IDM News: Ogni genere di cose a cavallo dell'anno

Al momento non ci sono novità da parte del promotore dell'IDM. Stanno lavorando a una nuova modalità di allenamento per la classe Superbike e probabilmente ci saranno anche piccole modifiche al regolamento tecnico. Si discute anche del Campionato del Mondo Sidecar.

Più invece di meno

Con Inigo Iglesias, il team guidato dall'olandese Rob Vennegoor e dal tedesco Frank Krekeler si è laureato quest'anno campione nella IDM Supersport 300. Entrambi correranno con il loro team anche nel Campionato del Mondo Supersport 300. Per questo motivo, hanno annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, che si è tenuta a Roma, una nuova modalità di allenamento per la classe Superbike. Per questo motivo, in estate hanno annunciato di non voler più partecipare all'IDM. Il team 300cc nel Campionato del Mondo più un team nell'IDM sarebbe stato troppo impegnativo e ognuno di loro avrebbe dovuto occuparsi anche della propria azienda a casa. Ora i due hanno trovato un po' di tempo, perché oltre al Campionato del Mondo Supersport 300, il team entrerà anche nel Campionato del Mondo Supersport come WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph a partire dal 2024. Jorge Navarro e John McPhee si contenderanno il podio e le vittorie. Per questo motivo si recheranno in Australia per l'apertura della stagione del Campionato del Mondo nel febbraio 2024.

Podcast DMSB

Le donne e le ragazze sono ancora una minoranza negli sport motoristici e uno degli obiettivi della DMSB è cambiare questa situazione. Iris Oelschlegel e Lina van de Mars condividono le loro esperienze e parlano dell'ingresso e della promozione di donne e ragazze nel motorsport. Ascolta il Podcast DMSB Motorsport. Dagli ultimi sviluppi ai resoconti e alle interviste con i principali protagonisti di questo sport. Ogni mese, gli ospiti di Oli Sittler forniscono approfondimenti sul mondo del motorsport. Il podcast è ora disponibile ovunque siano disponibili i podcast e su www.dmsb.de/podcast.

Ritirato

Wiljan van Wikselaar è tornato nell'IDM. Il campione olandese della Supersport dal 2023 gareggerà nell'IDM Supersport il prossimo anno. Vi aveva già partecipato nel 2022, classificandosi 15° assoluto, allora in sella a una Yamaha. Ora il 27enne torna in sella a una Ducati Panigale V2. La moto è completamente nuova per il pilota e la squadra. Per questo motivo ci saranno anche dei test invernali. "Non vedo l'ora di iniziare la stagione. Più grande è la sfida, più sono motivato", dice il pilota della V2 in vista del suo ritorno in IDM, "il piano è di percorrere molti metri quest'inverno per essere al meglio per l'inizio della stagione". (Fonte: idm.de)

DMSB è in vacanza

L'ufficio della DMSB a Francoforte resterà chiuso dal 27 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024 compreso. A partire da mercoledì 3 gennaio 2024, il personale della DMSB sarà di nuovo disponibile nei consueti orari di lavoro: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 17.00, giovedì dalle 8.00 alle 18.00 e venerdì dalle 8.00 alle 16.00.

Probabile riunione

Quest'anno, il promotore dell'IDM era anche responsabile del campionato mondiale sidecar e le squadre del campionato mondiale hanno spesso partecipato all'IDM. Prima di Natale, le attuali condizioni economiche minacciavano di portare alla cancellazione dell'evento, ma le persone coinvolte stanno ora lavorando per una continuazione. Tutti i responsabili stanno discutendo vari scenari. Si sta discutendo di una riduzione a cinque eventi e della cancellazione del live stream, così come di un ritiro anticipato come promotore. Una decisione definitiva sarebbe stata presa alla Motor Presse di Stoccarda all'inizio dell'anno. Già prima di Natale, la FIM World Motorcycling Federation si è messa in contatto: "Alcuni di voi sono rimasti sorpresi e preoccupati quando questo lunedì hanno ricevuto un'e-mail da Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. che annunciava il suo ritiro come organizzatore del Campionato del Mondo FIM Sidecar". Tuttavia, il campionato sarà organizzato con o senza il sostegno di Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. "Ci aspettiamo di tenervi informati sul programma e sulle condizioni in cui si svolgerà il Campionato del Mondo a metà gennaio. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e vi salutiamo cordialmente", rassicura il direttore sportivo del CCR Paul Duparc della Fédération Internationale de Motocyclisme FIM. (Fonte: H.Ohner)

Un collega forte

Nel team BMW Endurance World Championship, Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik vantano sette titoli IDM Superbike. L'anno prossimo Mikhalchik vuole sferrare l'attacco al suo quarto titolo IDM. Reiterberger e Mikhalchik hanno fatto parte del progetto FIM EWC di BMW Motorrad Motorsport fin dall'inizio e nel 2024 entreranno nella loro quinta stagione insieme al BMW Motorrad World Endurance Team del Team Principal Werner Daemen (BEL). Il 41enne francese Sylvain Guintoli è l'ultimo arrivato nella famiglia dei piloti BMW Motorrad e uno dei più esperti piloti internazionali sia nelle gare sprint che in quelle di durata. Oltre al titolo di campione del mondo 2021, può vantare numerose vittorie nelle classiche di endurance.