Choque: morre o antigo piloto de corridas Clemens Driesch (67)

O antigo piloto de motociclismo Clemens Driesch faleceu no dia 9 de dezembro, aos 67 anos. Nasceu a 11 de junho de 1956 em Annweiler, no Palatinado, perto do castelo de Trifels. Paralelamente aos seus estudos de engenharia mecânica, prosseguiu a sua paixão e participou nas provas da OMK Motorcycle Rally Cup nas pistas de corrida com uma BMW 750 cc. Atrás de Helmut Dähne, Clemens Driesch era um dos pilotos mais rápidos da BMW na Alemanha.

Driesch passou então para as corridas de circuito e chegou a participar no Grande Prémio da Alemanha de 1980, no Nordschleife de Nürburgring, com uma Suzuki RG500, mas retirou-se da corrida. Clemens competiu depois no Campeonato Alemão de Motociclismo com uma Yamaha TZ 250 cc na equipa do bicampeão mundial Dieter Braun, e também competiu na classe de 350 cc com uma Yamaha.

Nos primeiros anos, Driesch desenvolveu produtos de fibra de carbono para tornar a sua própria mota de corrida mais leve. Como resultado, foi fundada a empresa CFP (Carbon Fibre Products). A empresa estava sediada em Neustadt an der Weinstraße, mesmo ao lado da equipa de Keke Rosberg. Clemens Driesch e os seus colaboradores fabricavam peças em fibra de carbono no seu autoclave.

Através da sua amizade com Sepp Schlögl, Clemens Driesch produziu os moldes para as carenagens das motos de trabalho da Honda na classe de 250cc e, para além da equipa HB Honda de Dieter Stappert, também forneceu a todos os pilotos de trabalho da Honda as suas carenagens de fibra de carbono. A equipa CFP também pintou as carenagens com as cores dos patrocinadores correspondentes e levou as novas carenagens para as respectivas corridas. Clemens Driesch esteve envolvido em muitas vitórias em Grandes Prémios e títulos de campeonatos mundiais com os seus produtos.

Graças às suas boas ligações com o chefe de corridas da BMW, Berthold Hauser, Clemens fabricou peças mais leves para os BMW boxer nas corridas de resistência. Conheceu a sua futura esposa Christelle, com quem casou em Neustadt em 2005, através da BMW nas 24 Horas de Oschersleben em 1999.

Clemens Driesch e os seus colaboradores também produziram peças para a BMW Boxer Cup, tendo mesmo estado envolvido no capacete de fibra de carbono para Michael Schumacher. A empresa CFP construiu as partes inferiores das carroçarias para o Audi R8 para a corrida de 24 horas em Le Mans, e a CFP também produziu peças para a Mercedes para o DTM.

"Conheci o Clemens no início do período da Kawasaki com o Toni Mang e, desde então, temos mantido uma relação muito amigável ao longo dos anos. Clemens fez muito pelas corridas de motas, incluindo o título de campeão do mundo de 2005 com Tom Lüthi na classe de 125cc", disse Sepp Schlögl.

Martin Wimmer, três vezes vencedor de GP, também recorda: "Clemens construiu-me um depósito mais pequeno e mais plano para a minha Yamaha de produção em 1988. Nessa altura, eu era 8 km/h mais rápido do que a Yamaha de fábrica à velocidade máxima na longa reta Mistral em Paul Ricard. E à noite, os técnicos japoneses estavam nas boxes comigo."

Clemens Driesch era um designer brilhante e foi também um dos primeiros especialistas a produzir uma mota em fibra de carbono com o novo material.

Há alguns anos, Clemens Driesch mudou-se do Palatinado para a região da Suábia, em Albstadt-Ebingen, por razões profissionais. O seu estado de saúde não era muito bom nos últimos anos, mas a sua mulher Christelle cuidava dele com muito carinho.

Clemens Driesch era uma pessoa amável, tranquila e simpática, com quem se podia falar sobre qualquer assunto. Vivia da sua paixão. Ele e os seus colaboradores do CFP fizeram turnos noturnos para muitos pilotos após acidentes, para que uma carenagem nova estivesse pronta para a corrida seguinte. Como sempre, Clemens Driesch estava modestamente feliz em segundo plano e orgulhava-se dos muitos sucessos dos pilotos com os produtos de fibra de carbono da CFP.

O mundo do motociclismo alemão lamenta a perda de um amigo e promotor muito amado, sempre simpático e cortês, com uma paixão única pelas corridas.

O funeral de Clemens Driesch realizar-se-á apenas no círculo familiar mais próximo.

Clemens, sentiremos a tua falta, Clemens, não só na pista de corridas. Cuida-te e descansa em paz, Clemi!