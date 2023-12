Nouvelles de l'IDM : vente de garage, conseils pour les cadeaux et pilotes de WM

Comme chaque année, il est possible de se procurer des pièces BMW à bas prix en Belgique. Avant cela, il est possible de s'assurer des billets pour le GP. Les promus IDM font leur apparition dans le championnat du monde et tous les postes ne sont pas encore pourvus.

Vente de garage chez le team BMW

Fin janvier, il est certes trop tard pour faire de jolis cadeaux de Noël, mais ceux qui ont encore du budget peuvent aller faire du shopping en Belgique. Là où les motos des teams IDM et EWC sont habituellement préparées, se tient la brocante annuelle du garage. Avec tout ce que le cœur des motards peut désirer. "Comme toujours, nous organiserons des ateliers sur les pneus, les produits et plus encore, combinés avec de la nourriture et des boissons", expliquent les créateurs autour du chef Werner Daemen. "Le Garage Sale de MRP ne signifie pas seulement que vous trouverez des offres exceptionnelles sur notre marché de l'occasion pour les pièces BMW Racing, mais aussi que vous pourrez faire vos achats pour la saison grâce à nos offres de pneus, de pièces neuves et de motos. Nos principaux partenaires participeront également à cet événement et s'amuseront". OÙ : MRP Rennsport, Industrieweg 2050, 3520 Zonhoven.

Belgique. QUAND : vendredi 26 janvier 15h00-21h00, samedi 27 janvier 10h00-16h30, dimanche 28 janvier 11h00-16h00.

Astuce économique pour le GP Sachsenring

La saison de l'IDM débutera en mai 2024 sur le circuit de Grand Prix allemand. Les responsables du championnat du monde proposent d'ores et déjà des billets et des bons d'achat pour le Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland de cet été. Il est possible d'économiser jusqu'au 31 janvier grâce à des tarifs de prévente avantageux. Il est également possible d'acheter des bons pour la billetterie en ligne comme cadeau de Noël. L'année prochaine, le MotoGP fera halte du 5 au 7 juillet sur le circuit traditionnel près de Hohenstein-Ernstthal. Les billets sont disponibles à partir de 29 euros et jusqu'au 31 janvier 2024, ils sont encore disponibles au tarif avantageux de la prévente et ceux qui ne sont pas encore sûrs du choix de leur place au Sachsenring peuvent également offrir le plaisir du sport automobile avec un chèque-cadeau. Pour ceux qui souhaitent profiter du MotoGP dans une atmosphère exclusive, le ticket Premium donne accès au Sachsenring Premium Club. Outre le service VIP, le Premium Ticket comprend également le service de restauration pendant les deux jours de course dans l'hospitalité VIP ainsi que la meilleure vue sur la grille de départ et la cérémonie de remise des prix. Un bon pour la billetterie en ligne est un bon cadeau de Noël idéal. Les bons sont disponibles en valeur de 15, 25, 50, 100, 150, 180 ou 200 euros. Le bon est valable trois ans à compter de son acquisition. Les billets pour le Grand Prix moto d'Allemagne sont disponibles dans la billetterie en ligne sur adac.de/motogp, par téléphone au 03723/8099111 ou par e-mail à info@sachsenring-event.de.

Les pilotes IDM au championnat du monde SSP 300

En 2024, la grille de départ du championnat du monde FIM Supersport 300 sera très différente de celle de 2023, avec à nouveau de nombreux noms que l'on connaît déjà en IDM. Avant qu'il ne remporte son deuxième titre en WorldSSP300, l'avenir de Jeffrey Buis, un ancien pilote IDM, était déjà tout tracé. Il quitte l'équipe MTM Kawasaki, avec laquelle il a remporté les deux championnats, pour rejoindre Freudenberg KTM - Paligo Racing, qui est également un habitué de l'IDM Supersport 300 depuis des années.



Le retour d'Inigo Iglesias en WorldSSP300 a également été annoncé, après avoir couru et gagné le championnat IDM Supersport 300 cette année. L'équipe Flembbo - Pl Performances continuera en 2024 avec Kevin Sabatucci, qui a fait une apparition en IDM à Assen, et a également engagé l'ancien pilote IDM Ruben Bijman de l'équipe Arco Motor University.

Mackels perd son emploi en EWC

Avec les deux Français Lucas Mahias et Florian Marino ainsi que le Belge Bastien Mackels, qui s'illustre également en IDM Superbike, l'équipe belge KM99 a effectué cette année ses débuts en Championnat du monde d'endurance. Lors de la course à domicile à Spa-Francorchamps, l'équipe a atteint le point culminant de la saison avec une sixième place. La dixième place au Bol d'Or a également été un résultat dont la direction de l'équipe pouvait être satisfaite. Le championnat du monde s'est terminé à la dixième position.



Afin de s'affirmer dans le bassin de requins des équipes soutenues par l'usine, deux autres pilotes français de haut niveau ont été signés pour la saison à venir aux côtés de Marino, à savoir Randy de Puniet, vainqueur de GP et ancien pilote de MotoGP, et Jérémy Guarnoni, qui a remporté le titre en championnat du monde d'endurance avec la SRC Kawasaki France lors de la saison 2018/2019, et qui doivent, avec Marino, rapprocher l'équipe belge Yamaha du sommet. Bastien Mackels n'a pas été retenu dans la sélection.