Notizie IDM: Metallo, medaglie e last minute

C'è ancora molto da fare prima che arrivi Babbo Natale. Fare operazioni, ricevere regali, correre in macchina e prenotare appuntamenti per i test. I motociclisti IDM sono sempre in prima linea.

Un ex pilota IDM Superbike va rapidamente sotto i ferri, un altro si cimenta nello slalom. Un giovane pilota viene premiato e altri hanno una possibilità in Spagna. E non mancano i regali per chi ha fretta.

Smaltimento del metallo

L'ex pilota IDM Superbike Julian Puffe di Schleiz si è concesso una preparazione molto speciale per le festività. È andato sotto i ferri al Waldkliniken Eisenberg. "La scorsa settimana, tutto il metallo è stato rimosso con successo dal mio piede destro", ha dichiarato dopo l'operazione. "Rimarrò in ospedale ancora per qualche giorno e poi inizierò il mio programma di riabilitazione. Ci vorranno alcune settimane e mi aspetta molto lavoro. Ma sono motivato e non vedo l'ora di tornare in moto nella primavera del 2024".

Medaglia di salvataggio

L'austriaco Leo Rammerstorfer, secondo classificato nella IDM Supersport 300 dello scorso anno, è stato insignito della medaglia di salvataggio dal governatore Thomas Stelzer a metà dicembre 2023.

Quasi un anno fa, il diciannovenne ha trovato un'anziana signora nella valle di Pesenbach coperta di neve, ha attivato la catena di salvataggio appena in tempo e, insieme ai vigili del fuoco volontari di Bad Mühllacken, ha salvato la donna esausta e completamente ipotermica. "Era a malapena reattiva", ha raccontato Rammerstorfer lo scorso anno. Poiché non aveva con sé un telefono cellulare mentre faceva jogging, è corso immediatamente in una locanda vicina e ha chiesto di poter fare una telefonata. Questo ha messo rapidamente in moto la catena dei soccorsi.

Cambio di programma a breve termine

L'ungherese Bálint Kovács ha cambiato aria, almeno per un breve periodo, a metà dicembre. Invece della IDM Superbike, si è dedicato all'auto. "La mia conoscenza della tecnologia dei veicoli è aumentata grazie alla mia esperienza nella Fiesta Cup, dove questa volta ho partecipato a una gara sincronizzata di slalom a quattro ruote motrici all'Euro-Ring", dice Kovács. "Vorrei ringraziare gli organizzatori Zoli Csapó e Berni Gerencsér per la bella giornata e l'esperienza, mi sono divertito moltissimo. L'evento è stato anche un nuovo inizio per me sui social media, dato che abbiamo iniziato a fare vlogging. Il video della Fiesta Cup sarà presto caricato su YouTube e su tutte le nostre piattaforme (FB, IG e TikTok). Potrete vedere gli eventi emozionanti durante la competizione e naturalmente riporteremo anche i miei risultati".

Appuntamenti per giovani talenti

Invece di festeggiamenti natalizi, golosità e divano estremo, molti ciclisti si stanno già preparando per la stagione 2024. L'organizzatore di allenamenti Bike Promotion pensa anche ai suoi clienti più giovani. "Abbiamo un nostro gruppo per i piloti della moto3, SSP300, NTC, ETC, BTC, Red Bull Rookies Cup, ADAC Junior Cup in Almeria e Andalusia dal 27/12 al 30/12/2023 e dal 02/01 al 05/01/2024", hanno detto gli organizzatori. "Saranno presenti in loco anche gli allenatori di equitazione Dorna".

Regalo dell'ultimo minuto

"Regalate l'adrenalina e la passione - con i nostri voucher per l'allenamento in moto", dice l'organizzatore dell'allenamento Top Superbike, guidato dall'ex pilota IDM e del Campionato del Mondo Max Neukirchner. "Il Natale è alle porte e quale modo migliore per accendere la passione per il motociclismo se non con un regalo davvero speciale? I nostri voucher per un corso di formazione motociclistica FahrSportlich in pista sono più che semplici regali: sono biglietti per un mondo pieno di adrenalina, precisione e divertimento di guida". I buoni partono da soli 25 euro.