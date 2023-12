Programa completo de IDM para las vacaciones

Aunque en los próximos días la atención se centre en otras cosas, no hay por qué prescindir del automovilismo. Hay algo que leer, ver, calcular, escuchar y planificar.

Algunos pilotos y sus equipos están celebrando la Navidad y el cambio de año en el sur de Europa, con algunos kilómetros de prueba incluidos, mientras que otros se recuperan de los últimos esfuerzos del año o lo celebran a la manera tradicional con sus familias. Si no quieres perderte ni un pellizco de ciclomotores, no tendrás problemas para encontrar lo que buscas en Internet.

Algo para leer

Si buscas entretenimiento automovilístico durante las fiestas, ya sea en Navidad o mientras esperas la Nochevieja, no tienes que buscar mucho. Puedes leer todos los artículos del IDM de la temporada 2023 y de la anterior de forma gratuita en SPEEDWEEK.com.

Algo que ver

Si necesitas imágenes en movimiento, las encontrarás en el canal de IDM en YouTube. Todas las carreras IDM de esta temporada y de años anteriores siguen estando disponibles allí y pueden parpadear por la pantalla en un bucle continuo sin coste alguno.

Algo para calcular

Si también quieres pasar la noche en vela, puedes entrar en la base de datos de cronometraje de IDM gestionada por el equipo Bike Promotion y acceder a todas las listas desde cada sesión de entrenamientos libres hasta las carreras y la lista vuelta a vuelta asociada y dedicarte a tu afición a las estadísticas. Se almacenan los datos de los años 2017 a 2023.

Algo para escuchar

Por si fuera poco, aún puedes deleitarte con los episodios del podcast IDM, en su mayoría de 45 minutos. Aunque no hubo nuevos episodios en noviembre y diciembre, no debería aburrirse nunca. Se ofrecen conversaciones con el campeón del mundo de EWC y ex campeón de IDM Marvin Fritz, el director del equipo IDM Honda Jens Holzhauer, los hermanos Kevin y Leon Orgis y, si todo va bien, la piloto mundialista en ciernes Lucy Michel.

Qué planear

03.05.-05.05.2024 Sachsenring

01.06.-02.06.2024 Oschersleben

21/06-23/06/2024 Most (CZ)

26/07-28/07/2024 Schleiz

16/08-18/08/2024 Assen (NL)

30/08 - 01/09/2024 Nürburgring

20.09.-22.09.2024 Hockenheim