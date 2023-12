Programma completo di IDM per le vacanze

Alcuni motociclisti e i loro team stanno festeggiando il Natale e la fine dell'anno nell'Europa meridionale, anche con qualche chilometro di prova, mentre altri si stanno riprendendo dalle ultime fatiche dell'anno o festeggiano in modo tradizionale con le loro famiglie. Se non volete perdervi un pizzico di ciclomotori, non avrete problemi a trovare quello che cercate online.

Qualcosa da leggere

Se siete alla ricerca di intrattenimento motoristico durante le feste, sia a Natale che in attesa di Capodanno, non dovete cercare lontano. Su SPEEDWEEK.com potrete leggere gratuitamente tutti gli articoli IDM della stagione 2023 e di quella precedente e così via.

Qualcosa da guardare

Se avete bisogno di immagini in movimento, le troverete sul canale YouTube di IDM. Tutte le gare IDM di questa stagione e degli anni precedenti sono ancora disponibili e possono scorrere sullo schermo in un ciclo continuo senza alcun costo.

Qualcosa da calcolare

Se volete anche tenervi svegli la notte, potete collegarvi al database dei tempi IDM gestito dal team di Bike Promotion e accedere a tutti gli elenchi da ogni sessione di prove libere fino alle gare e ai relativi elenchi giro per giro e dedicarvi al vostro hobby delle statistiche. Sono memorizzati i dati per gli anni dal 2017 al 2023.

Qualcosa da ascoltare

Se ciò non bastasse, potete ancora concedervi gli episodi di 45 minuti del podcast di IDM. Anche se a novembre e dicembre non ci sono stati nuovi episodi, non ci si annoia mai. Sono previste conversazioni con il campione del mondo EWC ed ex campione IDM Marvin Fritz, con il team principal IDM Honda Jens Holzhauer, con i fratelli Kevin e Leon Orgis e, se tutto va bene, con la pilota del campionato mondiale in erba Lucy Michel.

Cosa programmare

03.05.-05.05.2024 Sachsenring

01.06.-02.06.2024 Oschersleben

21/06-23/06/2024 Most (CZ)

26/07-28/07/2024 Schleiz

16/08-18/08/2024 Assen (NL)

30/08 - 01/09/2024 Nürburgring

20.09.-22.09.2024 Hockenheim