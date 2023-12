IDM News: Metal, medalhas e última hora

Um antigo piloto da IDM Superbike vai rapidamente à faca, outro tenta a sua sorte no slalom. Um jovem piloto é homenageado e outros têm uma oportunidade em Espanha. E há também prendas para os mais apressados.

Eliminação de metais

O antigo piloto da IDM Superbike, Julian Puffe, de Schleiz, fez uma preparação muito especial para a época festiva. Ele foi à faca no Waldkliniken Eisenberg. "Na semana passada, todo o metal foi removido com sucesso do meu pé direito", relata após a operação bem sucedida. "Vou ficar no hospital durante mais alguns dias e depois começo o meu programa de reabilitação. Serão algumas semanas e tenho muito trabalho pela frente. Mas estou motivado e mal posso esperar para voltar a andar de mota na primavera de 2024."

Medalha de salvamento

O austríaco Leo Rammerstorfer, segundo classificado na IDM Supersport 300 no ano passado, foi homenageado como salva-vidas pelo Governador Thomas Stelzer em meados de dezembro de 2023.

Há quase um ano, o jovem de 19 anos encontrou uma senhora idosa no vale de Pesenbach, coberto de neve, activou a corrente de salvamento mesmo a tempo e, juntamente com os bombeiros voluntários de Bad Mühllacken, salvou a mulher exausta e completamente hipotérmica. "Ela mal reagia", descreveu Rammerstorfer no ano passado. Como não tinha um telemóvel consigo enquanto fazia jogging, correu imediatamente para uma estalagem próxima e pediu autorização para fazer uma chamada telefónica. Isto pôs rapidamente em marcha a cadeia de salvamento.

Mudança de planos a curto prazo

O húngaro Bálint Kovács mudou de lado, pelo menos por um curto período, em meados de dezembro. Em vez da IDM Superbike, passou a dedicar-se aos automóveis. "O meu conhecimento da tecnologia automóvel aumentou graças à minha experiência na Fiesta Cup, onde participei numa competição sincronizada de slalom com tração às quatro rodas no Euro-Ring desta vez", diz Kovács. "Gostaria de agradecer aos organizadores, Zoli Csapó e Berni Gerencsér, pelo excelente dia e pela experiência, pois diverti-me imenso. O evento foi também um novo começo para mim nas redes sociais, pois começámos a fazer vlogs. O vídeo da Taça Fiesta será brevemente carregado no YouTube e em todas as nossas plataformas (FB, IG e TikTok). Poderão ver os acontecimentos emocionantes durante a competição e, claro, também iremos relatar os meus resultados."

Encontros de jovens talentos

Em vez das celebrações de Natal, da gula e dos sofás extremos, muitos ciclistas já estão a preparar-se para a época de 2024. A Bike Promotion, organizadora de treinos, também está a pensar nos seus clientes mais jovens. "Temos o nosso próprio grupo para os pilotos da moto3, SSP300, NTC, ETC, BTC, Red Bull Rookies Cup, ADAC Junior Cup em Almeria e Andaluzia de 27/12 a 30/12/2023 e de 02/01 a 05/01/2024", afirmam os organizadores. "Os treinadores de equitação da Dorna também estarão no local".

Presente de última hora

"Ofereça o presente da adrenalina e da paixão - com os nossos vouchers de formação em motociclismo", diz o organizador da formação Top Superbike, liderado pelo antigo piloto da IDM e do Campeonato do Mundo Max Neukirchner. "O Natal está mesmo ao virar da esquina e que melhor maneira de despertar a paixão pelo motociclismo do que com um presente muito especial? Os nossos vouchers para um curso de treino de motos na pista de corrida da FahrSportlich são mais do que presentes - são bilhetes para um mundo cheio de adrenalina, precisão e diversão na condução." Os vouchers começam em apenas 25 euros.