IDM News: Venda de garagem, dica de presente e pilotos do Campeonato do Mundo

Pouco antes da passagem do ano, é possível aproveitar as últimas pechinchas ou planear as compras para o próximo ano. Alguns têm um novo emprego, outros ainda estão à procura de um.

Como todos os anos, é possível obter peças BMW a baixo preço na Bélgica. Pode garantir os seus bilhetes para o GP com antecedência. Os recém-chegados da IDM aparecem no Campeonato do Mundo e ainda nem todas as vagas estão preenchidas.

Venda de garagem na equipa BMW

No final de janeiro, já é tarde demais para comprar presentes de Natal, mas se ainda tiver algum orçamento, pode fazer compras na Bélgica. Onde as motos das equipas IDM e EWC são normalmente preparadas, realiza-se a feira da ladra anual de garagem. Com tudo o que o coração de um motociclista deseja. "Como sempre, vamos realizar workshops sobre pneus, produtos e muito mais, combinados com comida e bebida", explicam os organizadores à volta do chefe Werner Daemen. "A MRP Garage Sale não significa apenas que pode obter grandes negócios no nosso mercado de BMW Racing Parts usadas, mas também que pode fazer as suas compras para a época com as nossas ofertas de pneus, peças novas e motos. Este evento também contará com a participação dos nossos principais parceiros." ONDE: MRP Rennsport, Industrieweg 2050, 3520 Zonhoven

Bélgica. QUANDO: Sexta-feira, 26 de janeiro 15:00-21:00, Sábado, 27 de janeiro 10:00-16:30, Domingo, 28 de janeiro 11:00-16:00.

Dica de poupança para o GP Sachsenring

A época IDM começa no circuito do Grande Prémio da Alemanha em maio de 2024. Os organizadores já estão a oferecer bilhetes e vouchers para o Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland no verão. É possível poupar até 31 de janeiro com taxas de reserva antecipada favoráveis. Os vouchers para a loja online de bilhetes também podem ser adquiridos como prendas de Natal. O MotoGP realizar-se-á no circuito tradicional perto de Hohenstein-Ernstthal no próximo ano, de 5 a 7 de julho. Os bilhetes estão disponíveis a partir de 29 euros e até 31 de janeiro de 2024 com a tarifa reduzida de reserva antecipada. Quem ainda não tiver a certeza de qual o seu lugar no Sachsenring pode também oferecer o prazer do desporto motorizado com um vale de oferta. Se quiser desfrutar do MotoGP num ambiente exclusivo, o Bilhete Premium dá-lhe acesso ao Clube Premium de Sachsenring. Para além do serviço VIP, o Bilhete Premium também inclui o serviço de catering em ambos os dias de corrida na hospitalidade VIP, bem como a melhor vista da grelha de partida e da cerimónia do pódio. Um voucher para a loja de bilhetes online é um excelente presente de Natal. Os vouchers estão disponíveis em valores de 15, 25, 50, 100, 150, 180 ou 200 euros. O voucher é válido por três anos a partir da data de compra. Os bilhetes para o Grande Prémio da Alemanha de Motociclismo estão disponíveis na loja de bilhetes online em adac.de/motogp, por telefone através da linha direta 03723/8099111 ou por e-mail para info@sachsenring-event.de.

Pilotos IDM no Campeonato do Mundo SSP 300

A grelha de partida do Campeonato do Mundo FIM Supersport 300 será muito diferente em 2024 do que foi em 2023, incluindo numerosos nomes que já são familiares da IDM. Antes de garantir o seu segundo título no WorldSSP300, o futuro de Jeffrey Buis, um antigo piloto da IDM, já era claro. Ele vai deixar a equipa MTM Kawasaki, com a qual ganhou os dois campeonatos, e mudar-se para a Freudenberg KTM - Paligo Racing, que também tem sido uma presença permanente na IDM Supersport 300 durante anos.



Também foi anunciado o regresso de Inigo Iglesias ao WorldSSP300 depois de ter corrido e ganho o campeonato IDM Supersport 300 este ano. A Team Flembbo - Pl Performances vai continuar com Kevin Sabatucci, que fez uma estreia como convidado na IDM em Assen, em 2024 e também contratou o antigo piloto da IDM Ruben Bijman da Arco Motor University Team.

Mackels perde o lugar no EWC

Com os dois franceses Lucas Mahias e Florian Marino, bem como o belga Bastien Mackels, que também é bem sucedido na IDM Superbike, a equipa belga KM99 completou este ano o seu ano de estreia no Campeonato do Mundo de Endurance. O ponto alto da época aconteceu na corrida em casa, em Spa-Francorchamps, com um 6º lugar. O décimo lugar no Bol d'Or foi também um resultado que deixou a direção da equipa satisfeita. A equipa terminou o campeonato do mundo em décimo lugar.



Para se afirmarem no tanque de tubarões das equipas apoiadas por fábricas, dois outros pilotos franceses de topo foram contratados para a próxima época ao lado de Marino: o vencedor do GP e antigo piloto de MotoGP Randy de Puniet e Jérémy Guarnoni, que conquistou o título do Campeonato do Mundo de Endurance com a SRC Kawasaki France na época 2018/2019, que, juntamente com Marino, deverá aproximar a equipa belga da Yamaha do topo. Bastien Mackels deixou de fazer parte do alinhamento.