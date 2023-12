Dois cavaleiros holandeses tentam conquistar dois títulos IDM em 2024

A equipa Molenaar Racing esteve ativa ao mais alto nível durante 17 anos. Com o piloto japonês Haruchika Aoki, a equipa holandesa ganhou o título de campeã do mundo na classe de 125cc em 1995 e 1996. A equipa de corrida de Arie Molenaar era um nome conhecido no desporto automóvel holandês. Entre outros, os irmãos Haru e Nobu Aoki, Noriyasu Numata, Jürgen van den Goorbergh, Randy Krummenacher e Luis Salom correram sob o nome de Arie Molenaar's Grand Prix Team entre 1995 e 2010. A equipa do Grande Prémio foi dissolvida no início de 2011.

Em 2020, a Molenaar Racing Team foi reavivada com a participação no IDM Supersport 300. Inicialmente na KTM, a partir de 2022 na Kawasaki com Sven Doornenbal e Thom Molenaar como pilotos e em 2023 com a adição de Senna van den Hoven.

A Molenaar Racing Team vai competir no IDM Supersport 300 com uma nova formação em 2024. Thom Molenaar será agora o diretor e está muito satisfeito por Loris Veneman assumir o seu lugar. Senna van den Hoven vai correr para a Molenaar Racing Team pelo segundo ano, enquanto Sven Doornenbal vai deixar o cargo. Resta saber quem ocupará o seu lugar.

A própria equipa ficou satisfeita com os progressos dos pilotos, mas a competição na IDM Supersport 300 provou ser maior do que nunca. Muitos pilotos do campeonato do mundo participaram regularmente no IDM, o que elevou consideravelmente o nível. "A fasquia também parece estar elevada na próxima época", diz a equipa com sabedoria, e preparou-se perfeitamente para isso ao contratar Loris Veneman.

Veneman teve um primeiro ano mais do que convincente no Campeonato do Mundo de Supersport 300 na época passada, onde terminou no pódio várias vezes, incluindo uma vez no degrau mais alto do pódio. No fim de semana IDM em Assen, o piloto de 17 anos de Dalfsen juntou-se à Molenaar Racing Team e venceu logo a sua primeira corrida. O adolescente tem planos semelhantes para 2024, uma vez que vai voltar a competir no Campeonato do Mundo no próximo ano, com o IDM em cima disso. Senna van den Hoven permanecerá na equipa por mais um ano.

A Equipa Apreco e Twan Smits prolongaram o seu contrato para a temporada internacional de Supersport do Campeonato Alemão de Motociclismo em 2024. Smits vai estar ativo na categoria Supersport numa Yamaha YZF-R6, apoiada pela Ten Kate Products. A Equipa Apreco e Smits farão tudo o que estiver ao seu alcance para ganhar o campeonato na categoria IDM Supersport no próximo ano.

A Equipa Apreco está ansiosa por continuar a sua cooperação com Twan Smits na próxima época IDM Supersport. A combinação entre Smits e a equipa faz dela uma dupla sólida. A colaboração remonta a 2019, ano em que Smits iniciou a sua primeira época nas grandes pistas. Ele andou de 2019 a 2021 no IDM Supersport 300 junto com a equipe Apreco. Ele já mostrou grandes resultados aqui.

Em 2022, o jovem holandês mudou para a classe IDM Supersport dentro da equipa. Na sua época de estreia, deixou uma forte impressão com vários lugares no pódio. Em 2023, continuou a sentir isso, fazendo grandes progressos e mostrando uma verdadeira mentalidade vencedora. Terminou no pódio em nove das 13 corridas, incluindo quatro vitórias. Em 2024, o jovem de 19 anos vai iniciar a sua terceira época nesta classe com o objetivo de se tornar campeão IDM Supersport. Para além da IDM, tem também como objetivo algumas participações como wildcard no Campeonato do Mundo de Supersport.

Twan Smits: "Estou ansioso por mais um ano de sucesso na IDM Supersport, juntamente com a Equipa Apreco e a Ten Kate Products. No ano passado já mostrámos alguns bons momentos, mas por vezes cometi demasiados erros. Por isso, ainda há muitos aspectos em que posso continuar a melhorar e a desenvolver-me. Continuamos a tendência de crescimento. Gostaria de agradecer à equipa Apreco e à Ten Kate pela sua confiança. Para o próximo ano".

Evert Blom: "Como equipa, estamos muito contentes por trabalhar com Twan mais uma época. Twan surpreendeu-nos. Isso dá um impulso a toda a equipa para dar mais um passo em frente. Neste momento, a experiência de Twan ainda lhe prega partidas, mas vamos melhorar isso na próxima época. Em breve teremos mais notícias sobre os outros pilotos da nossa equipa".

Os primeiros testes para 2024 terão lugar em Espanha no início do próximo ano, antes do início da época IDM. O Campeonato Alemão de Supersport começa no fim de semana de 3 a 5 de maio em Sachsenring.