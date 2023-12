IDM 2023 - O diretor da série Broy faz o balanço

Antes de o Diretor da Série IDM, Normann Broy, viajar para os Prémios FIM em Liverpool, no Reino Unido, encontrou tempo para uma entrevista ao SPEEDWEEK.com, na qual faz uma retrospetiva do ano de 2023 e explica alguns dos antecedentes.

SPEEDWEEK.com: No ano passado, adaptaram os regulamentos IDM Supersport aos regulamentos da próxima geração do Campeonato do Mundo SSP. Ficaram satisfeitos com a reação? Para algumas equipas, as novas regras eram muito caras.

Normann Broy: "De um modo geral, a transição correu de forma satisfatória. É claro que foi um grande passo para as equipas, mas era inevitável tendo em conta o futuro e a variedade de marcas na classe. Mesmo que muitas vezes seja comunicada de forma diferente, houve tempo suficiente para a preparar. Anunciámos a mudança pela primeira vez na reunião dos directores de equipa em Hockenheim, em 2021."

No ano passado, as equipas da Triumph, MV Agusta e Ducati competiram no IDM Supersport. Marc Moser participou como convidado na IDM Superbike com uma Ducati. Mas nenhum dos fabricantes mencionados era parceiro da IDM. Qual é a situação atual? Um dos importadores mencionados acima entrará diretamente no IDM 2024?

"Isso não está correto, tanto a Triumph como a MV Agusta foram parceiros de pool, embora a MV o tenha feito através de uma iniciativa de concessionário. A Ducati também está agora a bordo para 2024 através de um acordo semelhante. Estamos muito satisfeitos com este facto, que demonstra o forte desenvolvimento da Superport Next Generation. Mas a história e a emotividade da Ducati também valorizam enormemente a Superbike".

O campeonato de uma marca tem lugar em várias classes todos os anos, quase em segredo. Mas nem a IDM nem os vencedores do campeonato de uma só marca fazem alarido sobre isso. O que é que acha que este título traz?

"O campeonato de uma só corrida realiza-se nas três classes a solo da IDM e há uma cerimónia de campeonato correspondente na final. Para os adeptos, como é óbvio, o foco está nos pilotos das motos, pelo que um campeonato monomarca não gera necessariamente a mesma perceção em todas as grandes séries de desporto automóvel. No entanto, este título é importante para nós e para os construtores, uma vez que a tecnologia também desempenha um papel importante na luta pelo título".

O promotor despediu-se da grelha invertida para 2024. Como é que a decisão foi tomada?

"A grelha invertida foi muito bem sucedida durante vários anos e proporcionou alguns momentos emocionantes nas corridas de Superbike. No entanto, houve sempre vozes críticas e a questão fundamental da mudança. Também estamos a tentar aumentar o valor mediático da qualificação. Por isso, estamos atualmente à procura de um novo e excitante formato e estamos também a analisar outros campeonatos nacionais e internacionais."

O que estão a planear em vez disso?

"A decisão final será tomada antes do Natal. Infelizmente, não posso dar uma perspetiva neste momento."

Na sua programação, os organizadores do WorldSBK e do Campeonato do Mundo de Endurance

Parece que, mais uma vez, os organizadores do WorldSBK e do Campeonato do Mundo de Enduro não conseguiram coordenar a sua programação. Tal como no ano anterior, vai haver uma colisão. Nos dias 19 e 21 de julho de 2024, a ronda do Campeonato do Mundo de SBK em Most e a ronda do EWC em Suzuka estão no calendário. Se a ronda do EWC for adiada por uma semana, esta data irá colidir com o IDM em Schleiz. Têm isso no vosso radar?

"Sim, temos. Não quero voltar a ter uma situação como a de 2023 para o IDM. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para evitar um confronto. Mas devido ao adiamento do EWC, fomos novamente confrontados com o problema e, infelizmente, não tínhamos qualquer opção para adiar a corrida no Red Bull Ring.

No entanto, ainda temos um plano B para a próxima época, caso haja outro adiamento. Além disso, mantemos bons contactos com os campeonatos internacionais, o que significa que também falamos sobre os calendários com antecedência para evitar este tipo de situações."

É provável que haja alterações nos regulamentos técnicos de uma das classes IDM na próxima época?

"Todos os anos haverá alguns pequenos ajustes. Especialmente se houver abordagens relacionadas com a segurança. Talvez também sejam acrescentados parceiros técnicos, que teremos de ter em conta. Mas não estão planeadas grandes alterações".

Há sugestões de uma equipa ou de outra para definir um tipo de modo de teste. Por exemplo, que se tenha de decidir uma pista de testes no início da época, para que as equipas mais bem colocadas não possam testar antecipadamente em todas as pistas do IDM. Há algum plano nesse sentido?

"Há sempre essas ideias, mas somos um campeonato nacional e é difícil controlar isto como deve ser. É por isso que não faço planos para isso. É por isso que, de momento, não vejo qualquer possibilidade."

Uma delegação do promotor do IDM visitou a final do BSB em Brands Hatch/GB. Houve aí alguma inspiração para o IDM?

"Claro que é muito interessante olhar para os outros grandes campeonatos nacionais e ver como as coisas funcionam. Podemos certamente tirar daí uma ideia. No entanto, em última análise, são os requisitos básicos completamente diferentes no BSB que tornam uma comparação muito difícil no final."