Due ciclisti olandesi puntano a due titoli IDM nel 2024

Il team Molenaar Racing è stato attivo ai massimi livelli per 17 anni. Con il pilota giapponese Haruchika Aoki, il team olandese ha vinto il titolo di campione del mondo nella classe 125cc nel 1995 e nel 1996. La squadra corse di Arie Molenaar era un nome familiare nel motorsport olandese. Tra gli altri, i fratelli Haru e Nobu Aoki, Noriyasu Numata, Jürgen van den Goorbergh, Randy Krummenacher e Luis Salom hanno corso con il nome di Arie Molenaar's Grand Prix Team tra il 1995 e il 2010. Il Grand Prix Team si è sciolto all'inizio del 2011.

Nel 2020, il Molenaar Racing Team è stato rilanciato con la partecipazione alla IDM Supersport 300. Inizialmente su KTM, dal 2022 su Kawasaki con Sven Doornenbal e Thom Molenaar come piloti e nel 2023 con l'aggiunta di Senna van den Hoven.

Il Molenaar Racing Team parteciperà all'IDM Supersport 300 con una nuova formazione nel 2024. Thom Molenaar assumerà il ruolo di manager ed è lieto che Loris Veneman prenda il suo posto. Senna van den Hoven correrà per il secondo anno con il Molenaar Racing Team, mentre Sven Doornenbal si dimetterà. Resta da vedere chi prenderà il suo posto.

Il team è soddisfatto dei progressi dei piloti, ma la concorrenza nella IDM Supersport 300 si è rivelata più grande che mai. Molti piloti del campionato mondiale partecipano regolarmente all'IDM, il che ha alzato notevolmente il livello. "L'asticella sembra essere alta anche per la prossima stagione", afferma saggiamente il team, che si è preparato alla perfezione ingaggiando Loris Veneman.

Veneman ha avuto un primo anno più che convincente nel Campionato Mondiale Supersport 300 la scorsa stagione, dove è salito sul podio diverse volte, tra cui una volta sul gradino più alto del podio. In occasione del weekend IDM di Assen, il diciassettenne di Dalfsen si è unito al Molenaar Racing Team e ha vinto subito la sua prima gara. L'adolescente ha progetti simili per il 2024: l'anno prossimo parteciperà nuovamente al Campionato del Mondo, con in più l'IDM. Senna van den Hoven rimarrà con il team per un altro anno.

Il Team Apreco e Twan Smits hanno prolungato il loro contratto per la stagione internazionale Supersport del Campionato tedesco di motociclismo nel 2024. Smits sarà attivo nella categoria Supersport su una Yamaha YZF-R6, con il supporto di Ten Kate Products. Il Team Apreco e Smits faranno di tutto per vincere il campionato nella categoria IDM Supersport il prossimo anno.

Il Team Apreco è ansioso di continuare la sua collaborazione con Twan Smits nella prossima stagione IDM Supersport. La combinazione tra Smits e il team costituisce un duo solido. La collaborazione risale al 2019, anno in cui Smits ha iniziato la sua prima stagione sulle grandi piste. Dal 2019 al 2021 ha corso nella IDM Supersport 300 con il Team Apreco. Qui ha già ottenuto ottimi risultati.

Nel 2022, il giovane olandese è passato alla classe IDM Supersport all'interno del team. Nella sua stagione di debutto, ha fatto un'ottima impressione con diversi podi. Nel 2023 ha continuato a mantenere questo feeling, facendo grandi progressi e dimostrando una vera e propria mentalità vincente. È salito sul podio in nove gare su 13, comprese quattro vittorie. Nel 2024, il 19enne inizierà la sua terza stagione in questa classe con l'obiettivo di diventare campione IDM Supersport. Oltre all'IDM, punta anche a qualche apparizione come wildcard nel Campionato mondiale Supersport.

Twan Smits: "Non vedo l'ora di vivere un altro anno di successo nella IDM Supersport insieme al Team Apreco e a Ten Kate Products. L'anno scorso abbiamo già mostrato alcuni bei momenti, ma a volte ho commesso troppi errori. Quindi ci sono ancora molti aspetti in cui posso continuare a migliorare e a svilupparmi. Stiamo continuando la tendenza alla crescita. Vorrei ringraziare il Team Apreco e Ten Kate per la loro fiducia. Al prossimo anno".

Evert Blom: "Come squadra, siamo molto felici di lavorare con Twan per un'altra stagione. Twan ci ha sorpreso. Questo dà a tutta la squadra una spinta per fare un altro passo avanti. Al momento, l'esperienza di Twan gli sta ancora giocando brutti scherzi, ma la prossima stagione lo perfezioneremo. Presto ci saranno altre notizie sugli altri corridori della nostra squadra".

I primi test per il 2024 si svolgeranno in Spagna all'inizio del prossimo anno, prima dell'inizio della stagione IDM. Il Campionato tedesco Supersport inizierà il weekend del 3-5 maggio al Sachsenring.