

"Ci sono sempre questi pensieri, ma siamo un campionato nazionale ed è difficile controllare questo aspetto come dovrebbe essere. Ecco perché al momento non vedo alcuna possibilità".

Una delegazione del promotore dell'IDM ha visitato la finale del BSB a Brands Hatch/GB. C'è stata qualche ispirazione per l'IDM?

"Certo, è molto interessante guardare gli altri principali campionati nazionali e vedere come funzionano le cose lì. Si può certamente trarre un'idea da lì. Alla fine, però, sono i requisiti di base completamente diversi del BSB a rendere molto difficile un confronto".