Nouvelles de l'IDM : toutes sortes de choses en cette fin d'année

Il n'y a pas encore de nouvelles du promoteur de l'IDM. Un nouveau mode d'entraînement est en cours d'élaboration pour la catégorie Superbike et des modifications mineures seront probablement apportées aux règlements techniques. De plus, le championnat du monde de side-car fait encore l'objet de discussions.

Plus au lieu de moins

Avec Inigo Iglesias, l'équipe du Néerlandais Rob Vennegoor et de l'Allemand Frank Krekeler a été sacrée championne de l'IDM Supersport 300 cette année. Tous deux participent également au championnat du monde Supersport 300 avec leur équipe. C'est pour cette raison qu'ils avaient annoncé cet été ne plus vouloir participer à l'IDM. L'équipe 300 en championnat du monde plus une équipe en IDM, c'était trop, chacun devait aussi s'occuper de sa propre entreprise à la maison. Les deux hommes ont tout de même trouvé un peu de temps, car en plus du championnat du monde Supersport 300, l'équipe participera également au championnat du monde Supersport à partir de 2024 sous le nom de WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph. Jorge Navarro et John McPhee seront les pilotes qui se battront pour les podiums et les victoires. C'est pourquoi, en février 2024, ils prendront la direction de l'Australie pour le début de la saison du championnat du monde.

Podcast DMSB

Les femmes et les filles sont toujours une minorité dans le sport automobile et l'un des objectifs du DMSB est de changer cela. Iris Oelschlegel et Lina van de Mars partagent leurs expériences et parlent de l'entrée et de la promotion des femmes et des filles dans le sport automobile. A écouter dans le podcast DMSB Motorsport. Des derniers développements aux rapports de fond et aux interviews des meilleurs acteurs du sport. Chaque mois, les invités d'Oli Sittler donnent un aperçu approfondi du monde du sport automobile. Le podcast est disponible dès maintenant partout où il y a des podcasts et chez nous sur www.dmsb.de/podcast.

Le retour de

Wiljan van Wikselaar reprend la route de l'IDM. Le champion néerlandais de Supersport de 2023 s'attaquera l'année prochaine à l'IDM Supersport. Il y était déjà en 2022, terminant 15e au classement général, à l'époque sur Yamaha. Aujourd'hui, le pilote de 27 ans revient sur une Ducati Panigale V2. La moto est totalement nouvelle pour le pilote et pour l'équipe. C'est pourquoi il y aura aussi des tests hivernaux. "Je me réjouis énormément du début de la saison. Plus le défi est grand, plus je suis motivé", déclare le pilote V2 avant son retour en IDM, "le plan est de faire beaucoup de mètres cet hiver pour arriver le mieux possible au début de la saison". (Source : idm.de)

Le DMSB est en vacances

Du 27 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclus, le bureau du DMSB à Francfort sera fermé. A partir du mercredi 3 janvier 2024, le personnel du DMSB sera à nouveau disponible aux heures de bureau habituelles : Lundi, mardi et mercredi de 8h à 17h, jeudi de 8h à 18h et vendredi de 8h à 16h.

Des retrouvailles probables

Cette année, le promoteur de l'IDM avait également la charge de la destinée du championnat du monde de side-car et souvent, les équipes du championnat du monde étaient présentes dans le cadre de l'IDM. Avant Noël, les conditions économiques actuelles ont fait planer la menace d'un abandon, mais entre-temps, les parties concernées travaillent à la poursuite de l'aventure. Différents scénarios sont actuellement envisagés par tous les responsables. Une réduction à cinq manifestations et l'arrêt du livestream sont en discussion, de même qu'un retrait prématuré en tant que promoteur. Au début de l'année, la Motor Presse Stuttgart devait prendre une décision définitive. Avant même les fêtes de Noël, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a pris la parole : "Certains d'entre vous ont été surpris et inquiets de recevoir ce lundi un e-mail de Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. annonçant son retrait du championnat du monde FIM de sidecar en tant que promoteur". Mais le championnat devrait se dérouler avec ou sans le soutien de Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. "Probablement à la mi-janvier, nous vous tiendrons au courant du calendrier et des conditions dans lesquelles le championnat du monde sera organisé. Merci de votre patience et meilleures salutations", rassure le CCR Sporting Manager Paul Duparc de la Fédération Internationale de Motocyclisme FIM. (Source : H.Ohner)

Un collègue solide

Au sein de l'équipe BMW du championnat du monde d'endurance, Markus Reiterberger et Ilya Mikhalchik comptent sept titres IDM Superbike à leur actif. Mikhalchik veut lancer une attaque pour son quatrième titre IDM l'année prochaine. Reiterberger et Mikhalchik font partie du projet FIM EWC de BMW Motorrad Motorsport depuis le début et entameront en 2024 leur cinquième saison commune avec le BMW Motorrad World Endurance Team du chef d'équipe Werner Daemen (BEL). Le Français Sylvain Guintoli, âgé de 41 ans, est le nouveau venu dans la famille des pilotes d'usine BMW Motorrad et l'un des pilotes internationaux les plus expérimentés, tant en sprint qu'en endurance. Outre son titre de champion du monde en 2021, il peut se targuer de nombreuses victoires dans des classiques d'endurance.