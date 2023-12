Programme complet de l'IDM pour les fêtes

Même si les jours à venir seront consacrés à d'autres choses, il n'est pas nécessaire de se passer de sport automobile. Il y a de quoi lire, de quoi regarder, de quoi calculer, de quoi écouter et de quoi planifier.

Certains pilotes et leurs équipes fêtent Noël et le nouvel an dans le sud de l'Europe, y compris quelques kilomètres d'essai, d'autres se reposent des dernières fatigues de l'année ou font la fête de manière classique en famille. Ceux qui ne veulent pas se priver d'une pincée de mobylette trouveront sans problème leur bonheur sur le net.

De quoi lire

Ceux qui cherchent à se divertir dans le domaine du sport automobile pendant les fêtes, que ce soit à Noël ou en attendant le Nouvel An, ne doivent pas chercher bien loin. Tous les articles IDM de la saison 2023 et des saisons précédentes et antérieures peuvent être relus gratuitement sur SPEEDWEEK.com.

Quelque chose à regarder

Ceux qui ont besoin d'images animées trouveront leur bonheur sur le canal YouTube de l'IDM. Là aussi, toutes les courses IDM de cette saison et des années précédentes sont encore en stock et peuvent être visionnées en boucle sur l'écran sans frais.

De quoi calculer

Ceux qui souhaitent également passer des nuits blanches peuvent se connecter à la base de données de chronométrage IDM de l'équipe de Bike Promotion et consulter toutes les listes de chaque séance d'essais libres jusqu'aux courses et la liste Lap by Lap correspondante pour s'adonner à leur hobby statistique. Les données des années 2017 à 2023 sont disponibles.

De quoi écouter

Si tout cela ne vous suffit pas, vous pouvez encore vous offrir les épisodes du podcast IDM, d'une durée de 45 minutes pour la plupart. Même s'il n'y a pas eu de nouvel épisode en novembre et décembre, on ne devrait pas s'ennuyer pour autant. Au programme, des entretiens avec Marvin Fritz, champion du monde EWC et ex-champion IDM, avec Jens Holzhauer, chef de l'équipe IDM-Honda, avec les frères Kevin et Leon Orgis ou encore avec Lucy Michel, future pilote de championnat du monde, si tout se passe bien.

De quoi planifier

03.05.-05.05.2024 Sachsenring

01.06.-02.06.2024 Oschersleben

21.06.-23.06.2024 Most (CZ)

26.07.-28.07.2024 Schleiz

16.08.-18.08.2024 Assen (NL)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring

20.09.-22.09.2024 Hockenheim