Notizie IDM: vendita di garage, consigli per i regali e piloti del campionato del mondo

Come ogni anno, in Belgio è possibile acquistare i ricambi BMW a basso costo. È possibile assicurarsi i biglietti per il GP in anticipo. I nuovi arrivati nel Campionato del Mondo sono IDM e non tutti i posti sono ancora occupati.

Vendita in garage presso il team BMW

A fine gennaio è già troppo tardi per fare dei bei regali di Natale, ma se avete ancora un po' di budget, potete fare shopping in Belgio. Dove di solito vengono preparate le moto dei team IDM e EWC, si svolge l'annuale mercatino delle pulci in garage. Con tutto ciò che il cuore di un motociclista desidera. "Come sempre, terremo workshop su pneumatici, prodotti e altro ancora, abbinati a cibo e bevande", spiegano gli organizzatori intorno al boss Werner Daemen. "L'MRP Garage Sale non significa solo che potrete fare ottimi affari sul nostro mercato dei ricambi usati BMW Racing Parts, ma anche che potrete fare i vostri acquisti per la stagione con le nostre offerte su pneumatici, ricambi nuovi e moto. Questo evento vedrà anche i nostri partner chiave unirsi al divertimento". DOVE: MRP Rennsport, Industrieweg 2050, 3520 Zonhoven

Belgio. QUANDO: venerdì 26 gennaio 15:00-21:00, sabato 27 gennaio 10:00-16:30, domenica 28 gennaio 11:00-16:00.

Suggerimento di risparmio per il GP Sachsenring

La stagione IDM inizia sul circuito del Gran Premio di Germania nel maggio 2024. Gli organizzatori offrono già biglietti e voucher per il Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland in estate. È possibile risparmiare fino al 31 gennaio grazie a tariffe vantaggiose per la prenotazione anticipata. I voucher per il negozio di biglietti online possono essere acquistati anche come regalo di Natale. Il MotoGP si terrà sul tradizionale circuito vicino a Hohenstein-Ernstthal il prossimo anno dal 5 al 7 luglio. I biglietti sono disponibili a partire da 29 euro e fino al 31 gennaio 2024 alla tariffa ridotta di prenotazione anticipata, e chi non è ancora sicuro di scegliere il posto al Sachsenring può anche regalare il divertimento del motorsport con un buono regalo. Se volete godervi il MotoGP in un'atmosfera esclusiva, il biglietto Premium vi dà accesso al Sachsenring Premium Club. Oltre al servizio VIP, il biglietto Premium include anche il servizio di ristorazione in entrambi i giorni di gara nella VIP hospitality, nonché la migliore vista sulla griglia di partenza e sulla cerimonia del podio. Un buono per il negozio di biglietti online è un ottimo regalo di Natale. I buoni sono disponibili in tagli da 15, 25, 50, 100, 150, 180 o 200 euro. Il buono è valido per tre anni dalla data di acquisto. I biglietti per il Gran Premio motociclistico di Germania sono disponibili nel negozio di biglietti online all'indirizzo adac.de/motogp, per telefono tramite la hotline 03723/8099111 o per e-mail all'indirizzo info@sachsenring-event.de.

I piloti IDM nel Campionato mondiale SSP 300

Nel 2024 la griglia di partenza del Campionato Mondiale FIM Supersport 300 sarà molto diversa da quella del 2023, con numerosi nomi già noti all'IDM. Prima di aggiudicarsi il suo secondo titolo WorldSSP300, il futuro di Jeffrey Buis, ex pilota IDM, era già chiaro. Lascerà il team MTM Kawasaki, con cui ha vinto entrambi i campionati, e passerà al Freudenberg KTM - Paligo Racing, che da anni è un punto fermo della Supersport 300 IDM.



È stato inoltre annunciato il ritorno di Inigo Iglesias nel WorldSSP300, dopo aver corso e vinto quest'anno il campionato IDM Supersport 300. Il Team Flembbo - Pl Performances continuerà con Kevin Sabatucci, che ha esordito come ospite nella IDM ad Assen, nel 2024 e ha ingaggiato anche l'ex pilota IDM Ruben Bijman dal Team Arco Motor University.

Mackels perde il posto in EWC

Con i due francesi Lucas Mahias e Florian Marino e il belga Bastien Mackels, che ha anche successo nell'IDM Superbike, il team belga KM99 ha completato quest'anno il suo anno di debutto nel Campionato del Mondo Endurance. L'apice della stagione è stato raggiunto nella gara di casa a Spa-Francorchamps con il 6° posto. Anche il decimo posto al Bol d'Or è stato un risultato di cui la direzione del team ha potuto essere soddisfatta. La squadra ha concluso il campionato mondiale al decimo posto.



Per affermarsi nel serbatoio di squali dei team supportati dalla fabbrica, accanto a Marino sono stati ingaggiati per la prossima stagione altri due piloti francesi di spicco: il vincitore di un GP ed ex pilota della MotoGP Randy de Puniet e Jérémy Guarnoni, che nella stagione 2018/2019 ha vinto il titolo del Campionato del Mondo Endurance con SRC Kawasaki France, che, insieme a Marino, dovrebbero avvicinare il team belga Yamaha ai vertici. Bastien Mackels non è più incluso nella formazione.