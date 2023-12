Nouvelles de l'IDM : métal, médaille et dernière minute

Avant l'arrivée du Père Noël, il y a encore beaucoup de choses à faire. Régler les opérations, acheter les cadeaux, faire la course avec la voiture et réserver des dates de test. Les pilotes IDM sont comme toujours au cœur de l'action.

Un ancien pilote IDM Superbike passe encore rapidement sous le bistouri, un autre s'essaie au slalom. Un jeune pilote est honoré et d'autres ont des chances en Espagne. Et des cadeaux pour les plus pressés sont également proposés.

Élimination des métaux

L'ancien pilote IDM Superbike Julian Puffe de Schleiz s'est offert une préparation très particulière pour les fêtes de fin d'année. Il s'est passé sous le couteau dans les cliniques forestières d'Eisenberg. "La semaine dernière, tout le métal a été retiré avec succès de mon pied droit", raconte-t-il après une opération réussie. "Je vais encore rester quelques jours à l'hôpital et commencer ensuite mon programme de rééducation. Quelques semaines vont s'écouler et j'ai beaucoup de travail à faire. Mais je suis motivé et j'ai hâte de remonter sur ma moto au printemps 2024".

Médaille du sauveur

L'Autrichien Leo Rammerstorfer, vice-champion de l'IDM Supersport 300 l'année précédente, a été honoré mi-décembre 2023 par le gouverneur de la province Thomas Stelzer en tant que sauveur de vie.

Il y a tout juste un an, le jeune homme, aujourd'hui âgé de 19 ans, a trouvé une dame âgée dans la vallée enneigée de Pesenbach, a activé la chaîne de sauvetage juste à temps et a sauvé, avec les pompiers volontaires de Bad Mühllacken, la femme épuisée et en état d'hypothermie totale. "Elle ne réagissait presque plus", a décrit Rammerstorfer l'année précédente. Comme il n'avait pas de téléphone portable sur lui lorsqu'il faisait son jogging, il a immédiatement couru vers une auberge proche et a demandé à pouvoir téléphoner. La chaîne de secours a ainsi été rapidement mise en place.

Changement de cap à court terme

Mi-décembre, le Hongrois Bálint Kovács avait changé de camp, du moins à court terme. Au lieu de l'IDM Superbike, il s'est lancé dans la course automobile. "Mes connaissances en matière de technique automobile se sont enrichies d'une expérience à la Fiesta Cup, où j'ai cette fois participé à une compétition de slalom synchrone à quatre roues motrices à l'Euro-Ring", raconte Kovács. "Je remercie les organisateurs Zoli Csapó et Berni Gerencsér pour cette super journée et cette expérience, j'ai passé un moment extrêmement agréable. Cet événement a également été pour moi un nouveau départ dans les médias sociaux, puisque nous avons commencé à faire des vlogs. La vidéo de la Fiesta Cup sera bientôt mise en ligne sur YouTube et sur toutes nos plateformes (FB, IG et TikTok). Vous pourrez voir les événements passionnants qui se sont déroulés pendant la compétition et, bien sûr, nous parlerons aussi de mes résultats".

Rendez-vous de la relève

Au lieu de fêter Noël, de se goinfrer et de faire du couchage extrême, de nombreux coureurs se remettent déjà en forme pour la saison 2024. L'organisateur d'entraînements Bike Promotion pense aussi à ses plus jeunes clients. "Du 27.12 au 30.12.23 et du 02.01 au 05.01.24, nous avons un groupe spécifique pour les coureurs des catégories moto3, SSP300, NTC, ETC, BTC, Red Bull Rookies Cup, ADAC Junior Cup à Almeria et Andalucia", expliquent les responsables. "De plus, les riding-coaches de la Dorna seront également sur place".

Cadeau de dernière minute

"Offrez de l'adrénaline et de la passion - avec nos bons d'entraînement moto", explique-t-on chez l'organisateur d'entraînements Top Superbike, autour de l'ancien pilote IDM et WRC Max Neukirchner. "Noël approche et qu'y a-t-il de plus beau que d'allumer la passion de la moto avec un cadeau très spécial ? Nos bons pour un stage de moto FahrSportlich Kurventraining Rennstrecke sont plus que de simples cadeaux - ce sont des tickets d'entrée dans un monde plein d'adrénaline, de précision et de plaisir de conduite". Les bons commencent à 25 euros.