Programa completo IDM para as férias

Alguns pilotos e as suas equipas festejam o Natal e a passagem de ano no sul da Europa, incluindo alguns quilómetros de teste, enquanto outros recuperam dos últimos esforços do ano ou festejam de forma tradicional com a família. Se não quiser perder uma pitada de ciclomotores, não terá problemas em encontrar o que procura na Internet.

Algo para ler

Se procura entretenimento no desporto motorizado durante as férias, seja no Natal ou enquanto espera pela passagem de ano, não precisa de procurar muito. Pode ler todos os artigos IDM da época de 2023 e da época anterior, etc., gratuitamente em SPEEDWEEK.com.

Algo para ver

Se precisares de imagens em movimento, vais encontrá-las no canal do IDM no YouTube. Todas as corridas do IDM desta época e dos anos anteriores ainda estão disponíveis e podem passar pelo ecrã num loop contínuo, sem qualquer custo.

Algo para calcular

Se também quiser ficar acordado à noite, pode iniciar sessão na base de dados de cronometragem IDM gerida pela equipa Bike Promotion e aceder a todas as listas de todas as sessões de treinos livres até às corridas, bem como à lista de voltas por volta associada, e entregar-se ao seu passatempo estatístico. Os dados para os anos de 2017 a 2023 estão armazenados.

Algo para ouvir

Se isso não for suficiente, pode ainda deliciar-se com os episódios, na sua maioria de 45 minutos, do podcast IDM. Apesar de não ter havido novos episódios em novembro e dezembro, nunca se deve aborrecer. O podcast inclui conversas com o Campeão do Mundo de EWC e antigo Campeão da IDM, Marvin Fritz, com o Diretor da Equipa Honda da IDM, Jens Holzhauer, com os irmãos Kevin e Leon Orgis e, se tudo correr bem, com a jovem piloto Lucy Michel.

O que planear

03.05.-05.05.2024 Sachsenring

01.06.-02.06.2024 Oschersleben

21/06-23/06/2024 Most (CZ)

26/07-28/07/2024 Schleiz

16/08-18/08/2024 Assen (NL)

30/08 - 01/09/2024 Nürburgring

20.09.-22.09.2024 Hockenheim