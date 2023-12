Deux Néerlandais à la conquête de deux titres IDM en 2024

Dans les catégories Supersport 300 et Supersport, deux candidats au titre, Loris Veneman et Twan Smits, viennent des pays voisins. Tous deux ont déjà gagné dans leur catégorie et comptent bien le faire plus souvent en 2024.

L'équipe Molenaar Racing a été active au plus haut niveau pendant 17 ans. Avec le pilote japonais Haruchika Aoki, les Néerlandais ont remporté le titre de champion du monde dans la catégorie 125 en 1995 et 1996. L'équipe de course d'Arie Molenaar était une référence dans le sport automobile néerlandais. Entre autres, les frères Haru et Nobu Aoki, Noriyasu Numata, Jürgen van den Goorbergh, Randy Krummenacher et Luis Salom ont couru sous le nom de l'équipe Grand Prix d'Arie Molenaar entre 1995 et 2010. Le Grand Prix Team s'est dissous début 2011.

En 2020, le Molenaar Racing Team a été relancé avec la participation à l'IDM Supersport 300. D'abord sur KTM, puis à partir de 2022 sur Kawasaki avec Sven Doornenbal et Thom Molenaar comme pilotes et en 2023 avec le renfort de Senna van den Hoven.

En 2024, l'équipe Molenaar Racing prendra le départ de l'IDM Supersport 300 dans une nouvelle composition. Thom Molenaar fait désormais office de manager et se réjouit de voir Loris Veneman prendre sa place. Senna van den Hoven courra pour la deuxième année au sein du Molenaar Racing Team, tandis que Sven Doornenbal se retirera. Le nom de celui qui prendra sa place n'est pas encore connu.

L'équipe elle-même était satisfaite des progrès réalisés par les pilotes, mais la concurrence dans l'IDM Supersport 300 s'est avérée plus importante que jamais. De nombreux pilotes du championnat du monde ont participé régulièrement à l'IDM, ce qui a considérablement élevé le niveau. "La barre semble également très haute pour la saison prochaine", estime sagement l'équipe, qui s'y est préparée de manière optimale en engageant Loris Veneman.

La saison dernière, Veneman a réalisé une première année plus que convaincante en championnat du monde Supersport 300, où il est monté plusieurs fois sur le podium, dont une fois sur la plus haute marche. Lors du week-end IDM à Assen, le jeune pilote de 17 ans originaire de Dalfsen a rejoint le Molenaar Racing Team et a immédiatement remporté sa première course. Les projets de l'adolescent sont similaires pour 2024, car l'année prochaine, il participera à nouveau au championnat du monde, l'IDM venant s'ajouter à la liste. Senna van den Hoven reste dans l'équipe pour une année supplémentaire.

Le team Apreco et Twan Smits prolongent leur contrat pour la saison internationale Supersport du championnat allemand de moto en 2024. Smits sera actif dans la catégorie Supersport sur une Yamaha YZF-R6, soutenue par Ten Kate Products. L'année prochaine, l'équipe Apreco et Smits mettront tout en œuvre pour remporter le championnat dans la catégorie Supersport de l'IDM.

L'équipe Apreco est heureuse de poursuivre sa collaboration avec Twan Smits pour la prochaine saison d'IDM Supersport. La combinaison avec Smits et l'équipe en fait un duo solide comme le roc. Cette collaboration nous ramène à 2019, l'année où Smits a commencé sa toute première saison sur les grands circuits. De 2019 à 2021, il a participé à l'IDM Supersport 300 avec le team Apreco. Il y a déjà obtenu de très bons résultats.

En 2022, le jeune Néerlandais est passé à la catégorie IDM Supersport au sein de l'équipe. Lors de sa première saison, il a laissé une forte impression en montant sur plusieurs podiums. Il a poursuivi sur cette lancée en 2023, a fait de gros progrès et a montré une véritable mentalité de vainqueur. Il est monté sur le podium de neuf des 13 courses, dont quatre fois en tant que vainqueur. En 2024, le jeune homme de 19 ans entame sa troisième saison dans cette catégorie, avec pour objectif de devenir champion de l'IDM Supersport. En plus de l'IDM, il vise également quelques participations en wildcard au championnat du monde Supersport.

Twan Smits : "Je me réjouis beaucoup d'une nouvelle année réussie en IDM Supersport avec le team Apreco et Ten Kate Products. L'année dernière, nous avons déjà montré quelques beaux moments, mais j'ai parfois fait trop d'erreurs. Il y a donc encore de nombreux aspects sur lesquels je peux m'améliorer et évoluer. Nous poursuivons la tendance à la hausse. Je tiens à remercier l'équipe Apreco et Ten Kate pour leur confiance. À l'année prochaine".

Evert Blom : "En tant qu'équipe, nous sommes très heureux de travailler une saison de plus avec Twan. Twan nous a surpris. Cela donne à toute l'équipe l'élan nécessaire pour faire un nouveau pas en avant. Pour l'instant, l'expérience joue encore des tours à Twan, mais nous allons redresser la barre la saison prochaine. Nous aurons bientôt plus de nouvelles des autres pilotes de notre équipe".

Au début de l'année prochaine, les premiers tests pour 2024 auront lieu en Espagne, avant le début de la saison IDM. Le championnat allemand Supersport débutera le week-end du 3 au 5 mai sur le Sachsenring.