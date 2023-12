IDM News: Todo o tipo de coisas na passagem do ano

Atualmente não há notícias do promotor do IDM. Estão a trabalhar num novo modo de treino para a classe Superbike e provavelmente haverá também pequenas alterações aos regulamentos técnicos. Estão também a ser discutidas as questões relacionadas com o Campeonato do Mundo de Sidecar.

Mais em vez de menos

Com Inigo Iglesias, a equipa liderada pelo holandês Rob Vennegoor e pelo alemão Frank Krekeler sagrou-se este ano campeã na IDM Supersport 300. Ambos correm também com a sua equipa no Campeonato do Mundo de Supersport 300. Por esta razão, anunciaram no verão que já não queriam participar no IDM. A equipa de 300cc no Campeonato do Mundo mais uma equipa no IDM seria demasiado complicado e cada um deles teria também de cuidar da sua própria empresa em casa. Agora os dois encontraram algum tempo, porque para além do Campeonato do Mundo de Supersport 300, a equipa também vai entrar no Campeonato do Mundo de Supersport como WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph a partir de 2024. Jorge Navarro e John McPhee vão competir por lugares no pódio e vitórias. É por isso que irão para a Austrália para a abertura da época do Campeonato do Mundo em fevereiro de 2024.

Podcast DMSB

As mulheres e as raparigas continuam a ser uma minoria no desporto automóvel e um dos objectivos do DMSB é mudar isso. Iris Oelschlegel e Lina van de Mars partilham as suas experiências e falam sobre a entrada e a promoção de mulheres e raparigas no desporto automóvel. Ouça o podcast sobre desportos motorizados da DMSB. Desde os mais recentes desenvolvimentos a reportagens de fundo e entrevistas com os principais intervenientes no desporto. Todos os meses, os convidados de Oli Sittler fornecem informações aprofundadas sobre o mundo dos desportos motorizados. O podcast está agora disponível em qualquer sítio onde existam podcasts e em www.dmsb.de/podcast.

Regressado

Wiljan van Wikselaar está de volta ao IDM. O campeão holandês de Supersport de 2023 vai competir no IDM Supersport no próximo ano. Ele já esteve lá em 2022, terminando em 15º na classificação geral, na época em uma Yamaha. Agora, o piloto de 27 anos está de regresso com uma Ducati Panigale V2. A moto é completamente nova para o piloto e para a equipa. É por isso que também haverá testes de inverno. "Estou muito ansioso pelo início da época. Quanto maior o desafio, mais motivado estou," diz o piloto da V2 antes do seu regresso à IDM, "o plano é percorrer muitos metros este inverno para estar o melhor possível no início da época." (Fonte: idm.de)

A DMSB está de férias

O escritório da DMSB em Frankfurt estará encerrado de 27 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024, inclusive. A partir de quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, o pessoal da DMSB estará novamente disponível durante o horário normal de expediente: Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira das 8 às 17 horas, quinta-feira das 8 às 18 horas e sexta-feira das 8 às 16 horas.

Reunião provável

Este ano, o promotor do IDM foi também responsável pelo campeonato do mundo de sidecar e as equipas do campeonato do mundo participaram frequentemente no IDM. Antes do Natal, as actuais condições económicas ameaçavam levar ao cancelamento do evento, mas os envolvidos estão agora a trabalhar numa continuação. Atualmente, estão a ser discutidos vários cenários por todos os responsáveis. Uma redução para cinco eventos e o cancelamento da transmissão em direto estão a ser discutidos, assim como uma retirada antecipada como promotor. A decisão final deverá ser tomada na Motor Presse Stuttgart, no início do ano. Ainda antes do Natal, a Federação Mundial de Motociclismo da FIM entrou em contacto: "Alguns de vós ficaram surpreendidos e preocupados quando receberam um e-mail da Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. esta segunda-feira, anunciando a sua retirada como organizador do Campeonato do Mundo de Sidecar da FIM". No entanto, o campeonato vai ser organizado com ou sem o apoio da Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. "Esperamos manter-vos informados sobre o calendário e as condições em que se realizará o Campeonato do Mundo em meados de janeiro. Agradecemos a vossa paciência e apresentamos os nossos melhores cumprimentos", assegura o Diretor Desportivo da CCR, Paul Duparc, da FIM (Federação Internacional de Motociclismo). (Fonte: H.Ohner)

Um colega forte

Na equipa do Campeonato do Mundo de Endurance da BMW, Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik têm sete títulos IDM Superbike no seu nome. Mikhalchik quer atacar o seu quarto título IDM no próximo ano. Reiterberger e Mikhalchik fazem parte do projeto FIM EWC da BMW Motorrad Motorsport desde o início e entrarão na sua quinta temporada juntamente com a BMW Motorrad World Endurance Team do Chefe de Equipa Werner Daemen (BEL) em 2024. O francês Sylvain Guintoli, de 41 anos, é a mais recente adição à família de pilotos de fábrica da BMW Motorrad e um dos pilotos internacionais mais experientes em corridas de sprint e resistência. Para além do seu título de campeão do mundo de 2021, pode apontar numerosas vitórias em clássicos de resistência.